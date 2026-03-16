Lángok és káosz a dubaji reptérnél: drón csapódott egy üzemanyagraktárba, leállt a teljes légiközlekedés

Dróntámadás érte a dubai nemzetközi repülőtér közelében található egyik üzemanyagraktárat, ezért átmenetileg leállt a légi közlekedés a térségben – számolt be róla a Reuters.

A dubai hatóságok közlése szerint a tüzet sikerült megfékezni, és a támadásnak nem volt sérültje. „A Dubai Nemzetközi Repülőtér közelében történt drónincidens az egyik üzemanyagtartályt érintette” – írta a dubai sajtóiroda az X-en.