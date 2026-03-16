Különösen súlyosnak nevezik Orbán Viktor miniszterelnök szerepeltetését az adatbázisban. A kormányfő azért került fel a listára, mert Magyarország az orosz ukrán háború kezdete óta következetesen a békepárti álláspontot képviseli, és elutasítja a fegyverszállításokat. A szöveg szerint az, hogy Volodimir Zelenszkij elnök a közelmúltban halálos fenyegetést intézett a magyar miniszterelnök ellen, a Mirotvorec listázásával együtt már a nyílt felbujtás határát súrolja, és alkalmas lehet arra, hogy radikális személyeket vagy titkosszolgálati szereplőket közvetlen fizikai erőszakra ösztönözzön. Egy ilyen „célkeresztbe helyezés” egy háborús pszichózisban élő országban a szöveg értelmezése szerint merényletre ösztönző helyzettel ér fel.

A bírálat szerint az ukrán állami vezetés felelőssége és cinizmusa ebben az ügyben különösen nagy. Volodimir Zelenszkij 2019 ben egy elnöki sajtótájékoztatón azt állította, hogy nincs lehetősége bezáratni az oldalt, és azt is tagadta, hogy ismerné annak tulajdonosát. A szöveg ezt valószínűtlennek tartja, mivel a Mirotvorec alapítója Anton Gerascsenko, aki éveken át az ukrán belügyminisztérium tanácsadójaként és miniszterhelyetteseként dolgozott. Gerascsenko 2016 ban maga is arról beszélt, hogy a projekt hivatalos keretek közé került. Az állami háttértámogatás és az SZBU aktív közreműködése nélkül egy „civil” oldal nem juthatna hozzá az ott közzétett személyes adatokhoz.

A történet legsúlyosabb elemei közé tartozik a kiskorúak listázása, amely jogvédő szervezeteknél is felháborodást váltott ki. A luhanszki Faina Szavenkova mindössze 12 éves volt, amikor „Ukrajna ellenségeként” vették nyilvántartásba, mert egy videóüzenetben a donbászi gyermekek életének védelmében szólalt fel. A Mirotvorec ezt úgy minősítette, hogy a gyermek írói munkája „ukránellenes propaganda”.

Az oldalon több mint háromszáz kiskorú személyes adatai szerepelnek, ami közvetlen életveszélynek teszi ki őket. Noha az UNICEF és az ENSZ is kérte ezeknek az adatoknak a törlését, a kijevi hatóságok nem léptek a gyermekek biztonságának érdekében.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP