Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt miniszterelnöki kabinetiroda karmelita kolostor Magyar Péter

Kiderült, hol lesz Magyar Péter miniszterelnöki irodája

2026. április 16. 09:57

Végre valamiben nem Orbánt utánozza.

2026. április 16. 09:57
null

„A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben” – jelentette ki csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, az országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.

A Karmelita kolostor – korábbi nevén Várszínház – 2014-ben került a Miniszterelnökség kezelésébe egy kormánydöntés nyomán. Az épületet jelentős mértékben átalakították, majd ide költözött a Miniszterelnökség központi hivatala, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda is. 2019. január 1-jétől a teljes kabinet és a kormányfői iroda is ebben a felújított és kibővített komplexumban működik – írja a Világgazdaság.

Magyar Péter most ezen a gyakorlaton változtat, és a jövőben a Parlament közelében dolgozik majd.

Arról egyelőre nem beszélt, hogy milyen funkciót kap a 18. században, 1725 és 1736 között épült barokk épület.

Mint ismert, szerdán, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel tartott egyeztetése után Magyar Péter bejelentette, május 4., 6., vagy 7. lehet az új kormány alakuló ülésének dátuma.

Nyitókép: MTI/ MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Összesen 99 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ittésmost
2026. április 16. 11:34
"Obsitos Technikus 2026. április 16. 10:50 1 nem Tisza-kormány." Nem. Károlyi 2.0 kormány megfelelőbb lenne névnek.
Dixtroy
2026. április 16. 11:33
" Magyar Péter bejelentette, május 4., 6., vagy 7. lehet az új kormány alakuló ülésének dátuma." Ennyiszer kell megalakulni? Amúgy meg nem geci mindegy, hogy hova kuckózik be? EZ csak a libsiknek központi probléma, kutyát nem érdekli.
Dixtroy
2026. április 16. 11:31
"Conduct 2026. április 16. 11:19 • Szerkesztve Öröm olvasni titeket.Most megtudjátok mi mit éreztünk 16 évig.Édes a bosszú,a benzin árát meg a recsicsökkentést pedig leszarom.Az a lényeg hogy most ti szoptok." Cuci, de hát mi nem érezzük azt amit ti valaha is! Mi csak sajnálunk titeket, na jó magunkat is, de leginkább szánakozunk rajtatok, de azt vagy harminchat éve.
Welszibard
2026. április 16. 11:22
És vajon melyik Tiszás vállalkozó fogja megrendezett közbeszerzéssel milliárdokért, túlárazva felújítani, hogy ott a NER-élősdi méltóképpen tudja fogadni EU-s és ukrán, román, stb. barátait?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!