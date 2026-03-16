Lángok és káosz a dubaji reptérnél: drón csapódott egy üzemanyagraktárba, leállt a teljes légiközlekedés

A támadás miatt felfüggesztették a légi közlekedést és járatokat irányítottak át a térségben.
Dróntámadás érte a dubai nemzetközi repülőtér közelében található egyik üzemanyagraktárat, ezért átmenetileg leállt a légi közlekedés a térségben – számolt be róla a Reuters.
A dubai hatóságok közlése szerint a tüzet sikerült megfékezni, és a támadásnak nem volt sérültje. „A Dubai Nemzetközi Repülőtér közelében történt drónincidens az egyik üzemanyagtartályt érintette” – írta a dubai sajtóiroda az X-en.
A rendőrség közben ideiglenesen lezárta a repülőtérhez vezető utakat és alagutakat, az Emirates pedig felfüggesztette a Dubajba tartó járatokat. Több gépet az Al Maktoum nemzetközi repülőtérre irányítottak át. „Minden Dubajba érkező és onnan induló járatot további értesítésig felfüggesztettünk. Kérjük, ne menjenek a repülőtérre” – írta az Emirates a honlapján.
Köszönjük ügyfeleink megértését és türelmét. Utasaink és személyzetünk biztonsága a legfontosabb számunkra
– tették hozzá.
A repülőtér környékén nem ez volt az első ilyen eset, mivel március 11-én két drón zuhant le a Dubai Nemzetközi Repülőtér közelében. Az iráni háború kezdete óta a térségben több tízezer járatot töröltek vagy irányítottak át, miközben a Közel-Kelet légterének jelentős részét is lezárták a rakéta- és drónfenyegetések miatt.
Nyitókép: A Dubai Media Office X-oldala
***
Johann Wadephul német külügyminiszter lényeges kijelentést tett.