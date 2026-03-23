Beindult a brüsszeli gépezet: választ követelnek Szijjártótól a Washington Post fake sztorija után

A The Washington Post vitatott állításai nyomán Brüsszelben gyorsan napirendre került az ügy, és máris Szijjártó Pétertől várnak magyarázatot. Az amerikai liberális lap szerint a külügyminiszter bizalmas uniós egyeztetésekről származó információkat oszthatott meg Moszkvával, sőt a cikk szerint az egyeztetések közötti szünetekben is tájékoztatta orosz partnerét. A magyar kormány ezt egyértelműen visszautasította, miközben az amerikai lap nem támasztotta alá a vádakat bizonyítékokkal.

A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság „rendkívül aggasztónak” nevezte azokat a jelentéseket, amelyek szerint a magyar külügyminiszter bizalmas információkat oszthatott meg Moszkvával, és tisztázást vár Budapesttől. Mindezt úgy, hogy a vádak alapját képező történet már megjelenésekor is erősen vitatott volt. A magyar kormány részéről határozott cáfolat érkezett. Bóka János a Politicónak úgy fogalmazott: