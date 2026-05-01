Még meg sem érkezett az uniós hitel Ukrajnába, de már hatalmas költekezésbe kezdett Zelenszkij

Megtörték a csendet Ukrajnában: ezt gondolják Putyin legújabb ajánlatáról
Az ukrán külügyminiszter szerint csupán egy újabb manipulációs kísérletről lehet szó.
Óriási haderőreformot jelentett be az ukrán elnök.
Ukrajnában haderőreformot dolgoznak ki – közölte pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A reform keretében zsoldemelést, a szerződéses katonaság rendszerének erősítését és a régóta szolgálók fokozatos leszerelését tervezik.
„A reform júniusban kezdődik – az első eredmények – elsősorban az ukrán védelmi erők katonái, őrmesterei és parancsnokai pénzügyi támogatásának a területén – már júniusban érezhetők lesznek” – írta Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.
A reform a harci műveletekért járó fizetések emelésére és a tapasztalat nagyobb súlyozására összpontosít.
A front mögött állomásozó csapatok zsoldja várhatóan majdnem 50 százalékkal nő, 400 eurónak megfelelő összegre. A gyalogsági harci műveletekért járó kifizetés az elnök ígérete szerint a jelenleg a frontszolgálatosoknak járó, több mint 1900 euró több mint háromszorosára nő.
Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat.
Áprilisban az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönt bocsátott Ukrajna rendelkezésére, amelyet Kijev most először közvetlenül a hadsereg finanszírozására fordíthat.
Az ukrajnai elnök azt is jelezte: arra kérte az Egyesült Államok elnökét, hogy tisztázzák azokat a feltételeket, amelyekkel Oroszország rövid távú tűzszünetet javasolt a győzelem napja – május 9. – alkalmából.
„Utasítottuk az Egyesült Államok elnökének munkatársaival kapcsolatot tartó képviselőinket, hogy tisztázzák a rövid távú tűzszünetre vonatkozó orosz javaslat részleteit” – írta.
Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov azt mondta, hogy az orosz elnök szerdán telefonon megvitatta az amerikai elnökkel a május 9., a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tartandó tűzszünetet.
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő viszont csütörtökön azt közölte, hogy nem hoztak végleges döntést, és Putyin fog dönteni a konkrét feltételekről.
Zelenszkij most közölte, hogy Ukrajna hosszabb távú tűzszünetet javasol.
Az ukrán elnök azt is írta, hogy az ukrán dróntámadások idén eddig több milliárd dolláros kárt okoztak az orosz kőolajiparnak.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
(MTI)
