05. 28.
csütörtök
eu-s források brüsszel európai unió orosz energia Magyar Péter szóvivő feltétel ukrajna

Abszolút filmszínház: olyan témák is felmerülhetnek a Von der Leyennel való egyeztetés során, amikre Magyar Péter nem is számít

2026. május 28. 15:26

Paula Pinho a pénteki tárgyalás kapcsán Ukrajnát és az orosz olajat is megemlítette.

2026. május 28. 15:26
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelbe utazott, hogy majd pénteken tárgyaljon Ursula Von der Leyennel.

A kormányfő ezzel kapcsolatban egy videót is közzétett Facebook-oldalán, amelyben kifejtette, hogy a Tisza-kormány a korábbi két-három hétben folyamatosan egyeztetett az EU képviselőivel az uniós források hazahozataláról. A miniszterelnök azt állította, a tárgyalásokon kizárólag a korrupcióellenes intézkedések merültek fel, mint a források folyósításának feltételei.

Egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Kérem szépen, amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupcióellenes küzdelem”

– fogalmazott Magyar Péter.

Ezzel szemben Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője Brüsszelben árnyaltabb képet festett a magyar kormány és az uniós intézmények közötti párbeszédről. 

A szóvivő rámutatott, hogy a korrupció elleni küzdelem mellett az Európai Unió bővítése, valamint az energiapolitikai stratégia – különösen az orosz energiafüggőségtől való mielőbbi leválás – is kiemelt témái lehetnek Magyar Péter és Von der Leyen pénteki találkozójának.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. május 28. 16:08
Nem fejtette ki a az igazság teljes tartalmát.. ergo alaphangon is azt adja ami csak lénye hazudik gátlástalanul. Hűvös sötét helyen tartott gombáknak ez a éltető környezete. Magyartól soha nem fogunk megtudni semmit sem. Mindig valaki lefogja buktatni szégyen szemre.. De helyettesitsük be ezen szemelyiségének jegyét a nemzetközi tárgyalások. Utan elhangzására amikor a A másik nemzetközi államfő hazigsagggal" vádolja " majd ..mert a szája íze alapján szokásosan el hallgat vagy kiszinez valami megállapdáson elhangzottakat. Hitetlené teszi őt a világ porondjan mérhetetlen szégyen már ez is ...de igyekszik ..még ezt is megfejelni Ettől óvtunk a kampányban és lám már is a Brüsszeli Elit vetozza a hazugságait...!
aacius
2026. május 28. 16:01 Szerkesztve
A hivatalos verzió: Igazságügyi reformok: A bíróságok függetlenségének erősítése és az Országos Bírói Tanács jogköreinek bővítése. Korrupcióellenes intézkedések: Új hatóságok (pl. Integritás Hatóság) felállítása és a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Közbeszerzési szabályok: A tisztességes és átlátható közbeszerzési eljárások biztosítása, valamint a verseny korlátozásának megszüntetése. Átláthatóság és ellenőrzés: Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok és az uniós források felhasználásának fokozott nyomon követése. MP most eljátsza nekik az értetlent, hogy hát kérem itt nincsen mingáns meg gender. A helyzet az, hogy a kezdetektől politikai nyomásgyakorlás az egész és MP már 3 nap alatt hozott olyan döntést pl a producerina kinevezésével amibe a fentiek alapján bele tudnak kötni ha akarnak.
egonsamu-2
2026. május 28. 15:54
Ez inkább ABSZURD színjátszás. ABSZOLÚT az mást jelent tisztelt magyarul nem tudó firkász kollégáim.... Sziveskedjetek végre utána nézni!
auditorium
2026. május 28. 15:52 Szerkesztve
Ez a portugál Paula, aki Fr.o-ban tanult most a magyarokkal kinlódik, a spanyol szoc.ik helyett. Most derült ki micsoda csalások voltak Zapatero idejében és az istenitett Szancsó is és neje is érintett. Mutogatnak Mo-ra az orosz gáz miatt, holott ők is vásárolják a mai napig a LNG orosz gázt, épitettek több atomerőművet, sok napkollektort létesitettek és bizony előfordul az energia túltermelés. Az olaszok vennének tőlük olcsóbb energiát, DE A FRANCIÁK ezt nem engedik. tőlük kell venni a villanyáramot, ami Itáliában nagyon drága. Ilyen "testvéri" és szolidáris a biznisz Európában... Az oroszoktól sok eu- ország vásárol közvetitve gázt és olajat, Pu. jót "mosolyog" a markába a hezitáló és ügyefogyott eu-i vezetés miatt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!