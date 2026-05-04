Nem bírta megemészteni a magyar érettségit a Demokratikus Koalíció: lefasisztázták Wass Albertet

Érettségi: új és nehezebb lett a magyar, Jókai és Wass Albert a feladatok közt
A következő hetekben az Oktatási Hivatal adatai szerint 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.
A párt szóvivője szerint az írónak ki kellene rohadnia magyar irodalomból.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hivatalosan is elindult a 2025/2026-os tanév érettségi szezonja a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival május 4-én.
A vizsgázók az első, 60 pontos feladatban Jókai Mór életpályáját bemutató szöveget kaptak, valamint egy Wass Albert-témájú kérdést is meg kellett válaszolniuk.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a parlamentből kieső Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője, Barkóczi Balázs, leköszönő országgyűlési képviselő a közösségi oldalán így reagált a témára:
Azért hihetetlen, hogy a teljesen dilettáns, értéktelen, nyíltan fasiszta Wass Albert nem tud kirohadni a magyar irodalomtanításból.”
Wass Albert kétszeres Baumgarten-díjas erdélyi magyar író és költő. 1993. augusztus 20-án Antall József miniszterelnök előterjesztésére Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozta neki. A díjat a következő évben, 1994-ben a floridai magyar konzul és Csoóri Sándor adta át neki otthonában.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A következő hetekben az Oktatási Hivatal adatai szerint 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.
***