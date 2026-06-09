A legkritikusabb pont: az oroszok lecsaptak Csernobilnál

Az Unian arról ír, hogy az Energoatom felügyelőbizottságának elnöke a csernobili atomerőmű elleni újabb orosz támadásról beszélt. Rumina Velsi figyelmeztetett az „orosz agresszió” által az egész világra jelentett veszélyre, és felszólította a többi ország kormányait és polgárait, hogy „tegyenek lépéseket”.

Az elnök most azzal vádolja Oroszországot, hogy támadást hajtott végre egy „polgári célú nukleáris létesítmény” ellen,

és megsértette az ENSZ és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) alapokmányait.