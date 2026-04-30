04. 30.
csütörtök
FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda magyar kupa Fodor Csenge Győri Audi ETO KC kézilabda

Revansra készül a magyar játékos a Fradi ellen – Győrben mindenki előtt ugyanaz a cél lebeg

2026. április 30. 21:52

A mostani hétvégén Tatabányán rendezik a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét. A Győr–Fradi rangadó előtt Fodor Csengét, az ETO szélsőjét kérdeztük.

2026. április 30. 21:52
null
Murányi Domonkos

Ezen a hétvégén (május 2–3.) Tatabányán rendezik a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét, amelyben a végső győzelem két legfőbb várományosa, a Győri Audi ETO KC és a legutóbbi négy kiírást megnyerő FTC-Rail Cargo Hungaria már az első napon, az elődöntőben összecsap egymással (akárcsak két héttel ezelőtt a férfiaknál a Veszprém és a Szeged). A final four előtt Fodor Csengével, a győriek balszélsőjével beszélgettünk.

Fodor Csenge (a labdával) a döntetlennel zárult márciusi bajnokin két gólt lőtt a Fradinak (Fotó: Facebook / Győri Audi ETO KC)

„Nagyon várjuk már a mérkőzést, és azt, hogy revánsot vehessünk. A tavalyi vereség nagyon fájdalmas volt, és csak még jobban motiválja a csapatot, hogy idén megszerezzük a kupát. Kemény és izgalmas meccset várok, száz százalékot beleadunk majd, hogy mi jöjjünk ki győztesen a csatából. A Fradi–Győr párharcokból kiindulva bármi megtörténhet, biztos vagyok benne, hogy a Ferencváros is jól felkészül majd a meccsre, de nagyon bízom benne, hogy megakadályozzuk a címvédést” – mondta a Mandinernek az ETO játékosa.

Hozzátette, úgy készülnek, hogy az utóbbi időben sérüléssel bajlódó 

  • Laura Glauser, 
  • Orlane Kanor, 
  • Darja Dmitrijeva 
  • és Dragana Cvijics 

is pályára léphet az FTC-nél a hétvégén, de természetesen számolniuk kell azzal is, hogy a felsorolt játékosok mégsem lesznek bevethetők, vagyis „minden eshetőségre fel kell készülni, amikor a Ferencváros az ellenfél”.

A fővárosi és a Rába-parti zöld-fehérek az elmúlt négy évben mindig a döntőben találkoztak a Magyar Kupában, és mindannyiszor a Fradi nyert.

A tavalyi fináléban elszenvedett vereség azért lehetett különösen fájó a Győrnek, mert a második félidő közepén még öt góllal vezetett (22–17), s úgy tűnt, kézben tartja a mérkőzést, az utolsó negyedórára azonban leblokkolt a támadójátéka, ekkor már csak egy gólt szerzett (23–23), majd hétméterespárbajban 25–24-re elveszítette a meccset. Fodor kiemelte, nagy fegyverténynek tartja, hogy ezek után fel tudtak állni a padlóról, és három hónappal később megnyerték a Bajnokok Ligáját.

 

Az ETO a BL-ben idén is bejutott a final fourba (sorozatban immár tizedik alkalommal), s az elődöntőben a francia Bresttel játszik majd, amelyet a 2024–2025-ös idény csoportkörében oda-vissza legyőzött, a 2021-es négyes döntő első napján viszont hétméteresekkel kikapott tőle. A sorsolással kapcsolatban Fodor elárulta, nem különösebben örültek, hogy a klasszis orosz irányítót, Anna Vjahirevát és a korábbi szlovén csapattársukat, az átlövő Ana Grost is keretében tudó együttest kapták ellenfélül, de reméli, hogy sikerül majd megtalálni a rivális gyenge pontjait, és érvényesíteni tudják a saját erősségeiket.

A június 6–7-én Budapesten rendezendő final fourba a Győri ETO-n és a Bresten kívül a CSM Bucuresti és egy másik francia alakulat, Vámos Petra és Albek Anna klubja, a negyeddöntőben a Ferencvárost kiejtő Metz jutott be. Fodor a legjobb négy tekintetében elmondta, 

nincs hiányérzete a mezőnyt illetően, a négyes döntőkben mindig csodálatos az atmoszféra, de azt ő is tudja, ha a Fradi is érdekelt lett volna a sorozat záró hétvégéjén, akkor valószínűleg még jobb hangulat uralkodna az MVM Dome-ban.

Hét év után először triplázhat a Győr

A Győrnek ebben az évben az erőviszonyok és az aktuális forma ismeretében reális az esélye arra, hogy 2019 óta először triplázzon, vagyis megnyerje a bajnokságot, a Magyar Kupát és a Bajnokok Ligáját is.

Bizonyos szempontból csalódást keltene, ha nem sikerülne, mert maximalisták vagyunk, s a klubnak és a szurkolóknak is nagyok az elvárásaik. Nagy eredmény lenne, ha ennyi év után mindhárom trófeát elhódítanánk, de nem szabad előre inni a medve bőrére, most jön még csak a munka java, mert nagyon kemény meccsek várnak ránk. Foggal-körömmel fogunk küzdeni mindhárom címért

– szögezte le a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedő Fodor, aki 18 éves kora óta erősíti az ETO-t.

Fodor Csengét szeretik Győrben a szurkolók (Fotó: Facebook / Győri Audi ETO KC)

A balszélsőnél arról is érdeklődtünk, hogyan tartható fent a motiváció egy olyan klubnál, mint a Győr, amely 2016-tól számítva minden évben érmet szerzett a BL-ben (ötször aranyat), és sok esetben fölényesen veri meg az erősebb riválisokat is, akár idehaza, akár a nemzetközi porondon.

„Aki Győrbe igazol, annak tisztában kell lennie azzal, hogy mik az elvárások – vágta rá Fodor. – A csapattársaimmal fel vagyunk készülve erre a fajta nyomásra. Nagy szerepe van ebben az edzői stábnak is, melynek tagjai nagyon alázatosak, és próbálják mindig a jó irányba terelni a csapatot, de az igazat megvallva ezzel nincs nagy munkájuk, mert minden játékosnak nagyon jó a mentalitása. Mindenkit az »örök elégedetlenség« jellemez, mindig többet szeretnénk. Nagyon magas a motivációnk, ki vagyunk éhezve azokra a mérkőzésekre, amelyek még várnak ránk.”

Női kézilabda Magyar Kupa
A négyes döntő programja
Május 2., szombat
15.30: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)
18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+)

Május 3., vasárnap
15.45: bronzmérkőzés (Tv: M4 Sport+)
18.30: döntő (Tv: M4 Sport)

A női kézilabda Magyar Kupa idei négyes döntőjének plakátja (Grafika: MKSZ)

Nyitókép: Facebook / Győri Audi ETO KC

A Fradi és a Győr márciusi bajnoki meccsének (28–28) összefoglalója

 

 

csandala
2026. április 30. 22:46
A Fradi sajnos nagyon tartalékos.
