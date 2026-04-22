Kilépési hullám söpörhet végig az ellenzéki párton

Óbudán azonban már nem számíthat erre a háttérre, mivel Kiss László, a III. kerület polgármestere a választásokat követően jelezte: kilép a DK-ból. „A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános bejegyzésekben a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem” – írta közösségi oldalán. Kiss egyébként 2020-ban hagyta el az MSZP-t, és Szaniszló Sándorral együtt lépett át a DK-ba.
Úgy tudjuk, Kiss László példáját Trippon Norbert is követheti.
A baloldali városvezetővel együtt a DK-s önkormányzati képviselők is kiléphetnek a pártból, és egy új, „független” frakciót hozhatnak létre, amelyhez csatlakozhatnak a IV. kerületi momentumos képviselők, valamint LMP-s, párbeszédes, szocialista politikusok is. A bejelentés akár már ma, április 22-én megtörténhet.
Szaniszló Sándor kerületében szintén változások várhatók: forrásaink szerint az országgyűlési választásoktól az utolsó pillanatban, a Tisza Párt javára visszalépő Kunhalmi Ágnes önkormányzati pozíciót kaphat a Városházán. Ugyanakkor Szaniszló jövője sem feltétlenül biztos a Demokratikus Koalícióban, ami akár azt is jelentheti, hogy a Fővárosi Közgyűlés DK frakciója a megszűnés szélére kerülhet, mivel Déri Tibor sem kívánja ezt az irányt folytatni.
Cikkünk publikálása előtt kérdéseket küldtünk a híresztelések miatt mind az újpesti, mind a XVIII. kerületi polgármesternek.