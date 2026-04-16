Hoppá: Hadházy Ákos csatlakozhat a Tisza-kormány munkájához?

Végre valamiben nem Orbánt utánozza.
A leköszönő független országgyűlési képviselő közölte, bizonyos feltételek mellett segítené a Tisza-kormány munkáját.
Hadházy Ákos közölte, egyenlőre nem kapott felkérést a Tisza Párt alakuló kormányától korrupcióellenes pozícióra, és ha kapna is, egy ilyen feladatot csak megfelelő jogkörök birtokában vállalna – írta a leköszönő független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.
A korrupcióellenes pozíció kapcsán Hadházy elmondta, hogy a kampány során többször is felmerült ez a kérdés, de konkrét megkeresést nem kapott. Hangsúlyozta, hogy csak akkor vállalna ilyen feladatot, ha ahhoz valódi mozgásteret biztosító jogkörök és feltételek társulnának.
Semmilyen ilyen jellegű megkeresést nem kaptam. (...) Ha lenne ilyen felkérés, akkor azt csak úgy vállalnám el, ha olyan jogkörökkel és feltételekkel járna, ami valódi esélyt ad a feladat elvégzéséhez”
– írta a képviselő.
Hadházy abban is bízik, hogy a jövőben azonnali következménye lesz annak, ha az új kormányhoz közel kerülő szereplők visszaélnek a helyzetükkel.
Végre valamiben nem Orbánt utánozza.
Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala
***