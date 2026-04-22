Kilépési hullám söpörhet végig az ellenzéki párton

„A felelősség természetesen elsősorban az enyém, a pártelnöké” – fogalmazott a választás estéjén a DK vezetője, bejelentve lemondását. Hozzátette: „A Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond. Ez nem jelenti azt, hogy feladom, feladjuk. Minden erőmmel továbbra is a szociáldemokrácia értékeiért és a baloldali magyar emberekért fogok dolgozni. A DK közössége továbbra is a legfontosabb számomra; ott leszek, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell.”

Portálunk már a parlamenti választásokat megelőzően úgy értesült, hogy többen – elsősorban az önkormányzati szférában – fontolgatják a kilépést. Az érintettek azonban meg akarták várni a voksolás eredményét, amelynek során a Magyar Péter vezette Tisza Párt több mint kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben.

A Demokratikus Koalíció parlamentből való kiesésével a párt gyakorlatilag az önkormányzati bázisára támaszkodhat. Erzsébetvárosban Niedermüller Péterre, Újbudán László Imrére, a XV. kerületben Cserdiné Németh Angélára, a XVIII. kerületben Szaniszló Sándorra, Újpesten Trippon Norbertre, valamint a Fővárosi Közgyűlésben a DK frakcióját képviselő Déri Tiborra.