Demokratikus Koalíció (DK) wass albert irodalom

Nem bírta megemészteni a magyar érettségit a Demokratikus Koalíció: lefasisztázták Wass Albertet

2026. május 04. 12:01

A párt szóvivője szerint az írónak ki kellene rohadnia magyar irodalomból.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt hivatalosan is elindult a 2025/2026-os tanév érettségi szezonja a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival május 4-én.

A vizsgázók az első, 60 pontos feladatban Jókai Mór életpályáját bemutató szöveget kaptak, valamint egy Wass Albert-témájú kérdést is meg kellett válaszolniuk. 

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a parlamentből kieső Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője, Barkóczi Balázs, leköszönő országgyűlési képviselő a közösségi oldalán így reagált a témára: 

Azért hihetetlen, hogy a teljesen dilettáns, értéktelen, nyíltan fasiszta Wass Albert nem tud kirohadni a magyar irodalomtanításból.” 

Wass Albert  kétszeres Baumgarten-díjas erdélyi magyar író és költő. 1993. augusztus 20-án Antall József miniszterelnök előterjesztésére Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést adományozta neki. A díjat a következő évben, 1994-ben a floridai magyar konzul és Csoóri Sándor adta át neki otthonában.

Összesen 48 komment

za-firka
2026. május 04. 14:02
Aki Vass Albertet fasisztának érzi, az Sztálintól is balra van. Magát minősíti ez a Barkoczi.
Öreg Palóc
2026. május 04. 14:01
A mocskos demokratikus koalíciónak "ki kellene rohadnia magyar"-országról !!!! Wass Albertnek a ha a körme alatt lett volna piszok, az is többet érne az egész dobrevklára pártnál !!!!
ztibi
2026. május 04. 13:58
Neked kéne kirohadni a magyar életből tetű...
nemturista
2026. május 04. 13:48 Szerkesztve
"Az emberi világ igazi férgei az Átok-sorokról indulnak el, s csak egyetlen céljuk van, hogy Isten világának minden talpalatnyi darabkáját pokollá változtassák ezen a földön." "Lépett már hangyabolyba? A maga számára nem jelent sokat. Csupán egy elhibázott lépés. Mindössze valami puha a lába alatt, amit a következő másodpercben már el is felejt, ahogy halad tovább a maga útján. De a hangyák azok nem tudják elfeledni. Az ő számukra egy világ dőlt össze. Néhányan elpusztultak, sokan életükre nyomorékok lettek és minden, amit fölépítettek maguknak, odalett.﻿ Néha úgy érzem, mintha manapság egy nagylábú esetlen óriás járkálna a mi emberi világaink fölött s ahova lép, egy világ összedől. Emberek pusztulnak el, otthonok omlanak össze, szépség, boldogság s mindaz, amiért érdemes élni, megszűnik."
