04. 22.
szerda
Demokratikus Koalíció (DK) déri tibor tisza párt szaniszló sándor országgyűlési választás 2026 Trippon Norbert dk Dobrev Klára

Kilépési hullám söpörhet végig az ellenzéki párton

2026. április 22. 18:00

A Demokratikus Koalíció súlyos veresége után még nagyobb válságba került: a párt parlamentből való kiesését követően lemondott a teljes vezetés, miközben információink szerint kilépési hullám indulhat el az önkormányzati szinten is.

null
Nagy Gábor
Úgy tűnik, megállíthatatlan a Demokratikus Koalíció lejtmenete. Az elmúlt órákban olyan információk jutottak el a Mandinerhez, amelyek arra utalnak, hogy kilépési hullám érheti el az egykori Gyurcsány-pártot.

A DK-nak nem sok lapot osztottak az áprilisi országgyűlési választásokon: listán mindössze 70 298 szavazatot (1,1 százalékot) szereztek Dobrev Kláráék. Ennek következtében a párt több ismert politikusa sem lesz tagja a következő Országgyűlésnek, így például Kálmán Olga, Arató Gergely, Barkóczi Balázs, Gréczi Zsolt, Komáromi Zoltán és Varju László sem. (Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy Varju pályázhat Dobrev helyére a párt élén.)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

„A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké” – fogalmazott a választás estéjén a DK vezetője, bejelentve lemondását. Hozzátette: „A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond. Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra; ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell.”

Portálunk már a parlamenti választásokat megelőzően úgy értesült, hogy többen – elsősorban az önkormányzati szférában – fontolgatják a kilépést. Az érintettek azonban meg akarták várni a voksolás eredményét, amelynek során a Magyar Péter vezette Tisza Párt több mint kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben.

A Demokratikus Koalíció parlamentből való kiesésével a párt gyakorlatilag az önkormányzati bázisára támaszkodhat. Erzsébetvárosban Niedermüller Péterre, Újbudán László Imrére, a XV. kerületben Cserdiné Németh Angélára, a XVIII. kerületben Szaniszló Sándorra, Újpesten Trippon Norbertre, valamint a Fővárosi Közgyűlésben a DK frakcióját képviselő Déri Tiborra.

Óbudán azonban már nem számíthat erre a háttérre, mivel Kiss László, a III. kerület polgármestere a választásokat követően jelezte: kilép a DK-ból. „A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános bejegyzésekben a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem” – írta közösségi oldalán. Kiss egyébként 2020-ban hagyta el az MSZP-t, és Szaniszló Sándorral együtt lépett át a DK-ba.

Úgy tudjuk, Kiss László példáját Trippon Norbert is követheti.

A baloldali városvezetővel együtt a DK-s önkormányzati képviselők is kiléphetnek a pártból, és egy új, „független” frakciót hozhatnak létre, amelyhez csatlakozhatnak a IV. kerületi momentumos képviselők, valamint LMP-s, párbeszédes, szocialista politikusok is. A bejelentés akár már ma, április 22-én megtörténhet.

Szaniszló Sándor kerületében szintén változások várhatók: forrásaink szerint az országgyűlési választásoktól az utolsó pillanatban, a Tisza Párt javára visszalépő Kunhalmi Ágnes önkormányzati pozíciót kaphat a Városházán. Ugyanakkor Szaniszló jövője sem feltétlenül biztos a Demokratikus Koalícióban, ami akár azt is jelentheti, hogy a Fővárosi Közgyűlés DK frakciója a megszűnés szélére kerülhet, mivel Déri Tibor sem kívánja ezt az irányt folytatni.

Cikkünk publikálása előtt kérdéseket küldtünk a híresztelések miatt mind az újpesti, mind a XVIII. kerületi polgármesternek.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sarzal
2026. április 22. 19:36
hát van ez így....ahol dobrev klára a húzónév
csulak
2026. április 22. 19:34
menek a lecsoba, a tiszaba
palicsi-2
2026. április 22. 19:12
Gondolom úgy szűnnek meg mint az SzDSz! Az adósságot itt hagyják, de a prominensei továbbra is okoskodni fognak!
machet
2026. április 22. 19:11
Tisza támogató lesz mind.
