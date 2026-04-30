Revansra készül a magyar játékos a Fradi ellen – Győrben mindenki előtt ugyanaz a cél lebeg

Ezen a hétvégén (május 2–3.) Tatabányán rendezik a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét, amelyben a végső győzelem két legfőbb várományosa, a Győri Audi ETO KC és a legutóbbi négy kiírást megnyerő FTC-Rail Cargo Hungaria már az első napon, az elődöntőben összecsap egymással (akárcsak két héttel ezelőtt a férfiaknál a Veszprém és a Szeged). A final four előtt Fodor Csengével, a győriek balszélsőjével beszélgettünk.

Fodor Csenge (a labdával) a döntetlennel zárult márciusi bajnokin két gólt lőtt a Fradinak (Fotó: Facebook / Győri Audi ETO KC)

„Nagyon várjuk már a mérkőzést, és azt, hogy revánsot vehessünk. A tavalyi vereség nagyon fájdalmas volt, és csak még jobban motiválja a csapatot, hogy idén megszerezzük a kupát. Kemény és izgalmas meccset várok, száz százalékot beleadunk majd, hogy mi jöjjünk ki győztesen a csatából. A Fradi–Győr párharcokból kiindulva bármi megtörténhet, biztos vagyok benne, hogy a Ferencváros is jól felkészül majd a meccsre, de nagyon bízom benne, hogy megakadályozzuk a címvédést” – mondta a Mandinernek az ETO játékosa.