Hamarosan eldől, mit terveznek Magyar Péterék a reptéri gyorsvasúttal

Ez lehet a reptér és a gyorsvasút sorsa
Az összeállításban arra is kitértek, hogy Nagy Márton minisztériumától bizonyos ügyek más tárcáknál köthetnek ki. Ilyen többek között a Budapest Airport megvásárlása vagy a folyamatban levő reptéri gyorsvasút tender. Ezek valószínűleg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez kerülnek majd.
Kiderült, utóbbinál egyelőre hiánypótlási fázisban zajlik eljárás. A piacon úgy tudják a szakemberek, hogy egy konzorciális ajánlat biztosan érkezett, ezt a francia Vinci, az osztrák Strabag és az Aberdeen nevű brit alapkezelő együttesen tette. Előbbi kettő hozná vélhetően a szakmai tudást, utóbbi a tőkét. Az első két cég itthon sem ismeretlen, az Aberdeen ezen a néven talán nem annyira, de ez az Edinburgh-i központú hatalmas cég vette meg korábban a CSFB vagyonkezelését itthon – ismertették.