A Ferencvárosnál nem így képzelték el, Győrben öt évet vártak erre

Revansra készül a magyar játékos a Fradi ellen – Győrben mindenki előtt ugyanaz a cél lebeg
A két csapat legutóbbi négy kupadöntőjét a fővárosi együttes nyerte meg.
Fodor Csenge szerint az elmúlt évek keserűségei miatt édes a vasárnapi Magyar Kupa-győzelem. Az ETO női kézilabdacsapata elképesztő idényt fut, akár a triplázás is összejöhet neki, míg az FTC-nél csalódásként élik meg a mostani évadot.
Nemcsak a labdarúgó NB I-ben, hanem női kézilabdában is az ETO és a Ferencváros versengésétől hangos a magyar sportsajtó. Fodor Csenge számára például az elmúlt évek keserűségei után még édesebb az a győzelem, amelyet együttese, a Győri Audi ETO KC vasárnap este a Magyar Kupa tatabányai fináléjában aratott a Debrecen ellen.
Per Johansson győri vezetőedző a 37–26-ra megnyert döntőt követően a Magyar Távirati Irodának úgy fogalmazott: nem voltak elégedettek az első félidővel a döntőben, mivel a többi között Csernyánszki Liliánának és Hámori Konszuélának túl sok teret engedtek.
Az a különleges a csapatomban, hogy csak meg kellett beszélnünk az öltözőben a szünetben, és a második félidőben tíz-tizenöt percig meg tudtuk ölni a játékukat. Ez elképesztő!”
– értékelt. A svéd szakvezető hozzáfűzte: Budapesten az MVM Dome-ban is fantasztikus szokott lenni a hangulat, a kisebb tatabányai csarnokban viszont egész máshogy érződik a szurkolók támogatása.
„Ez így volt tavaly is: noha akkor veszítettünk, az is különleges volt” – tekintett vissza Johansson.
A már említett Fodor legutóbb, öt éve is tagja volt a DVSC ellen kupadöntőt nyert társaságnak. A 27 éves balszélső rámutatott: azóta vágytak erre a trófeára, és mivel a legutóbbi négy kiírásban az FTC diadalmaskodott, nagyon büszke, hogy ezúttal haza tudják vinni a kupát Győrbe.
Visszagondolva az elmúlt évek keserűségeire, ez a győzelem annál édesebb, viszont az első félidei játékunkkal nem lehetünk elégedettek, hiszen tudtuk, mik a Debrecen erősségei, és azokba nem álltunk bele. Megvolt a feladat a második játékrészre, hogy a védekezésünket javítsuk, és ez sikerült is”
– összegzett. Mint felidézte, több kontragólt tudtak szerezni, javult a kapusteljesítményük is, így jó lett a vége a szempontjukból.
A Fradi sorozatban négyszer hódította el a Magyar Kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel. A fővárosi zöld-fehérek dán edzője csalódottan nyilatkozott a Mosonmagyaróvár elleni 34–30-as sikert követően:
Örülünk a győzelemnek, ugyanakkor ez nyilván nem az a forgatókönyv volt, amit megálmodtunk a hétvége kapcsán”
– mondta Jesper Jansen, aki az idény egészét értékelve arról beszélt, hogy
ami mindenképpen csalódás a Ferencváros számára.
Úgy vélte, az ETO jelenleg kimagasló teljesítményt produkál, így pedig
nehéz trófeákat nyerni Magyarországon,
ugyanakkor azért dolgoznak, hogy itthon és az egész világon a legjobbak legyenek.
(MTI)
Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt