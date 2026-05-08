Tisza Párt DK Trippon Norbert MSZP polgármester Újpest búcsú

Az MSZP után a DK-tól is elbúcsúzott az újpesti polgármester: összeboronálták Magyar Péterrel

2026. május 08. 09:21

Viccesre vették a figurát az interneten.

2026. május 08. 09:21
null

Újpest polgármestere, Trippon Norbert Facebook-posztban jelentette be, hogy búcsút vett pártjától, a DK-tól. Arról egyébként, hogy a városvezető otthagyja Dobrev Kláráékat, a Mandiner számolt be elsőként.

Lapunk az ügyben írásban kereste a baloldali városvezetőt, de nem reagált.

„Elbúcsúztam az MSZP után a DK-tól is. A jövőben független, Újpest-párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatom a munkámat” – olvasható a Trippon Norbert dolgokat néz című mémoldalon, utalva a polgármester hintapolitikájára.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A poszt természetesen egy szarkasztikus megjegyzéssel zárult, melyet a Tisza Pártnak címeztek:

Bízom benne, hogy be tudok lépni a tiszába hamarosan!”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Néhány gondolat, jótanács és jókívánság egy leköszönő képviselőtől

Ez mégsem valódi, nem tisztességes választásokon megválasztott országgyűlés.

Nyitókép: Facebook

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sanyikám
2026. május 08. 11:04
Politikai Prostituált 😁😁
madre79
2026. május 08. 10:17 Szerkesztve
Akkor takarodjon el Újpestről! A régi újpesti srácok ezt nem hagynák!
Box Hill
2026. május 08. 10:07
Majdnem minden kommunista formációt végig járt. Az ÁVH-t azért nem, mert embriót azért nem alkalmaztak.
nagyfero-0
2026. május 08. 09:58
Meg is érdemli Újpest, hogy ilyen emberekre szavaz! A Tisza ezeket úgy fogja csicskítani, hogy az csuda és már a saját jövőbeli embereit ülteti rájuk. Most jön csak igazán a politikai szélkakasok kora..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!