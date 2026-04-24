Podcasterek lázadása – Trump ellen fordultak egykori rajongói

Amerikának elege van a háborúkból, kivéve, ha megnyeri őket
Az amerikai lakosság attól függően ellenzi vagy támogatja Trump háborúját, hogy melyik párthoz tartozik.
Folyamatos belháborút szítanak a poltikai influenszerek Trump táborán belül, amit már az elnök is megelégelt.
Harminc éve még a nagyhatalmú médiacégek tulajdonosai határozták meg, hogy mit nézzenek az emberek, ma pedig az algoritmusok és a tech cégek irányítják a tömegeket. Az algoritmusokon alapuló alternatív média néhány év alatt a kattintások rabjává vált. A felháborodás lett a legkelendőbb termék, és ennek életben tartását a poltikai influenszerek művészetté fejlesztették. Ahogy egykor a 24 órás hírciklus szétverte a klasszikus hírszolgáltatást, most az azonnali reagálások, és a posztok uralma tovább torzította a valóságot.
Ebben a világban kell minden poltikusnak lavíroznia, és úgy tűnik ez még a rendkívül médiaképes Donald Trumpnak is kezd nehezére esni.
Az elmúlt tíz évben nagy változáson ment át a média Amerikában: 2016-ban a hagyományos csatornáknak még jelentős szerepe volt a poltika alakításában, 2026-ra azonban a közösségi média vált királycsinálóvá. Trump jó érzékkel használta mind a kettőt: a hagyományos média sztárjaként emelkedett fel, majd a Twitter segítségével nyerte meg az első választását. 2021-ben azonban úgy tűnt mind a kettő elzárja őt a szavazóktól: a főáramú média nyíltan ellenséges lett vele, a közösségi oldalak pedig letiltották őt.
Váratlan fordulatot jelentett, mikor Elon Musk 2022-ben megvásárolta a Twittert, és kiengette a konzervatívokat az „online börtönből”. A 2024-es kampányban újabb szereplők léptek be: a podcasterek. Trump erre is jól reagált és bejárta a legnépszerűbb, elsősorban férfiakat célzó podcasteket. Az eredmény az volt, hogy egy széles koalíciót sikerült létrehoznia: sok olyan társadalmi rétegből álltak át hozzá emberek, akik korábban a demokratákra szavaztak. Bár a podcast világ több sztárja ott ült az elnök 2025-ös beiktatásán, az elmúlt másfél évben sokan közülük Trump ellen fordultak, először az Epstein-ügyre majd pedig az iráni háborúra hivatkozva.
Az amerikai közélet gyakrolatilag átköltözött az X-re. Már a hagyományos média is ott méri be a közhangulatot és gyakran az a torz kép jön létre, hogy a sok lájk az egyenlő az amerikai többségi véleményel. Ezt jelentősen árnyalja az, hogy az amerikai X-et követi a fél világ.
Az iráni háború egyesítette az közösségi oldalakon az amerikai baloldal és a jobboldal egyes részeit: hetek óta közösen követelik a konfliktus azonnali leállítását.
Az iráni háború ellen tiltakozó megmondóemberek tömegével posztoltak arról, hogy „Trump elárulta az »Amerika az első« ügyét”, és egyre több ismert politikai influenszer támadta be az elnököt, azt állítva, hogy „Izrael irányítja őt”.
A kommentek áradatát felkapta az algoritmus és azt a látszatot keltette, hogy Trump szavazótábora fellázadt ellen, de ahogy már egy korábbi cikkünkben megírtuk: Trump bázisa még a háborúval kapcsolatban is kitart mellette.
A lázongó hangokra felfigyelt az amerikai főáramú média is, amely sorban szólaltatta meg az elnök egykori támogatóit. Trump minden fórumon igyekezett megvédeni a háborút, és a Republikánus Párt is így tett. A podcasterek egyre élesebb kritikáira végül közösségi oldalán reagált: amelyben négy podcastert (Tucker Carlson, Candace Owens, Megyn Kelly, Alex Jones) hülyének nevezett, akik csak kattintásokra vadásznak, és annak ellenére fordultak ellene, hogy neki köszönhetik a hírnevüket. Ezzel gyakorlatilag szakított azzal a csoporttal, amit az utóbbi időszakban „woke jobboldalnak” kezdtek nevezni Amerikában. Ez a csoport azonnal meghirdette Trump bukását és mozgalmának halálát.
Trump hosszú beszólása az ellene lázongóknak:
A Trumpot korábban támogató podcasterek: Joe Rogan, Theo Von és hasonló liberális hangok kikeltek a háború ellen, de a legnagyobb támadás jobboldalról jött. Ennek vezető alakja Tucker Carlson, egykori Fox News műsorvezető lett. Carlson még Fox News pályája idejéből ismerős lehet a magyar olvasóknak, ekkor ugyanis interjút készített Orbán Viktorral és csinált egy pozitív hangvételű riportot Magyarországról, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai konzervatívok térképére felkerült Budapest. Miután kirúgták a Fox Newstól a műsorvezető jelentős változáson ment át, amely az utóbbi hónapokban érte el a tetőpontját. Egykor a konzervatívok kedvenc műsorvezetője egyre több antiszemita konspirációs teóriát kezdett hirdetni, rendszeresen támadja Trump hűséges táborának számító evangéliumi keresztényeket és Izrael lett a podcast beszélgetéseinek fő témája.
Tucker Carslon változása nehéz helyzetbe hozta a Trump adminsztrációt, amely eddig a pontig szövetségesként kezelte és a konzervatív mozgalom se tudta, hogyan reagáljon: ha megvédik az morálisan aggályos, ha neki mennek rájuk lehet sütni, hogy „el akarják törölni” a műsorvezetőt.
Tavaly még sokan úgy döntöttek, hogy Carlson legitim neokon-ellenes álláspontot képvisel, ezért megvédték egy fehér felsőbbrendűséget hirdető influenszerrel készített interjúját. A támogatói között volt JD Vance alelnök is. A védői mára azonban szinte elfogytak.
Végül az iráni háború jelentette a töréspontot a konzervatívok és Trump számára is. A napokban már arról beszélt Carlson, hogy minden Izrael-barát embert el kellene távolítani az amerikai kormányból, és kijelentette:
megbánta, hogy támogatta Trump kampányát, és hosszú ideig gyötörni fogja annak a tudata, hogy hozzájárult a győzelméhez.
A műsorvezető azt állította, hogy vannak az adminisztrációban olyanok, akik vele értenek egyet és rendszeresen „írnak neki”.
Carlsonnak több társutasa is lett, akik közül a legnagyobb név Megyn Kelly, egy másik korábbi Fox News riporter, aki szintén kikelt az iráni háború ellen, és Izrael-ellenes álláspontokat vett fel az utóbbi pár hónapban. A Trump posztjában említett másik két név az konspirációs teóriákban utazó Alex Jones, aki szerint Trump demenciában szenved, és Candace Owens, akit jelenleg is perel a francia first lady, amiért azt terjesztette róla, hogy valójában férfi.
Mindegyikükre igaz az, hogy mióta anticionista vendégeket hívnak és Trump ellen beszélnek rendkívüli módon megnőtt az elérésük, a nézettségük pedig egekbe szökött.
Felmerül a kérdés, vajon az olyan liberális vezetésű cégek, mint a Youtube-ot birtokló Google miért ajánlja mindenkinek ezeket a podcasteket? A Youtube hírhedeten korlátozta és a mai napig korlátozza időnként a konzervatív tartalomgyártókat. A legtöbbjük éppen ezért szponzorokból és nem a nézettség utáni reklámpénzekből tudja fenntartani magát.
Vannak, akik szerint nem is a jobboldali influenszerek elpártolása jelenti a legnagyobb veszteséget, hanem a liberális podcasterek elpártolása, akik sokkal több szavazóhoz jutnak el.
A liberálisoknak már az sem tetszett, mikor Trump elkezdte az illegális bevándorlók kitoloncolását, de az első igazi nagy Trump elleni felkelés a podcast világban a 2024-es iráni bevatkozás, és az Epstein-ügy volt.
Trump podcast turnéjának műsorvezetői szinte azonnal kifejezték elégedetlenségüket az elnökkel szemben, mikor az aktákban nem volt semmi nagy leleplezés.
Az influenszerek egy jelentős része ezt nem úgy értelmezte, hogy nincs konspiráció, hanem úgy, hogy „Trump is a része” és „elrejtette az igazságot”.
Az iráni beavatkozás ellenzésének egyik fő oka, hogy a fiatalok a szüleik iraki háborúval kapcsolatos negatív történetein nőttek fel. Másrészt mindkét oldalon divat lett az Izrael-ellenesség, és a háborúval kapcsolatban az a narratívájuk, hogy Amerika igazából Izrael háorúját vívja. Megszokott lett a influenszereknek olyanokat kommentelni, hogy: „nem halunk meg Izraelért.” Ez az Izrael-ellenes érzés összetett, egyrészt táplálkozik a baloldali narratívákból, de a klasszikus szélsőjobboldali konspirációkból is. Az, hogy ekkora teret nyert az elsősorban a közösségi oldalak algoritmusainak köszönhető, amely a fiataloknak folyamatosan a gázai videókat adagolja, valamint annak, hogy az arab világ is egyre inkább beszáll a véleményvezérek szponzorlásába.
Trump a közösségi oldalán igyekszik visszatámadni, de nem tudja teljesen legyőzni ezeket a negatív hangokat. Bár a szavazói nem fordultak ellene, a fiatalokra hat a podcasterek lázadása. Az ő morális iránytűjük a meggyilkolt Charlie Kirk volt, és a podcasterek közül sokan az ő szerepére törnek. Ez azonban már sokkal inkább JD Vance problémája lehet, amennyiben ő lesz a következő jelölt. Ami Trumpot illeti, mivel 2028-ban már nem ő szerepel a szavazólapon láthatóan elengedte az őt már hónapok óta támadó egykori támogatóit. Hogy valójában mekkora hatása lesz a belháborúnak az valószínűleg a félidős választások után fog kiderült, mikor Trump az elnökség utolsó két évébe lép, és újra elindul a harc a fehér házért.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
