Kiderült, hol lesz Magyar Péter miniszterelnöki irodája

„A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben” – jelentette ki csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, az országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.

A Karmelita kolostor – korábbi nevén Várszínház – 2014-ben került a Miniszterelnökség kezelésébe egy kormánydöntés nyomán. Az épületet jelentős mértékben átalakították, majd ide költözött a Miniszterelnökség központi hivatala, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda is. 2019. január 1-jétől a teljes kabinet és a kormányfői iroda is ebben a felújított és kibővített komplexumban működik – írja a Világgazdaság.