Még meg sem érkezett az uniós hitel Ukrajnába, de már hatalmas költekezésbe kezdett Zelenszkij

Áprilisban az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönt bocsátott Ukrajna rendelkezésére, amelyet Kijev most először közvetlenül a hadsereg finanszírozására fordíthat.

Az ukrajnai elnök azt is jelezte: arra kérte az Egyesült Államok elnökét, hogy tisztázzák azokat a feltételeket, amelyekkel Oroszország rövid távú tűzszünetet javasolt a győzelem napja – május 9. – alkalmából.

„Utasítottuk az Egyesült Államok elnökének munkatársaival kapcsolatot tartó képviselőinket, hogy tisztázzák a rövid távú tűzszünetre vonatkozó orosz javaslat részleteit” – írta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov azt mondta, hogy az orosz elnök szerdán telefonon megvitatta az amerikai elnökkel a május 9., a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tartandó tűzszünetet.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő viszont csütörtökön azt közölte, hogy nem hoztak végleges döntést, és Putyin fog dönteni a konkrét feltételekről.