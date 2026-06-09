A legkritikusabb pont: az oroszok lecsaptak Csernobilnál

A Chelsea volt tulajdonosa kereste föl Zelenszkijt az orosz elnök megbízásából
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Az Energoatom kétségebeesetten üzent.
Az Unian arról ír, hogy az Energoatom felügyelőbizottságának elnöke a csernobili atomerőmű elleni újabb orosz támadásról beszélt. Rumina Velsi figyelmeztetett az „orosz agresszió” által az egész világra jelentett veszélyre, és felszólította a többi ország kormányait és polgárait, hogy „tegyenek lépéseket”.
Az elnök most azzal vádolja Oroszországot, hogy támadást hajtott végre egy „polgári célú nukleáris létesítmény” ellen,
és megsértette az ENSZ és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) alapokmányait.
Hangsúlyozta:
ezúttal nem történt katasztrófa, de a világnak reagálnia kell.
Vasárnap orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemek kezelésére szolgáló létesítmény konténerfogadó épületébe a használaton kívüli csernobili atomerőmű közelében, derült ki.
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Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP
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