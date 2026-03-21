Miközben Zelenszkij halálosan fenyegeti Orbánt, az ukránpárti propagandasajtó önmerényletről hallucinál

Bemutatták az ellenzék legnagyobb kóklerét: Magyarországra érkezett orosz manipulátorokról hallucinált az újságíró
Panyi Szabolcs ezúttal is hozta a formáját.
Tovább erősíti a balos sajtó a választásokba való orosz beavatkozás narratíváját.
A hazai balliberális sajtó sorra vette át a Washington Post cikkét, amely azt állítja, hogy az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SZVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) felvázolt egy olyan stratégiát a magyar kormány számára a választási győzelem érdekében, ami alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét.
A lap szerint az SZVR számára készült belső jelentés mesterterve nem más, mint egy
Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.
Az indoklás szerint az incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések „racionális síkjáról” egy „érzelmi dimenzióba” helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének.
De lássuk, ki is az, akinek a Washington Postba írt mondatait forráskritika nélkül terjeszti a külföldről finanszírozott magyarországi baloldali sajtó.
A cikk írója, Catherine Belton a Putyin emberei című könyvében több ízben is Soros Györgyöt védi.
A milliárdos spekulánst jóságos filantrópként festi le, aki szabadságot vitt a korábbi keleti blokk országaiba, szemben Putyin orosz oligarcháival. A szerző ráadásul arról is ír a könyvében, hogy Putyin befolyásolta a 2016-os amerikai elnökválasztást, holott erre 8 éve semmi bizonyíték nincs.
Ugyan az orosz beavatkozásról, úgy az Orbán Viktor önmerényletéről sincsen semmiféle kézzelfogható bizonyíték, az ukránpárti sajtó előszeretettel huny szemet az ukrán beavatkozásokról és a Magyarország, valamint a magyar miniszterelnök elleni valós ukrán fenyegetésekről.
Az ukrán elnök szerint az olajszállítás helyreállítása politikai feltételekhez köthető.
Nemrég Zelenszkij fenyegette meg a magyar miniszterelnököt, amikor egy sajtótájékoztatón egyértelműen Orbán Viktorra célozva kifejtette: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket.
A botrányos nyilatkozatra a miniszterelnök is reagált.
Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”
Alig egy nappal azután, hogy Zelenszkij elnök halálos fenyegetést küldött Orbán Viktornak, Alekszej Zsulavszkij politikai elemző már Magyarország megtámadásáról beszélt.
Az ukrán elemző nyíltan elismeri, hogy Ukrajna politikai okokból nem nyitja újra a kőolajvezetéket.
YouTube-videójában azt fejtegette, hogy 120 ezer ukrán katonát – konkrétan toborzótiszteket (TCK)– küldenének Magyarországra, akik elhurcolnák, vagy ahogy ő fogalmazott, „becsomagolnák” a magyar férfiakat.
Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka merészkedett a legmesszibbre amikor is a kormányfő gyermekeit és unokáit is életveszélyesen megfenyegette. Omelcsenko úgy fogalmazott, a Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. (...)
Orbán gondoljon az öt gyermekére és hat unokájára.”
A sort hosszasan lehetne folytatni a kárpátaljai magyarokat és gyermekeket is fenyegető ukrán halállistától, a fegyveres beavatkozást emlegető egykori parancsnokon át...
Parlamenti képviselők, neonáci hátterű vezetők és Zelenszkij-közeli politológusok már nyíltan reménykednek az Orbán-kormány bukásában és Magyar Péter hatalomra kerülésében.
Miközben Kijev európai integrációról és demokratikus értékekről beszél, a Mirotvorec nevű ukrán adatbázis listázásai a kárpátaljai magyar közösség és más célba vett szereplők biztonságát veszélyeztetik.
Nemrég Panyi Szabolcs állt elő azzal, hogy Kreml megbízott egy csapatot azzal, hogy avatkozzon be a magyarországi parlamenti választásba.A titkosszolgálati ügyekben „mindig jól értesült” újságíró hitelessége azonban több ponton is megkérdőjelezhető. Ahogy Talabér Krisztián rámutatott,
2024-ben azt állította, hogy Pintér Sándor helyét Bíró Marcell veszi át. Azt is állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf leköszön a honvédelmi tárca éléről. Gulyás Gergelyről azt állította, hogy lemond, berlini nagykövet lesz, a helyére pedig Lázár János vagy Szijjártó Péter lép. Továbbá, hogy Szijjártó Péter helyett Orbán Balázs lesz a külügyminiszter. Mindebből egyik sem következett be.
Fotó: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP