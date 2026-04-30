Rosszat sejt Zelenszkij: azonnal felszólította Európát és Amerikát

Oroszország hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában, amelyből az UNIAN ukrán hírügynökség idézett csütörtökön.

Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat, és ne engedjenek Moszkva enyhítési kísérleteinek.

„Úgy gondolom, Oroszország felvetheti a tűzszünet kérdését bizonyos vállalatokra vonatkozó szankciók feloldásáért cserébe” – emelte ki Zelenszkij. Hozzátette: arról is tudomása van, hogy az oroszok a SWIFT-rendszer használatára vonatkozó tilalom feloldását is napirendre tűzik a nemzetközi banki átutalások megkönnyítése érdekében.