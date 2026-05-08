Az MSZP után a DK-tól is elbúcsúzott az újpesti polgármester: összeboronálták Magyar Péterrel

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Viccesre vették a figurát az interneten.
Újpest polgármestere, Trippon Norbert Facebook-posztban jelentette be, hogy búcsút vett pártjától, a DK-tól. Arról egyébként, hogy a városvezető otthagyja Dobrev Kláráékat, a Mandiner számolt be elsőként.
Lapunk az ügyben írásban kereste a baloldali városvezetőt, de nem reagált.
„Elbúcsúztam az MSZP után a DK-tól is. A jövőben független, Újpest-párti, lokálpatrióta polgármesterként folytatom a munkámat” – olvasható a Trippon Norbert dolgokat néz című mémoldalon, utalva a polgármester hintapolitikájára.
A poszt természetesen egy szarkasztikus megjegyzéssel zárult, melyet a Tisza Pártnak címeztek:
Bízom benne, hogy be tudok lépni a tiszába hamarosan!”
Kapcsolódó vélemény
Ez mégsem valódi, nem tisztességes választásokon megválasztott országgyűlés.
Nyitókép: Facebook