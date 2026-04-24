Ezt megint nagyon nehéz lesz megmagyarázni: Magyar Péter korábban így nyilatkozott új miniszteréről, Vitézy Dávidról (VIDEÓ)

Döntött az NVB: kiadták a roma mandátumot
Egy lemondás után új név kerül a roma önkormányzatba: a Nemzeti Választási Bizottság már döntött a mandátum sorsáról.
Egy frissen előkerült videó egészen mást mutat arról, mit mondott korábban a leendő miniszterelnök a Tisza-kormány összetételéről.
Egy, a közösségi médiában terjedő videót tett közzé Horváth Tamás Facebook-oldalán, amely a Tisza Párt országjárásán készült. A felvételen egy fiatal férfi kérdezi Magyar Pétert arról, hogy mennyire lát esélyt arra, hogy egy esetleges Tisza-kormány együtt dolgozzon Vitézy Dáviddal közlekedési miniszterként.
A videón a leendő miniszterelnök fennhangon reagált a kérdésre, majd válasz gyanánt a párt egyik alapelvére hivatkozott, ami így szólt:
Akik az Orbán-kormányban voltak államtitkárok, vagy éppen az utóbbi 20 évben valami magas politikai tisztséget betöltöttek, az nem lehet tagja a Tisza-kormányak.”
Magyar Péter azonban nemrégiben bejelentette:
a Tisza-kormány megalakulásával Vitézy Dávid tölti be a közlekedési miniszteri posztot.
Vitézy Dávidot azzal a feladattal bíztam meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását – jelentette be Magyar Péter.
Nyitókép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala