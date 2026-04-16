Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt hadházy ákos korrupcióellenes

Hoppá: Hadházy Ákos csatlakozhat a Tisza-kormány munkájához?

2026. április 16. 11:32

A leköszönő független országgyűlési képviselő közölte, bizonyos feltételek mellett segítené a Tisza-kormány munkáját.

2026. április 16. 11:32
Hadházy Ákos közölte, egyenlőre nem kapott felkérést a Tisza Párt alakuló kormányától korrupcióellenes pozícióra, és ha kapna is, egy ilyen feladatot csak megfelelő jogkörök birtokában vállalna – írta a leköszönő független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

A korrupcióellenes pozíció kapcsán Hadházy elmondta, hogy a kampány során többször is felmerült ez a kérdés, de konkrét megkeresést nem kapott. Hangsúlyozta, hogy csak akkor vállalna ilyen feladatot, ha ahhoz valódi mozgásteret biztosító jogkörök és feltételek társulnának.

Semmilyen ilyen jellegű megkeresést nem kaptam. (...) Ha lenne ilyen felkérés, akkor azt csak úgy vállalnám el, ha olyan jogkörökkel és feltételekkel járna, ami valódi esélyt ad  a feladat elvégzéséhez”

– írta a képviselő.

Hadházy abban is bízik, hogy a jövőben azonnali következménye lesz annak, ha az új kormányhoz közel kerülő szereplők visszaélnek a helyzetükkel.

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

***

 

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsel55
2026. április 16. 13:59
Remélem csatlakozhatsz, odavaló vagy. Júdás, köpönyeg forgató köcsög.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. április 16. 13:58
Beszarás! Oszt még ez a féreg támaszt feltételeket. Ad majd neked poloska olyan feltételt, hogy azt szárazon viszed el.
Válasz erre
0
0
joremenysegfoga
2026. április 16. 13:53
rogán gülüszem "találmánya" megy a szemétbe ahová a fidkáyok is.Végre ez a sok mocsok el lesz takarítva.😁👍
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
•••
2026. április 16. 13:49 Szerkesztve
ha van eszük, akkor kiszúrják a szemét valami semmitmondó államtitkári címmel, mondjuk "állami korrupcióvédelmi szakállamtitkár" -- rohadt jól hangzik, de persze fából vaskarika (az állam védi magát a korrupcióval szemben), avagy értelmezhetnénk máshogyan tagolva: "állami-korrupció védelmi..."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!