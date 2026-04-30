Rosszat sejt Zelenszkij: azonnal felszólította Európát és Amerikát

Végérvényesen elásta magát Zelenszkij: Putyin nyíltan átnéz rajta – Trumppal már mindent megtárgyaltak
Egyre rosszabb helyzetbe kerül Ukrajna.
„Mindez komoly kockázatot jelent Ukrajna számára” – vélekedett az ukrán elnök.
Oroszország hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában, amelyből az UNIAN ukrán hírügynökség idézett csütörtökön.
Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat, és ne engedjenek Moszkva enyhítési kísérleteinek.
„Úgy gondolom, Oroszország felvetheti a tűzszünet kérdését bizonyos vállalatokra vonatkozó szankciók feloldásáért cserébe” – emelte ki Zelenszkij. Hozzátette: arról is tudomása van, hogy az oroszok a SWIFT-rendszer használatára vonatkozó tilalom feloldását is napirendre tűzik a nemzetközi banki átutalások megkönnyítése érdekében.
– állapította meg az elnök. Az UNIAN emlékeztet arra, hogy az Európai Unió április 23-án fogadta el 20. szankciós csomagját. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy minél inkább fokozza Oroszország az agresszív háborút, annál erősebben támogatja Európa Ukrajnát. „Ez egyértelmű üzenet az ukrán nép felé” – tette hozzá.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője pedig közölte, hogy az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik. Washington március végén ezzel szemben bejelentette, hogy részben felold bizonyos szankciókat Oroszországgal szemben. Az első intézkedések három – orosz zászló alatt közlekedő – hajót érintettek.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Ukrajna jelentős változtatásokat vezet be a fronton szolgáló katonák rotációs rendszerében, ami eddig sokakat visszatartott a katonai szolgálattól.
Óriási bajban lehet a háborúban álló ország.