putyin szijjártó péter orbán viktor

Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbánt, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál

2026. március 21. 14:46

Tovább erősíti a balos sajtó a választásokba való orosz beavatkozás narratíváját.

A hazai balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét. 

 

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

A lap szerint az SZVR számára készült belső jelentés mesterterve nem más, mint egy

 Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.

Az indoklás szerint az incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések „racionális síkjáról” egy „érzelmi dimenzióba” helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének.

De lássuk, ki is az, akinek a Washington Postba írt mondatait forráskritika nélkül terjeszti a külföldről finanszírozott magyarországi baloldali sajtó. 

A cikk írója, Catherine Belton a Putyin emberei című könyvében több ízben is Soros Györgyöt védi. 

A milliárdos spekulánst jóságos filantrópként festi le, aki szabadságot vitt a korábbi keleti blokk országaiba, szemben Putyin orosz oligarcháival. A szerző ráadásul arról is ír a könyvében, hogy Putyin befolyásolta a 2016-os amerikai elnökválasztást, holott erre 8 éve semmi bizonyíték nincs.

Ugyan az orosz beavatkozásról, úgy az Orbán Viktor önmerényletéről sincsen semmiféle kézzelfogható bizonyíték, az ukránpárti sajtó előszeretettel huny szemet az ukrán beavatkozásokról és a Magyarország, valamint a magyar miniszterelnök elleni valós ukrán fenyegetésekről.

Életveszélyes „beavatkozások” 

Nemrég Zelenszkij fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, amikor egy sajtótájékoztatón egyértelműen Orbán Viktorra célozva kifejtette: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. 

Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.” 

Alig egy nappal azután, hogy Zelenszkij elnök halálos fenyegetést küldött Orbán Viktornak, Alekszej Zsulavszkij politikai elemző már Magyarország megtámadásáról beszélt

YouTube-videójában azt fejtegette, hogy 120 ezer ukrán katonát – konkrétan toborzótiszteket (TCK)– küldenének Magyarországra, akik elhurcolnák, vagy ahogy ő fogalmazott, „becsomagolnák” a magyar férfiakat. 

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka merészkedett a legmesszibbre amikor is a kormányfő gyermekeit és unokáit is életveszélyesen megfenyegette. Omelcsenko úgy fogalmazott, a Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. (...)

Orbán gondoljon az öt gyermekére és hat unokájára.”

A sort hosszasan lehetne folytatni a kárpátaljai magyarokat és gyermekeket is fenyegető ukrán halállistától, a fegyveres beavatkozást emlegető egykori parancsnokon át...

Hiteltelen forrás

Nemrég Panyi Szabolcs állt elő azzal, hogy Kreml megbízott egy csapatot azzal, hogy avatkozzon be a magyarországi parlamenti választásba.A titkosszolgálati ügyekben „mindig jól értesült” újságíró hitelessége azonban több ponton is megkérdőjelezhető. Ahogy Talabér Krisztián rámutatott, 

2024-ben azt állította, hogy Pintér Sándor helyét Bíró Marcell veszi át. Azt is állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf leköszön a honvédelmi tárca éléről. Gulyás Gergelyről azt állította, hogy lemond, berlini nagykövet lesz, a helyére pedig Lázár János vagy Szijjártó Péter lép. Továbbá, hogy Szijjártó Péter helyett Orbán Balázs lesz a külügyminiszter. Mindebből egyik sem következett be.

Fotó: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagira004
2026. március 21. 16:29
persona non grata.
bagira004
2026. március 21. 16:23
Nem szabad beengedni , ukrán terroristák. Trójai falovak . Magyarországi választás közelébe nem szabad engedni , életveszélyes fenyegetést hangoztatnak , ellenségek.
Reszelő Aladár
2026. március 21. 16:00
A ruszki fenyegetés kártyát bármikor elő lehet venni és az onnantól kezdve úgy is van. Lényegében bizonyítani sem kell, elég csak kimondani. Pont mint egy varázsige. Sőt, a választási csalás is már megvalósult. Ha más lesz eredmény mint amit Endra bá mért, akkor az a bizonyíték.
Kerezs
2026. március 21. 15:56
Ha a tiszás tábor orosz beavatkozástól tart, akkor van részükre egy javaslatom, amivel biztosan ki tudják védeni a beavatkozást. Szavazzanak a saját akaratuk, józan eszük ( ez nem gúnyolódás) szerint. Pont úgy, mint ahogy azt a kormánypárti szavazók teszik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!