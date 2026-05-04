Hírszerzési jelentés: megcsapta a változás szele Oroszországot – még Putyin is veszélyben van

Megkapta az első életveszélyes fenyegetést Putyin: bármikor célba vehetik az ukrán drónok a Kremlt
Zelenszkij így készült fel a „fegyverszünetre".
A jelentés szerint 2026 márciusának eleje óta a Kreml aggódik egy puccskísérlet miatt.
A Kreml jelentősen megnövelte Vlagyimir Putyin elnök személyes biztonságát: új intézkedések részeként megfigyelőrendszereket telepítettek közeli munkatársai otthonaiba is. A lépések hátterében vezető orosz katonai tisztségviselők elleni merénylethullám és egy esetleges puccstól való félelem áll – derül ki egy európai hírszerző ügynökség jelentéséből, amelyet a CNN szerzett meg.
A Világgazdaság által kiszúrt cikkben arról számoltak be, hogy a jelentés szerint 2026 márciusának eleje óta
a Kreml és maga Vlagyimir Putyin is aggódik érzékeny információk kiszivárgása, valamint egy összeesküvés vagy puccskísérlet kockázata miatt.
Mint kiderült, főleg attól tartanak, hogy az orosz politikai elit tagjai drónokat használhatnak egy esetleges merénylethez.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
