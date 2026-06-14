Az ügy 216-218 ezer családot érint, kb 600 ezer embert. Még akkor is, ha a családok 10-15%-a számára van esély, hogy valamilyen formában fennmaradhat a támogatás. A kamatstoppal érintett összeg évi 60 Mrd Ft körüli. Kellően nagy mindkét szám, hogy esetleg közérdeklődésre okot adjon ez a téma.

A döntés következtében egy 10 millió Ft-os hitel havi törlesztője 15-20 ezer Ft-tal nőhet, 25 millió Ft-os hitel esetén pedig kb. 50 ezer Ft-tal. Ez bizony érinti a családi kasszát, nem bagatelizálható el, nem mindegy ezeknek a családoknak sem mire készüljenek. Még egy érv, hogy miért kellett volna erről beszélnie a kényszer-megszólalási hajlammal küszködő Magyar Péternek.

De ami a legpofátlanabb: A magasabb hiteltörlesztők utáni pénzt mégcsak nem is a költségvetés kapja, amiből aztán lehetne jó és hasznos dolgokat csinálni, például oktatási célra fordítani, hanem egy az egyben a BANKOK! A Tisza-kormány a kamatstop megszüntetésével nem a költségvetésnek, hanem a bankoknak csoportosít át 60 Mrd Ft-ot.