A Ferencvárosnál nem így képzelték el, Győrben öt évet vártak erre

Az a különleges a csapatomban, hogy csak meg kellett beszélnünk az öltözőben a szünetben, és a második félidőben tíz-tizenöt percig meg tudtuk ölni a játékukat. Ez elképesztő!”

– értékelt. A svéd szakvezető hozzáfűzte: Budapesten az MVM Dome-ban is fantasztikus szokott lenni a hangulat, a kisebb tatabányai csarnokban viszont egész máshogy érződik a szurkolók támogatása.

„Ez így volt tavaly is: noha akkor veszítettünk, az is különleges volt” – tekintett vissza Johansson.

A már említett Fodor legutóbb, öt éve is tagja volt a DVSC ellen kupadöntőt nyert társaságnak. A 27 éves balszélső rámutatott: azóta vágytak erre a trófeára, és mivel a legutóbbi négy kiírásban az FTC diadalmaskodott, nagyon büszke, hogy ezúttal haza tudják vinni a kupát Győrbe.