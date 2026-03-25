Amerikának elege van a háborúkból, kivéve, ha megnyeri őket

Mark Halperin amerikai újságíró a műsorában arról beszélt, hogy a demokraták megbánhatják ezt a hozzáállást:

„A demokraták nagyon negatívan beszélnek a háborúról, na most, ha kudarcba fullad, akkor az elnök és a republikánusok is politikai árat fognak fizetni, ha viszont siker lesz, akkor a demokraták ostobának fognak tűnni.”

A másik csoport, amely ellenzi a háborút, az a már említett izoláció párti amerikai jobboldali kisebbség, amelynek a tagjai között több népszerű podcaster is van. A legnagyobb név közöttük Tucker Carlson, a Fox News korábbi műsorvezetője, és az elnök korábbi szövetségese, aki odáig ment, hogy az iszlamista rezsim elleni támadást „undorítónak és gonosznak” nevezte, és azt állította, hogy Trump elárulta a MAGA ügyét. Az elnök erre azzal reagált, hogy szerinte a műsrovezető már nem része a mozgalmának, és hozzátette: a riporter egyszerűen „nem elég okos” ahhoz, hogy megértse az Irán elleni műveletek szükségességét. A műsorvezető az utóbbi hónapokban egyre inkább eltolódott az konspirációs teóriák irányába, amelyek központjában hol a zsidók, hol Izrael, hol pedig az Izraelt támogató amerikai keresztények áltak. Trump nyilatkozatával gyakorlatilag száműzte a műsorvezetőt a mozgalmából. Carlson véleményét a főáramú média kiemelten hozza, ami azt is jelzi, hogy Trump néhány egykori támogatója gyakorlatilag egy oldalra került a demokratákkal. Vannak olyan hagyományos konzervatívok is, akik nem osztják a podcasterek konspirációs teóriáit, de szintén nem örülnek az iráni beavatkozásnak, elsősorban azért, mert tartanak a bizonytalan és kockázatos kimeneteltől, és általánosságban ellenzik, hogy „Amerika a világ rendőre legyen”.

A támogatók

Trump hűséges szavazói támogatják az elnök iráni hadműveletét, és a hagyományos republikánus tábor, amely gyakran ellenzi az elnök lépéseit, szintén pozitív a beavatkozással kapcsolatban. A háború egyik legnagyobb bajnoka a Fox News csatorna, amely szinte folyamatosan a témával foglalkozik és nagy hangsúlyt tesz az amerikai hadsereg képességeinek és nagyságának a kiemelésére. A háború támogatói azzal érvelnek, hogy az elnök felismerte, hogy előbb-utóbb kezelni kell az iráni rezsim nukleáris fenyegetését, mert ez a vallási fanatikusokból álló teokrácia nem fog lemondani az atombombáról, hacsak valaki erőszakkal fel nem lép ellene. A háború ráadásul demonstrálta, hogy Irán olyan rakétákkal is rendelkezik, amelyek képesek elérni Párizst, Rómát vagy akár Budapestet is, miközben korábban tagadta ilyen fegyverrel rendelkezne.