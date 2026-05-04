Megkapta az első életveszélyes fenyegetést Putyin: bármikor célba vehetik az ukrán drónok a Kremlt

Két ukrán drón csapódott egy moszkvai lakóépületbe az éjszaka folyamán, mindössze öt nappal a győzelem napi katonai parádé előtt – szúrta ki az Index.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester megerősítette a támadást, majd arról is beszámolt, hogy két drón közelítette meg az orosz fővárost, amelyeket állítólag a légvédelem semmisített meg.

Sérültekről eddig nem érkezett jelentés, a hatóságok a helyszínen dolgoznak. A Telegram-csatornák szerint az érintett épület az orosz védelmi minisztérium épületétől nagyjából hat kilométerre található.