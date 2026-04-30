Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
repülőtér vitézy dávid nemzetgazdasági minisztérium kapitány istván kármán andrás ngm Magyar Péter átadás

Hamarosan eldől, mit terveznek Magyar Péterék a reptéri gyorsvasúttal

2026. április 30. 07:43

A Telex cikkében felmerült, hogy ez a beruházás nem is marad a gazdasági minisztériumoknál.

null

Zajlik az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM), mely tárgyalásokon a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András, illetve a gazdasági és energiaminiszter Kapitány István is személyesen részt vesznek a Telex informátorai szerint.

Mint írták, egyelőre még nem tudni pontosan kik lesznek a tárcavezetők közvetlen munkatársai, de olyan nevek forognak már most a köztudatban, mint a korábban az OTP-ben dolgozó Barabás Gyula, a sokáig európai uniós feladatokat ellátó Jankovics László vagy a Deloitte-os Kövesdy Attila. Ők vélhetően államtitkári pozíciót töltenek majd be a rövidesen felálló minisztériumokban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ez lehet a reptér és a gyorsvasút sorsa

Az összeállításban arra is kitértek, hogy Nagy Márton minisztériumától bizonyos ügyek más tárcáknál köthetnek ki. Ilyen többek között a Budapest Airport megvásárlása vagy a folyamatban levő reptéri gyorsvasút tender. Ezek valószínűleg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez kerülnek majd.

Kiderült, utóbbinál egyelőre hiánypótlási fázisban zajlik eljárás. A piacon úgy tudják a szakemberek, hogy egy konzorciális ajánlat biztosan érkezett, ezt a francia Vinci, az osztrák Strabag és az Aberdeen nevű brit alapkezelő együttesen tette. Előbbi kettő hozná vélhetően a szakmai tudást, utóbbi a tőkét. Az első két cég itthon sem ismeretlen, az Aberdeen ezen a néven talán nem annyira, de ez az Edinburgh-i központú hatalmas cég vette meg korábban a CSFB vagyonkezelését itthon – ismertették.

A Telex cikkében megjegyezték, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök, és miniszterjelöltjei, Vitézy Dávid vagy Kapitány István miként tekint majd a projektre

Alternatív javaslatként felmerülhet, hogy amennyiben lesz több uniós forrás, akkor abból is megvalósítható lesz a beruházás. 

A koncesszió – vagy magáncégek bevonásával zajló PPP-konstrukció – előnye az, hogy állami pénzt nem kér a megépítés, nincsen benne olyan közvetlen pénzfolyam, amivel az állam fizet az építésért. A koncesszor bevétele majd az egyedi jegyárakból (perondíj) és a MÁV által fizetett pályahasználati díjból származik – magyarázták.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. április 30. 08:54
PPP= örökös kamatrabszolgaság, felkent papja Csillag "Szemét" István.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. április 30. 08:52
Fejlesztések ugyan már, mind kuka, a háborúba kell az a pénz..
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2026. április 30. 08:52 Szerkesztve
Kezdődik a vagyon kiszerveződése 40 év koncesszió ismerős Horn idejérő még ma sem telt le pl francia távfutő művében a autópálya ( pl spanyol és osztrák) Eon ( német ) stb stb vasút soroljam? Erre jött meg a Gyurcsányi PPP rendszer .stb. Szétagoltan ,vagy komplexen idegenitik el teljesen felszerelten,mindegy is az sem marad meg nekünk! Elképesztő károkat okoznak ismét hazánknak .hogy közben semmi növekedést fejlődést nem.eredményeznek. ismerős láttunk már ilyet korábban is, de a körülmények rosszabbak és " trükkök százai..a világ ( most nincs )..a pénz böség(e)ben " by Gyurcsány.
Válasz erre
0
0
Ne szájalj
2026. április 30. 08:39
Nezed, mi folyik itt, ami befolyik, rogton kifolyik.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!