Kiderült, hol lesz Magyar Péter miniszterelnöki irodája

Kiderült, mikor ülhet össze az új parlament
Három dátum is szóba került.
Végre valamiben nem Orbánt utánozza.
„A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben” – jelentette ki csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, az országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.
A Karmelita kolostor – korábbi nevén Várszínház – 2014-ben került a Miniszterelnökség kezelésébe egy kormánydöntés nyomán. Az épületet jelentős mértékben átalakították, majd ide költözött a Miniszterelnökség központi hivatala, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda is. 2019. január 1-jétől a teljes kabinet és a kormányfői iroda is ebben a felújított és kibővített komplexumban működik – írja a Világgazdaság.
Magyar Péter most ezen a gyakorlaton változtat, és a jövőben a Parlament közelében dolgozik majd.
Arról egyelőre nem beszélt, hogy milyen funkciót kap a 18. században, 1725 és 1736 között épült barokk épület.
Mint ismert, szerdán, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel tartott egyeztetése után Magyar Péter bejelentette, május 4., 6., vagy 7. lehet az új kormány alakuló ülésének dátuma.
