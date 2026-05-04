Megkapta az első életveszélyes fenyegetést Putyin: bármikor célba vehetik az ukrán drónok a Kremlt

Még meg sem érkezett az uniós hitel Ukrajnába, de már hatalmas költekezésbe kezdett Zelenszkij
Óriási haderőreformot jelentett be az ukrán elnök.
Zelenszkij így készült fel a „fegyverszünetre”.
Két ukrán drón csapódott egy moszkvai lakóépületbe az éjszaka folyamán, mindössze öt nappal a győzelem napi katonai parádé előtt – szúrta ki az Index.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester megerősítette a támadást, majd arról is beszámolt, hogy két drón közelítette meg az orosz fővárost, amelyeket állítólag a légvédelem semmisített meg.
Sérültekről eddig nem érkezett jelentés, a hatóságok a helyszínen dolgoznak. A Telegram-csatornák szerint az érintett épület az orosz védelmi minisztérium épületétől nagyjából hat kilométerre található.
Az „Exilenova+” csatorna azt állítja, hogy a lezuhant eszköz egy FP–1 típusú ukrán támadó drón volt, és ez az első alkalom hosszú idő óta, hogy ukrán harci drón ilyen közel jutott a Kremlhez.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
A Moszfilm Torony nevű luxuslakóházat érte találat.
