Hoppá: Hadházy Ákos csatlakozhat a Tisza-kormány munkájához?

Hadházy Ákos közölte, egyenlőre nem kapott felkérést a Tisza Párt alakuló kormányától korrupcióellenes pozícióra, és ha kapna is, egy ilyen feladatot csak megfelelő jogkörök birtokában vállalna – írta a leköszönő független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

A korrupcióellenes pozíció kapcsán Hadházy elmondta, hogy a kampány során többször is felmerült ez a kérdés, de konkrét megkeresést nem kapott. Hangsúlyozta, hogy csak akkor vállalna ilyen feladatot, ha ahhoz valódi mozgásteret biztosító jogkörök és feltételek társulnának.