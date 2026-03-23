Beindult a brüsszeli gépezet: választ követelnek Szijjártótól a Washington Post fake sztorija után

Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbánt, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál
Tovább erősíti a balos sajtó a választásokba való orosz beavatkozás narratíváját.
A The Washington Post állításaira hivatkozva újabb támadás indult a magyar kormány ellen. A brüsszeli körök azonnal reagáltak, és máris tisztázást követelnek Szijjártó Pétertől, noha a cikkben szereplő vádakat nem támasztják alá bizonyítékok.
A The Washington Post vitatott állításai nyomán Brüsszelben gyorsan napirendre került az ügy, és máris Szijjártó Pétertől várnak magyarázatot. Az amerikai liberális lap szerint a külügyminiszter bizalmas uniós egyeztetésekről származó információkat oszthatott meg Moszkvával, sőt a cikk szerint az egyeztetések közötti szünetekben is tájékoztatta orosz partnerét. A magyar kormány ezt egyértelműen visszautasította, miközben az amerikai lap nem támasztotta alá a vádakat bizonyítékokkal.
A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság „rendkívül aggasztónak” nevezte azokat a jelentéseket, amelyek szerint a magyar külügyminiszter bizalmas információkat oszthatott meg Moszkvával, és tisztázást vár Budapesttől. Mindezt úgy, hogy a vádak alapját képező történet már megjelenésekor is erősen vitatott volt. A magyar kormány részéről határozott cáfolat érkezett. Bóka János a Politicónak úgy fogalmazott:
Ez álhír, amelyet most kétségbeesett reakcióként terjesztenek arra, hogy Orbán Viktor Fidesze erősödik a választási kampányban. A magyar embereket azonban nem lehet megtéveszteni.
A Politico szerint több uniós szereplő sem lepődött meg a vádakon. Donald Tusk lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott:
Ez senkinek sem okozhat meglepetést.
Hozzátette:
Régóta voltak ilyen gyanúink. Ezért szólalok fel csak akkor, amikor feltétlenül szükséges, és akkor is csak annyit mondok, amennyit muszáj.
Gabrielius Landsbergis, Litvánia korábbi külügyminisztere arról beszélt, hogy már 2024-ben figyelmeztették arra, hogy a magyar fél információkat adhat át a Kremlnek. A Politico szerint a kiszivárgásoktól való félelem odáig vezetett, hogy több egyeztetési formátumot is Budapest kizárásával hoztak létre. A lap több, névtelenséget kérő uniós tisztviselőre hivatkozva azt írta:
Ez már egy ideje adottnak számít.
A történet ugyanakkor nem előzmények nélküli. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a The Washington Post cikke egy szélesebb narratívába illeszkedik, amely az orosz beavatkozásról szóló állításokat igyekszik erősíteni a magyar belpolitikában. A lap szerint egy, az orosz hírszerzéshez köthető belső jelentés még azt a forgatókönyvet is felvetette, hogy egy Orbán Viktor elleni megrendezett merénylet képes lenne a kampányt „érzelmi dimenzióba” helyezni. Az ilyen állítások azonban nem támaszthatók alá kézzelfogható bizonyítékokkal.
Egy brüsszeli lap szerint lengyel szál lehet az „önmerényletes” álhír mögött
A Brussels Signal szerint a liberális lengyel kormány állhat az Orbán Viktor elleni „önmerényletről” szóló történet mögött. Egy magas rangú lengyel tisztviselő a brüsszeli portálnak azt mondta, nincs kétsége afelől, hogy a történet mögött valójában a lengyel hírszerzés áll. Állítása szerint az amerikai lap által említett dokumentum nem létezik, legfeljebb éppen az előállításán dolgoznak.
A cikk szerzője, Catherine Belton a lap szerint nem nevezett meg ellenőrizhető forrást, csupán azt állította, hogy a Washington Post „áttekintette” a jelentést. A Brussels Signal arra is felhívta a figyelmet, hogy Belton korábban együtt dolgozott Anne Applebaummal, aki Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felesége, és évek óta élesen bírálja a magyar kormányt.
Mindez ráadásul azt követően történt, hogy a magyar miniszterelnököt érő valós fenyegetések is napvilágot láttak. Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:
Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
Nem sokkal később ukrán megszólalók már Magyarország elleni lépéseket is emlegettek, sőt Orbán Viktor családját érintő fenyegetések is elhangzottak. Mindezek fényében különösen feltűnő, hogy Brüsszel egy vitatott, bizonyítékokkal alá nem támasztott történet nyomán azonnal számonkérést indított.
