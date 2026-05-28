Folytatódik az aláírásgyűjtés Magyarország legújabb stadionjáért

Az NB I-ben szereplő Újpest FC Ratatics Péter klubelnök korábban felvázolt tervei szerint 2027-ben már a vadonatúj stadionjában kezdené meg az NB I idényét. A projekt környezeti engedélyezési eljárásának társadalmi egyeztetése már lezárult, az építési engedélyezés viszont továbbra is folyamatban van – hívta fel rá a figyelmet a Blikk.

Ratatics Péter abban bízott, még a nyár előtt megkezdődhet az újpesti stadion építése. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A lila-fehér klub vezetője áprilisban a Football Forum Hungary rendezvényén ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az engedélyeztetés a végső szakaszánál tart, így bízik benne, hogy már a nyár előtt elindulhat az építkezés.