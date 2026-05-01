Megtörték a csendet Ukrajnában: ezt gondolják Putyin legújabb ajánlatáról

Rosszat sejt Zelenszkij: azonnal felszólította Európát és Amerikát
„Mindez komoly kockázatot jelent Ukrajna számára” – vélekedett az ukrán elnök.
Az ukrán külügyminiszter szerint csupán egy újabb manipulációs kísérletről lehet szó.
Ukrajna manipulációnak tartja Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken.
A Portfolio által kiszúrt cikk szerint a tárcavezető a helyi médiának nyilatkozva kifejtette, hogy az orosz javaslat csupán egy újabb manipulációs kísérlet.
Meglátása szerint ezzel a lépéssel Moszkva elsősorban az Egyesült Államok jóindulatát igyekszik elnyerni.
A külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Kijev semmilyen hivatalos ajánlatot nem kapott orosz részről.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
