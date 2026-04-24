Döntött az NVB: kiadták a roma mandátumot

Újabb magyar városban merült fel az azbesztszennyezés gyanúja
Egy lemondás után új név kerül a roma önkormányzatba: a Nemzeti Választási Bizottság már döntött a mandátum sorsáról.
Mandátumkiadásról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A testület a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatában megüresedett országos nemzetiségi mandátum sorsáról határozott.
Az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, de több más nyugat-magyarországi települést is.
A mandátum azért üresedett meg, mert Balogh Mihály, aki a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének listájáról jutott be a 2024-es választáson, április 20-án lemondott.
A vonatkozó szabályok szerint, ha egy listán mandátumot szerzett nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, a helyét a listán szereplő jelöltek közül a jelölőszervezet által megnevezett személy veszi át. Ha ilyen jelölés nem történik, akkor a listán soron következő jelölt kapja meg a mandátumot.
A jelölőszervezet határidőn belül jelezte, hogy a mandátumot a lista 24. helyén szereplő Fercsák László kapja meg.
Mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi előírásoknak, az NVB ennek megfelelően döntött, és kiadta a mandátumot Fercsák Lászlónak. A határozat egyelőre nem jogerős, az érintettek három napon belül kérhetnek jogorvoslatot.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP