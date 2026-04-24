Eldőlt: Donald Trump fontos bejelentést tett a tűzszünetről

Az amerikai elnök azután nyilatkozott, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.
Ezt is ajánljuk a témában
Folyamatos belháborút szítanak a poltikai influenszerek Trump táborán belül, amit már az elnök is megelégelt.
Az amerikai elnök ezt azután közölte, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását. Az Ovális Irodában lezajlott megbeszélés
nagyon jól alakult, de gondolkodniuk kell a Hezbollahról. Alig várom, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadhassam Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt.”
Az Irán által támogatott Hezbollah csoport ellenezte a tárgyalásokat, és amióta Libanon és Izrael között a tűzszünet múlt pénteken életbe lépett, mindkét fél többször is megsértette a megállapodást.
A közelmúltban több évtized után először tárgyalt közvetlenül Libanon és Izrael, amelynek eredményeként megszületett a hétfőn lejáró tíznapos tűzszünet.
(MTI)
Nyitókép forrása: Kent Nishimura / AFP