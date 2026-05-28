stadion Újpest Ratatics Péter

Folytatódik az aláírásgyűjtés Magyarország legújabb stadionjáért

2026. május 28. 13:36

Aláírást gyűjtenek, hogy megkezdődhessen Magyarország legújabb stadionjának építése. Az Újpest FC 2027-ben már az új létesítményben szeretné megkezdeni az idényt.

Az NB I-ben szereplő Újpest FC Ratatics Péter klubelnök korábban felvázolt tervei szerint 2027-ben már a vadonatúj stadionjában kezdené meg az NB I idényét. A projekt környezeti engedélyezési eljárásának társadalmi egyeztetése már lezárult, az építési engedélyezés viszont továbbra is folyamatban van – hívta fel rá a figyelmet a Blikk.

Újpest
Ratatics Péter abban bízott, még a nyár előtt megkezdődhet az újpesti stadion építése. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A lila-fehér klub vezetője áprilisban a Football Forum Hungary rendezvényén ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az engedélyeztetés a végső szakaszánál tart, így bízik benne, hogy már a nyár előtt elindulhat az építkezés.

Ennek érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek, melyre az újpest hívta fel hivatalos honlapján a figyelmet.

Az Újpest FC jövője közös ügyünk. Most Te is egyetlen perc alatt kifejezheted támogatásodat az új sportpark és a 1046 Budapest, Fóti út 141. szám alatt tervezett új stadion megépítése mellett az alábbi űrlap kitöltésével"

 – áll a rövid közleményben.

A Blikk szerint a háttérben az ált, hogy bár az Újpest tulajdonosa, a Mol már megszerezte a területet az új stadionhoz, és a kormány tavaly októberben kiemelt beruházássá is nyilvánította azt, április 12-én történt egy választás…

Magyar Péter győzelme után a lap egyébként megkérdezte a Molt a beruházásról, és azt a választ kapta, hogy nagy terveikből nem terveznek lejjebb adni.

Akkor mégis mi a gond az újpesti stadionnal?

Ugyanakkor a Blikk szerint az új stadion környékén élők közül nem mindenki boldog környezetük átalakulása miatt, ráadásul a választások után az újpesti polgármester, a 2024-ben a baloldali összefogás színeiben győztes Trippon Norbert elővette az ügyet.

Felszólítom Budapest Főváros Kormányhivatalát, annak vezetőjét, hogy egyetlenegy Újpesten tervezett, ún. kormányzati kiemeléses beruházáshoz se adjon ki építési engedélyt! Szintén felszólítok mindennemű egyéb kormányhivatalt, hogy ezen projektek építési engedélyeihez szükséges egyetlen szakhatósági hozzájárulást se adjanak ki átmenetileg! Az ilyen 'last minute' építési és szakhatósági engedélyeket a választói akarat, és az új kormány politikai/szakmai mozgásterének csorbításának tekinthetjük. Döntsön az új kormány vagy az általa kinevezett új kormányhivatali vezető”

 – írta a Facebook-oldalán a kerület vezetője.

A Blikk szerint a stadonépítés is ebbe a körben tartozik, úgyhogy ezért lehet szükség az aláírásgyűjtésre.

Nyitókép: ujpestfc.hu

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 28. 16:07
De akkor most MOL Viditől Újpestre lett vezényelve ez rendben van ?? Nekem ezzel nincs gondom, inkább oda mint máshová, végre lehet jó kis Derbi, de akkor arra kérném az Dózsa szurkolóit a Fradit se bántsák ezért.
rugbista
2026. május 28. 16:06
Senkinek semmit, pláne sportpályát! Van már elég stadion, játsszanak Balmazújvárosban! Sőt, ne játsszanak sehol, tiltsák be a focit is, mert azorbán; a játszótereken tengózó gyerekeknek meg Tököl, 3 év!
Gyuri05
2026. május 28. 15:36
Ezeket a barom Tiszás, ballibeket kiültetném egy gazos méhlegelőre, hogy éljenek ott lakás nélkül, néhány lapulevél alatt aludva.
gullwing
•••
2026. május 28. 15:09 Szerkesztve
A férgek nem akarják hogy épüljön az ország.. Mert férgek és nekik ott vannak a földalatti járataik..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!