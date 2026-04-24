Podcasterek lázadása – Trump ellen fordultak egykori rajongói

Harminc éve még a nagyhatalmú médiacégek tulajdonosai határozták meg, hogy mit nézzenek az emberek, ma pedig az algoritmusok és a tech cégek irányítják a tömegeket. Az algoritmusokon alapuló alternatív média néhány év alatt a kattintások rabjává vált. A felháborodás lett a legkelendőbb termék, és ennek életben tartását a poltikai influenszerek művészetté fejlesztették. Ahogy egykor a 24 órás hírciklus szétverte a klasszikus hírszolgáltatást, most az azonnali reagálások, és a posztok uralma tovább torzította a valóságot.

Ebben a világban kell minden poltikusnak lavíroznia, és úgy tűnik ez még a rendkívül médiaképes Donald Trumpnak is kezd nehezére esni.

Az elmúlt tíz évben nagy változáson ment át a média Amerikában: 2016-ban a hagyományos csatornáknak még jelentős szerepe volt a poltika alakításában, 2026-ra azonban a közösségi média vált királycsinálóvá. Trump jó érzékkel használta mind a kettőt: a hagyományos média sztárjaként emelkedett fel, majd a Twitter segítségével nyerte meg az első választását. 2021-ben azonban úgy tűnt mind a kettő elzárja őt a szavazóktól: a főáramú média nyíltan ellenséges lett vele, a közösségi oldalak pedig letiltották őt.