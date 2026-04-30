háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Rosszat sejt Zelenszkij: azonnal felszólította Európát és Amerikát

2026. április 30. 21:28

„Mindez komoly kockázatot jelent Ukrajna számára” – vélekedett az ukrán elnök.

2026. április 30. 21:28
null

Oroszország hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában, amelyből az UNIAN ukrán hírügynökség idézett csütörtökön.

Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat, és ne engedjenek Moszkva enyhítési kísérleteinek.

„Úgy gondolom, Oroszország felvetheti a tűzszünet kérdését bizonyos vállalatokra vonatkozó szankciók feloldásáért cserébe” – emelte ki Zelenszkij. Hozzátette: arról is tudomása van, hogy az oroszok a SWIFT-rendszer használatára vonatkozó tilalom feloldását is napirendre tűzik a nemzetközi banki átutalások megkönnyítése érdekében.

Mindez komoly kockázatot jelent Ukrajna számára”

– állapította meg az elnök. Az UNIAN emlékeztet arra, hogy az Európai Unió április 23-án fogadta el 20. szankciós csomagját. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy minél inkább fokozza Oroszország az agresszív háborút, annál erősebben támogatja Európa Ukrajnát. „Ez egyértelmű üzenet az ukrán nép felé” – tette hozzá.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője pedig közölte, hogy az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik. Washington március végén ezzel szemben bejelentette, hogy részben felold bizonyos szankciókat Oroszországgal szemben. Az első intézkedések három – orosz zászló alatt közlekedő – hajót érintettek.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olvasdl
2026. április 30. 22:10
Mit szólít fel....tönkre b@sz mindent... Csak ne szólítgasson... Lejárt...ennyi...
pandalala
2026. április 30. 21:54 Szerkesztve
Kaja Kallas mit mond?? .... ( Románia Csillaga érdemrend nagykeresztje (2021. június 16.) Bölcs Jaroszlav herceg 2. osztályú rendje (2023. április 24.) Commanders Grand Cross of the Order of the Polar Star (2023. május 2.) Order of the National Coat of Arms, 2nd Class (2025. február 5.) Grand Cross of the Order of the White Rose of Finland (2024. május 27.) Order of Princess Olga, 1st class (2026. február 23.) )
johannluipigus
2026. április 30. 21:40
"Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát" Most már világos, hogy don poloska ezt a kazár majmot utánozza.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!