Abszolút filmszínház: olyan témák is felmerülhetnek a Von der Leyennel való egyeztetés során, amikre Magyar Péter nem is számít

Neki minden kell: Magyar Péter elutasította Von der Leyen ajánlatát
Egyre kevesebb az idő az uniós pénzek hazahozatalára.
Paula Pinho a pénteki tárgyalás kapcsán Ukrajnát és az orosz olajat is megemlítette.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelbe utazott, hogy majd pénteken tárgyaljon Ursula Von der Leyennel.
A kormányfő ezzel kapcsolatban egy videót is közzétett Facebook-oldalán, amelyben kifejtette, hogy a Tisza-kormány a korábbi két-három hétben folyamatosan egyeztetett az EU képviselőivel az uniós források hazahozataláról. A miniszterelnök azt állította, a tárgyalásokon kizárólag a korrupcióellenes intézkedések merültek fel, mint a források folyósításának feltételei.
Egyszer sem merült fel Ukrajna kérdése, vagy a háború kérdése, vagy a gender kérdések. Kérem szépen, amiről tárgyalunk, és ami a jogszabály módosításokat illeti, az a korrupcióellenes küzdelem”
– fogalmazott Magyar Péter.
Ezzel szemben Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője Brüsszelben árnyaltabb képet festett a magyar kormány és az uniós intézmények közötti párbeszédről.
A szóvivő rámutatott, hogy a korrupció elleni küzdelem mellett az Európai Unió bővítése, valamint az energiapolitikai stratégia – különösen az orosz energiafüggőségtől való mielőbbi leválás – is kiemelt témái lehetnek Magyar Péter és Von der Leyen pénteki találkozójának.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP
