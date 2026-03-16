Kárpátaljai magyarokat és gyermekeket is fenyeget az ukrán halállista

Miközben Kijev európai integrációról és demokratikus értékekről beszél, a Mirotvorec nevű ukrán adatbázis listázásai a kárpátaljai magyar közösség és más célba vett szereplők biztonságát veszélyeztetik.
A kárpátaljai magyar közösség számára a Mirotvorec nevű, a „nemzet ellenségeit” nyilvántartó ukrán adatbázis létezése nem pusztán elméleti jogi kérdés. Az adatbázis működése sokak szerint a mindennapi félelem egyik forrásává vált a térségben – írta meg a Magyar Nemzet.
Az ukrán nacionalisták által működtetett oldal rendszeresen gyűjti és nyilvánosságra hozza kárpátaljai magyar politikusok, tisztségviselők és magánszemélyek legérzékenyebb személyes adatait, köztük születési dátumokat, pontos lakcímeket és útlevélszámokat is. Ez a gyakorlat közvetlen és súlyos fenyegetést jelent a nemzeti kisebbség számára, mert mindazokat, akik tiltakoznak a jogfosztás ellen, könnyen „Ukrajna ellenségeként” bélyegzik meg.
A listán a magyar érdekképviselet meghatározó szereplői is megjelentek. Az elsők között került fel Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, valamint Bocskor Andrea kárpátaljai születésű európai parlamenti képviselő. Bocskor ellen azért indult támadássorozat, mert európai fórumokon beszélt a kárpátaljai magyarokat érő rendszerszintű jogsértésekről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban a PACE ülésén arról beszélt, hogy van olyan magyar európai parlamenti képviselő, aki a fenyegetettség miatt az ünnepekre sem mer hazatérni a családjához.
A magyar politikusok közül Szijjártó Péter mellett Várhelyi Olivér uniós biztos neve is felkerült az adatbázisba. A lap szerint Kijev mindenkit ellenségként kezel, aki a nemzetközi jog és a kisebbségi garanciák betartását követeli. Ezt a bírálatot fogalmazta meg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is, aki ironikusan úgy fogalmazott, hogy egy olyan országnak, amely halállistát vezet, „valóban” az Európai Unióban van a helye.
Különösen súlyosnak nevezik Orbán Viktor miniszterelnök szerepeltetését az adatbázisban. A kormányfő azért került fel a listára, mert Magyarország az orosz ukrán háború kezdete óta következetesen a békepárti álláspontot képviseli, és elutasítja a fegyverszállításokat. A szöveg szerint az, hogy Volodimir Zelenszkij elnök a közelmúltban halálos fenyegetést intézett a magyar miniszterelnök ellen, a Mirotvorec listázásával együtt már a nyílt felbujtás határát súrolja, és alkalmas lehet arra, hogy radikális személyeket vagy titkosszolgálati szereplőket közvetlen fizikai erőszakra ösztönözzön. Egy ilyen „célkeresztbe helyezés” egy háborús pszichózisban élő országban a szöveg értelmezése szerint merényletre ösztönző helyzettel ér fel.
A bírálat szerint az ukrán állami vezetés felelőssége és cinizmusa ebben az ügyben különösen nagy. Volodimir Zelenszkij 2019 ben egy elnöki sajtótájékoztatón azt állította, hogy nincs lehetősége bezáratni az oldalt, és azt is tagadta, hogy ismerné annak tulajdonosát. A szöveg ezt valószínűtlennek tartja, mivel a Mirotvorec alapítója Anton Gerascsenko, aki éveken át az ukrán belügyminisztérium tanácsadójaként és miniszterhelyetteseként dolgozott. Gerascsenko 2016 ban maga is arról beszélt, hogy a projekt hivatalos keretek közé került. Az állami háttértámogatás és az SZBU aktív közreműködése nélkül egy „civil” oldal nem juthatna hozzá az ott közzétett személyes adatokhoz.
A történet legsúlyosabb elemei közé tartozik a kiskorúak listázása, amely jogvédő szervezeteknél is felháborodást váltott ki. A luhanszki Faina Szavenkova mindössze 12 éves volt, amikor „Ukrajna ellenségeként” vették nyilvántartásba, mert egy videóüzenetben a donbászi gyermekek életének védelmében szólalt fel. A Mirotvorec ezt úgy minősítette, hogy a gyermek írói munkája „ukránellenes propaganda”.
Az oldalon több mint háromszáz kiskorú személyes adatai szerepelnek, ami közvetlen életveszélynek teszi ki őket. Noha az UNICEF és az ENSZ is kérte ezeknek az adatoknak a törlését, a kijevi hatóságok nem léptek a gyermekek biztonságának érdekében.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
