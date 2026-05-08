„Holnap megalakul az új Országgyűlés, ezzel az én mandátumom megszűnik. Néhány gondolat, jótanács és jókívánság egy leköszönő képviselőtől. Ahogy hallom, nagy ünnepség készül, ha hidegebb lenne, még talán a befagyott Duna jegét is igénybe kellene venni. A lelkesedés és az öröm indokolt, magam is osztozom benne, de van néhány dolog, amire fel szeretném hívni az Önök és a most felesküdő képviselők figyelmét.

1. A most megalakuló parlament – köszönhetően az ellenzékre leadott 3,4 millió szavazatnak – nyilvánvalóan LEGITIM. Azonban ne felejtsük el, hogy a nagyszerű eredmény ellenére paradox módon ez MÉGSEM VALÓDI, NEM TISZTESSÉGES VÁLASZTÁSOKON MEGVÁLASZTOTT országgyűlés. Ha az lett volna, nagyon máshogy nézne ki az összetétele. De így a propaganda, a klasszikus választási csalások és a piszkos, Fidesz által diktált választási rendszer eredményeként gyakorlatilag egy EGYPÁRTI parlament jött létre, VALÓDI ELLENZÉK NÉLKÜL. A Fidesz nem tekinthető ellenzéki pártnak, az egy bűnszervezet maradványa, jómagam pedig a zsebnáci pártot sem tartom politikai pártnak akkor sem, ha voltak szavazóik. De objektíven állítható az is, hogy propaganda és az egyéb csalások nélkül a Fidesz a mostaninál is kevesebb szavazatot kapott volna. Egy tisztességes, arányos, demokratikus választási rendszer esetén pedig a Tisza Párt is nyilvánvalóan jóval kevesebb szavazatot kapott volna, hiszen nem állíthatta volna (vagy ha mégis, sokan nem fogadták volna el), hogy aki nem rájuk szavaz, az a Fideszt támogatja. Ez a különös helyzet különös odafigyelést igényel az új képviselőktől: a valódi vitáknak valójában megint nem a parlamenti patkójában kell lezajlania – de azon kívül, a frakción belül annál inkább le kell ezeknek a vitáknak zajlania.