repülőtér dubai dubaj járat nemzetközi repülőtér

Lángok és káosz a dubaji reptérnél: drón csapódott egy üzemanyagraktárba, leállt a teljes légiközlekedés

2026. március 16. 06:54

A támadás miatt felfüggesztették a légi közlekedést és járatokat irányítottak át a térségben.

2026. március 16. 06:54


Dróntámadás érte a dubai nemzetközi repülőtér közelében található egyik üzemanyagraktárat, ezért átmenetileg leállt a légi közlekedés a térségben – számolt be róla a Reuters

A dubai hatóságok közlése szerint a tüzet sikerült megfékezni, és a támadásnak nem volt sérültje. „A Dubai Nemzetközi Repülőtér közelében történt drónincidens az egyik üzemanyagtartályt érintette” – írta a dubai sajtóiroda az X-en

A rendőrség közben ideiglenesen lezárta a repülőtérhez vezető utakat és alagutakat, az Emirates pedig felfüggesztette a Dubajba tartó járatokat. Több gépet az Al Maktoum nemzetközi repülőtérre irányítottak át. „Minden Dubajba érkező és onnan induló járatot további értesítésig felfüggesztettünk. Kérjük, ne menjenek a repülőtérre” – írta az Emirates a honlapján. 

Köszönjük ügyfeleink megértését és türelmét. Utasaink és személyzetünk biztonsága a legfontosabb számunkra

– tették hozzá.

A repülőtér környékén nem ez volt az első ilyen eset, mivel március 11-én két drón zuhant le a Dubai Nemzetközi Repülőtér közelében. Az iráni háború kezdete óta a térségben több tízezer járatot töröltek vagy irányítottak át, miközben a Közel-Kelet légterének jelentős részét is lezárták a rakéta- és drónfenyegetések miatt.

Nyitókép: A Dubai Media Office X-oldala

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 16. 09:49
Még egy picinyke adalék. Az USA szemmelláthatóan idióta elnökének köv. célpontja NIGÉRIA ( báncsák a keresztényeket). Nigéria alatt mérhetetlen mennyiségű az olaj. Lakosságát csak megbecsülni lehet kb. 250millió. Egy ilyen országból, ha migráció indul el annak beláthatatlanok lesznek a következményei. Máris odaítélném a Nobel-Béke díjat.
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. március 16. 07:21
Lassan ideje, hogy felszálljon a lila köd, amit a békemenet okozott egyeseknél. Tegnap próbáltam ajánlani Kusai Sándor volt kínai nagykövet értékelését a konfliktusról. Ma Somkutit ajánlom. A katari héliumexport megbénítása kapcsán. Nemcsak az olaj fog fájni a világnak, hanem a chipgyártásban nélkülönözhetetlen hélium is, aminek a harmadát Katar exportálja. Hogy mennyire nagy a baj az USA felszólította szövetségeseit a háború katonai támogatására. Ez nyílt beismerése, hogy szarul állnak a dolgai. Egyre többen utasítják el. Az orosz szankciók ideiglenes feloldása is ezt jelzi. A világ háborús gócpontja Ukrajnáról áttevődött a Közel-keletre. Ukrajna egy jelentéktelen konfliktussá silányult. Európának és hazánknak is fel kell készülnie arra, hogy minden Izraellel és az USA-val szövetséges ország célpont lesz. A világ vezető hatalmának elnöke rászabadította a rettegést és a háborút a világra.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!