facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
lista nemzeti választási bizottság fercsák lászló roma mandátum

Döntött az NVB: kiadták a roma mandátumot

2026. április 24. 17:27

Egy lemondás után új név kerül a roma önkormányzatba: a Nemzeti Választási Bizottság már döntött a mandátum sorsáról.

Mandátumkiadásról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A testület a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatában megüresedett országos nemzetiségi mandátum sorsáról határozott.

A mandátum azért üresedett meg, mert Balogh Mihály, aki a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének listájáról jutott be a 2024-es választáson, április 20-án lemondott.

A vonatkozó szabályok szerint, ha egy listán mandátumot szerzett nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, a helyét a listán szereplő jelöltek közül a jelölőszervezet által megnevezett személy veszi át. Ha ilyen jelölés nem történik, akkor a listán soron következő jelölt kapja meg a mandátumot. 

A jelölőszervezet határidőn belül jelezte, hogy a mandátumot a lista 24. helyén szereplő Fercsák László kapja meg.

Mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi előírásoknak, az NVB ennek megfelelően döntött, és kiadta a mandátumot Fercsák Lászlónak. A határozat egyelőre nem jogerős, az érintettek három napon belül kérhetnek jogorvoslatot.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

 

