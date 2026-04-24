Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány vitézy dávid tisza párt közlekedési miniszter Magyar Péter

Ezt megint nagyon nehéz lesz megmagyarázni: Magyar Péter korábban így nyilatkozott új miniszteréről, Vitézy Dávidról (VIDEÓ)

2026. április 24. 18:06

Egy frissen előkerült videó egészen mást mutat arról, mit mondott korábban a leendő miniszterelnök a Tisza-kormány összetételéről.

null

Egy, a közösségi médiában terjedő videót tett közzé Horváth Tamás Facebook-oldalán, amely a Tisza Párt országjárásán készült. A felvételen egy fiatal férfi kérdezi Magyar Pétert arról, hogy mennyire lát esélyt arra, hogy egy esetleges Tisza-kormány együtt dolgozzon Vitézy Dáviddal közlekedési miniszterként.

A videón a leendő miniszterelnök fennhangon reagált a kérdésre, majd válasz gyanánt a párt egyik alapelvére hivatkozott, ami így szólt: 

Akik az Orbán-kormányban voltak államtitkárok, vagy éppen az utóbbi 20 évben valami magas politikai tisztséget betöltöttek, az nem lehet tagja a Tisza-kormányak.”

Magyar Péter azonban nemrégiben bejelentette:

 a Tisza-kormány megalakulásával Vitézy Dávid tölti be a közlekedési miniszteri posztot.

 

 

Nyitókép forrása: Vitézy Dávid Facebook-oldala

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
johannluipigus
2026. április 24. 18:54
A kis autista buzi azt kapta jutalmul, amit Lázár Jani büntiből. Oszt a kis hülyének még a szája is a füléig ér örömében.
Válasz erre
0
0
Medici
2026. április 24. 18:52
Talán egyszer már illene eljutni odáig, hogy teljesen felesleges ezt az okádék alakot bármivel is szembesíteni. Ahogy a színre lépése óta látható, ez mindent letagad, róla minden lepereg. Tudom, nehéz ezt tudomásul venni, még nehezebb beletörődni. Nekem sem megy, de a sors most ezzel az alakkal, és a szemét bandájával ver minket.
Válasz erre
3
0
Vata Aripeit
2026. április 24. 18:51
Mi a baj ezzel? Az eus parlamenti képviselőségről is milyen jókat mondott. 😄. Ez legyen a szavazói problémája. Nem az enyém.
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. április 24. 18:45
Nehéz lesz kimagyarázni, mint Orbánnak miért maradt el a világbéke és a repülőrajt.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.