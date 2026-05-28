Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen európai unió Magyar Péter találkozó

„Ezt inkább nem kommentálom” – mondta Von der Leyen szóvivője Magyar Péter nyilatkozatáról

2026. május 28. 14:13

Az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint Von der Leyen és Magyar Péter egyeztetésén az Ukrán EU-csatlakozás és az orosz olajról való leválás kérdése is felmerülhet.

2026. május 28. 14:13
null

A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el – közölte Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben.

A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésekről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pinho megerősítette: 

az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében.

„A két fél csapatai között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el” – fogalmazott.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kívánja előre megítélni a találkozó eredményét. Mint mondta, a konkrét eredményekről pénteken lehet majd többet tudni, a találkozót követően pedig sajtóeseményt is tartanak, ahol kérdések feltevésére is lesz lehetőség.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországtól új, részletes végrehajtási terv benyújtását várják-e el az uniós források felszabadításához, Paula Pinho nem adott konkrét választ. Közölte: „adni kell még egy napot”, és akkor többet lehet majd tudni arról, meddig sikerült eljutniuk a feleknek.

A tárgyalások tartalmával kapcsolatban a szóvivő elmondta: 

az Európai Unió bővítése, valamint az energiapolitika és az orosz energiáról való leválás kérdése egyaránt releváns témák Magyarország és az EU számára, ezért ezek akár a pénteki megbeszélések részét is képezhetik.

„Mindkét vezető szabadon felvetheti, amit szeretne” – fogalmazott.

További újságírói felvetésre reagálva Paula Pinho arról is beszélt, hogy nem kívánja minősíteni az Európai Bizottság megközelítését azt követően, hogy a magyar miniszterelnök optimistán nyilatkozott egy esetleges politikai megállapodás lehetőségéről.

„Inkább meghagyom ezt a részt a főnökömnek, vagyis az Európai Bizottság elnökének” – mondta, megismételve: Ursula von der Leyen Magyar Péterrel közösen sajtónyilatkozatot ad a találkozó után.

A szóvivő egy további kérdésre nem kívánta kommentálni, összefüggésben áll-e a Magyarországnak járó források felszabadítása azzal, hogy Budapest feladja vétóját az Ukrajnával kapcsolatos csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitásával kapcsolatban. Erre is azt mondta, hogy a tartalmi kérdéseket a pénteki találkozóra hagyják.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

***

 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Haifisch
2026. május 28. 16:04
Nem vagyok képes nézni, hogy egy ilyen szarfaszú kis féreg a miniszterelnök. Rettenetes. Szégyen.
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2026. május 28. 16:00
Gyerünk, hibbant tisza-fanok, a választások után miért álltatok le? Bégessétek továbbra is, hogy "le kell válni Oroszországról", "vissza kell térnünk Európába", "a klub szabályait be kell tartanunk", s "haza kell hozni az uniós pénzeket"! Most már a slim fit Messiásotok feladata és kötelessége megfelelni az uniós közösség "jogos" elvárásainak.
Válasz erre
1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. május 28. 15:53
Rátapadunk a Shell Oil-ra... Ez borítékolható.
Válasz erre
2
0
europész
2026. május 28. 15:31
Egyszer már a részletes végrehajtási tervet az Orbán kormánytól átvették.Válasz nem érkezett rá.Azt se mondták rá,hogy fapapucs. Most újra ez fog történni.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!