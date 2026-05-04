női kézilabda Győri Audi ETO KC Ferencváros Magyar Kupa

A Ferencvárosnál nem így képzelték el, Győrben öt évet vártak erre

2026. május 04. 11:27

Fodor Csenge szerint az elmúlt évek keserűségei miatt édes a vasárnapi Magyar Kupa-győzelem. Az ETO női kézilabdacsapata elképesztő idényt fut, akár a triplázás is összejöhet neki, míg az FTC-nél csalódásként élik meg a mostani évadot.

Nemcsak a labdarúgó NB I-ben, hanem női kézilabdában is az ETO és a Ferencváros versengésétől hangos a magyar sportsajtó. Fodor Csenge számára például az elmúlt évek keserűségei után még édesebb az a győzelem, amelyet együttese, a Győri Audi ETO KC vasárnap este a Magyar Kupa tatabányai fináléjában aratott a Debrecen ellen.

Per Johansson győri vezetőedző a 37–26-ra megnyert döntőt követően a Magyar Távirati Irodának úgy fogalmazott: nem voltak elégedettek az első félidővel a döntőben, mivel a többi között Csernyánszki Liliánának és Hámori Konszuélának túl sok teret engedtek.

Az a különleges a csapatomban, hogy csak meg kellett beszélnünk az öltözőben a szünetben, és a második félidőben tíz-tizenöt percig meg tudtuk ölni a játékukat. Ez elképesztő!”

– értékelt. A svéd szakvezető hozzáfűzte: Budapesten az MVM Dome-ban is fantasztikus szokott lenni a hangulat, a kisebb tatabányai csarnokban viszont egész máshogy érződik a szurkolók támogatása.

„Ez így volt tavaly is: noha akkor veszítettünk, az is különleges volt” – tekintett vissza Johansson.

A már említett Fodor legutóbb, öt éve is tagja volt a DVSC ellen kupadöntőt nyert társaságnak. A 27 éves balszélső rámutatott: azóta vágytak erre a trófeára, és mivel a legutóbbi négy kiírásban az FTC diadalmaskodott, nagyon büszke, hogy ezúttal haza tudják vinni a kupát Győrbe.

 

Visszagondolva az elmúlt évek keserűségeire, ez a győzelem annál édesebb, viszont az első félidei játékunkkal nem lehetünk elégedettek, hiszen tudtuk, mik a Debrecen erősségei, és azokba nem álltunk bele. Megvolt a feladat a második játékrészre, hogy a védekezésünket javítsuk, és ez sikerült is”

– összegzett. Mint felidézte, több kontragólt tudtak szerezni, javult a kapusteljesítményük is, így jó lett a vége a szempontjukból.

A Fradi sorozatban négyszer hódította el a Magyar Kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel. A fővárosi zöld-fehérek dán edzője csalódottan nyilatkozott a Mosonmagyaróvár elleni 34–30-as sikert követően: 

Örülünk a győzelemnek, ugyanakkor ez nyilván nem az a forgatókönyv volt, amit megálmodtunk a hétvége kapcsán”

– mondta Jesper Jansen, aki az idény egészét értékelve arról beszélt, hogy 

  • a Bajnokok Ligájában nem lehetnek a budapesti négyes döntőben, 
  • nem nyerték meg a kupát és 
  • valószínűleg a bajnoki elsőségről is lemaradnak,

ami mindenképpen csalódás a Ferencváros számára. 

Úgy vélte, az ETO jelenleg kimagasló teljesítményt produkál, így pedig 

nehéz trófeákat nyerni Magyarországon,

ugyanakkor azért dolgoznak, hogy itthon és az egész világon a legjobbak legyenek.

Női kézilabda MK-döntő: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 37–26, összefoglaló:

(MTI)

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

