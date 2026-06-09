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csernobil energoatom rumina velsi orosz-ukrán háború atomerőmű

A legkritikusabb pont: az oroszok lecsaptak Csernobilnál

2026. június 09. 07:32

Az Energoatom kétségebeesetten üzent.

2026. június 09. 07:32
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Az Unian arról ír, hogy az Energoatom felügyelőbizottságának elnöke a csernobili atomerőmű elleni újabb orosz támadásról beszélt. Rumina Velsi figyelmeztetett az „orosz agresszió” által az egész világra jelentett veszélyre, és felszólította a többi ország kormányait és polgárait, hogy „tegyenek lépéseket”.

Az elnök most azzal vádolja Oroszországot, hogy támadást hajtott végre egy „polgári célú nukleáris létesítmény” ellen,

és megsértette az ENSZ és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) alapokmányait.

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Hangsúlyozta: 

ezúttal nem történt katasztrófa, de a világnak reagálnia kell.

Vasárnap orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemek kezelésére szolgáló létesítmény konténerfogadó épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében, derült ki.

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Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP 

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Kormánypárti2
2026. június 09. 07:57
Már megint magukat drónozzák.
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1
0
pandalala
2026. június 09. 07:54
uncsi
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
•••
2026. június 09. 07:48 Szerkesztve
Nem az oroszok voltak ők nem támadnának meg senkit.Áldott jó emberek a gulágon is úgy éltek mintha egy luxusszállodában lettek volna. Az a pár 10 vagy 100 millió akit sajátjaik közül kiírtottak egy elenyésző, magyarorszg létszámú kisebbség volt.😁👍
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0
5
pulsarito
•••
2026. június 09. 07:45 Szerkesztve
Ez megint egy ukrán hamiszászlós műveletnek tűnik! Az orosz eddig sem támadta az atomerőműveket, csak az ukránok
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5
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