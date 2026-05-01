háború Háború Ukrajnában tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Még meg sem érkezett az uniós hitel Ukrajnába, de már hatalmas költekezésbe kezdett Zelenszkij

Óriási haderőreformot jelentett be az ukrán elnök.

2026. május 01. 21:00
Ukrajnában haderőreformot dolgoznak ki – közölte pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A reform keretében zsoldemelést, a szerződéses katonaság rendszerének erősítését és a régóta szolgálók fokozatos leszerelését tervezik.

„A reform júniusban kezdődik – az első eredmények – elsősorban az ukrán védelmi erők katonái, őrmesterei és parancsnokai pénzügyi támogatásának a területén – már júniusban érezhetők lesznek” – írta Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A reform a harci műveletekért járó fizetések emelésére és a tapasztalat nagyobb súlyozására összpontosít.

A front mögött állomásozó csapatok zsoldja várhatóan majdnem 50 százalékkal nő, 400 eurónak megfelelő összegre. A gyalogsági harci műveletekért járó kifizetés az elnök ígérete szerint a jelenleg a frontszolgálatosoknak járó, több mint 1900 euró több mint háromszorosára nő.

Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat.

Áprilisban az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönt bocsátott Ukrajna rendelkezésére, amelyet Kijev most először közvetlenül a hadsereg finanszírozására fordíthat.

Az ukrajnai elnök azt is jelezte: arra kérte az Egyesült Államok elnökét, hogy tisztázzák azokat a feltételeket, amelyekkel Oroszország rövid távú tűzszünetet javasolt a győzelem napja – május 9. – alkalmából.

„Utasítottuk az Egyesült Államok elnökének munkatársaival kapcsolatot tartó képviselőinket, hogy tisztázzák a rövid távú tűzszünetre vonatkozó orosz javaslat részleteit” – írta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov azt mondta, hogy az orosz elnök szerdán telefonon megvitatta az amerikai elnökkel a május 9., a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tartandó tűzszünetet.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő viszont csütörtökön azt közölte, hogy nem hoztak végleges döntést, és Putyin fog dönteni a konkrét feltételekről.

Zelenszkij most közölte, hogy Ukrajna hosszabb távú tűzszünetet javasol.

Az ukrán elnök azt is írta, hogy az ukrán dróntámadások idén eddig több milliárd dolláros kárt okoztak az orosz kőolajiparnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

(MTI)

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Stingary76
2026. május 01. 21:35 Szerkesztve
"hogy az ukrán dróntámadások idén eddig több milliárd dolláros kárt okoztak az orosz kőolajiparnak." Úgy szét lett baszva az orosz kőolajipar, hogy közben meg újra szállítja a véres orosz olajat az orosz, a megjavult Barátság vezetéken.. Nahát.
nempolitizalok-0
2026. május 01. 21:18 Szerkesztve
Az eurolibsi és az ukrán maffia az eurolibsi csürhe jóvoltából hihetetlen pénzekhez jutott. Az a fura, hogy ny-európában, lengyelországban, romániában, Horvátországban milyen nyugodtak. Épp most adósodtak el 90 milliárd euróval köszönhetően kormányaiknak.
mindenOK
2026. május 01. 21:13
slava aranybudiiijjjáááá............................ megy a dinom-dánom............................
