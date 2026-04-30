Hamarosan eldől, mit terveznek Magyar Péterék a reptéri gyorsvasúttal

Zajlik az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM), mely tárgyalásokon a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András, illetve a gazdasági és energiaminiszter Kapitány István is személyesen részt vesznek a Telex informátorai szerint.

Mint írták, egyelőre még nem tudni pontosan kik lesznek a tárcavezetők közvetlen munkatársai, de olyan nevek forognak már most a köztudatban, mint a korábban az OTP-ben dolgozó Barabás Gyula, a sokáig európai uniós feladatokat ellátó Jankovics László vagy a Deloitte-os Kövesdy Attila. Ők vélhetően államtitkári pozíciót töltenek majd be a rövidesen felálló minisztériumokban.