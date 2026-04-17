Dobrev Klára lemondása után sem adja fel a DK: bejelentették a megújulást
2026. április 17. 10:13
Júniusban tisztújítást tartanak.
Júniusban tisztújítást tart a Demokratikus Koalíció – közölte a párt közleményben az MTI-vel pénteken.
A parlamenti választást követően Dobrev Klára, a párt elnöke és a DK elnöksége lemondott, így vállalva felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció azonban tovább működik – írták.
A DK elnökét, ahogy korábban is, a teljes párttagság választja meg online szavazáson, amelyet június 3-7. között rendeznek. Az alelnököket és elnökségi tagokat június 13-án választja meg a párt kongresszusa, a lemondott elnök és az elnökség a tisztújításig ügyvezetőként dolgozik – tudatták.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
Összesen 9 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. április 17. 11:16
Meg kell újulni, mert azt mondták, hogy szükség van a baloldalra, azt nézd meg, a parlamentben meg csak jobbos párt van. Te kisfiam, nem lesz baj, ha visszajönnek a kommunisták?
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 17. 11:08
A Fidesz az lesz pár év múlva, mint ezek most.
szantofer
2026. április 17. 10:49
Magyar Péter feladatának ötven százalékát tökéletesen elvégezte. Ha a másik ötven százalékét is elvégzi mehet a levesbe. Onnantól hajrá baloldal!
Pusztuljatokglobalomajmok
2026. április 17. 10:47
Nagyon helyes ..! 🤣 A jövő szempontjából ez a jobboldali erőknek kedvez!! Van még itt bőven posztkomcsi meg bolsevik féreg akik támogatni fogják .. akik soha nem állnak be az igazi nemzeti jobb közé .. tehát nekünk nem fognak hiányozni ..!!! Ellenben s mint így a tisza csürhe fog gyengűlni .. !!! Fidesz-KDNP-Mi Hazánk .. Hajrá igaz Nemzeti oldal .. !
