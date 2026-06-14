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kormány kármán andrás brüsszel magyarország Magyar Péter pénz

A Tisza az emberséges Magyarországa azt jelenti, hogy az emberek pénzét a bankoknak adja. És persze erről mélyen hallgat

2026. június 14. 08:17

Magyar Péternek ezen a héten körülbelül 10 órányi nyilvános megszólalása volt, a szombati vitnyédi oknyomozói vergődése mellett.

2026. június 14. 08:17
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Panyi Miklós
Panyi Miklós
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„A Tisza az emberséges Magyarországa azt jelenti, hogy az emberek pénzét a bankoknak adja. És persze erről mélyen hallgat.

Magyar Péternek ezen a héten körülbelül 10 órányi nyilvános megszólalása volt, a többórás parlamenti megszólalások mellett 2 óra hosszú kormányszóvivői sajtótájékoztatóra is sor került csütörtökön, a szombati vitnyédi oknyomozói vergődése mellett.

Na már most Magyar Péter ebben a 10 órában mindenről is beszélt, nagy részében természetesen a korábbi kormányt bűnözőzte és szidalmazta. Az azonban roppant különös, hogy a Tisza-kormány azon tevéről, hogy ősztől megszűnik a kamatstop, véletlenül egyetlen egy árva mondatot sem volt képes mondani. A javaslatot csütörtök éjjel tették ki a pénzügyminisztérium honlapjára, miközben aznap volt a kormányzati sajtótájékoztató.

Az ügy 216-218 ezer családot érint, kb 600 ezer embert. Még akkor is, ha a családok 10-15%-a számára van esély, hogy valamilyen formában fennmaradhat a támogatás. A kamatstoppal érintett összeg évi 60 Mrd Ft körüli. Kellően nagy mindkét szám, hogy esetleg közérdeklődésre okot adjon ez a téma.

A döntés következtében egy 10 millió Ft-os hitel havi törlesztője 15-20 ezer Ft-tal nőhet, 25 millió Ft-os hitel esetén pedig kb. 50 ezer Ft-tal. Ez bizony érinti a családi kasszát, nem bagatelizálható el, nem mindegy ezeknek a családoknak sem mire készüljenek. Még egy érv, hogy miért kellett volna erről beszélnie a kényszer-megszólalási hajlammal küszködő Magyar Péternek.

De ami a legpofátlanabb: A magasabb hiteltörlesztők utáni pénzt mégcsak nem is a költségvetés kapja, amiből aztán lehetne jó és hasznos dolgokat csinálni, például oktatási célra fordítani, hanem egy az egyben a BANKOK! A Tisza-kormány a kamatstop megszüntetésével nem a költségvetésnek, hanem a bankoknak csoportosít át 60 Mrd Ft-ot.

!!!

A Tisza-kormány egyik első nagy gazdasági intézkedése, hogy az emberek pénzét odaadja a bankszektornak. Nem a költségvetésnek, nem közösségi célra, hanem a bankoknak!

!!!

Emlékezzünk csak mi volt 2010-ben az Orbán-kormány egyik első döntése? A bankadó. Miről szólt? Arról, hogy a bankoktól pénzt veszünk el és azt olyan dolgokra fordítjuk, ami az embereknek jó, pl. családi adókedvezményre. 

Miért tettük ezt? Mert miközben az ország nehéz gazdasági helyzetben volt, a bankok profitja évről évre rekordot döntött. 

Most pedig éppen ennek a fordítottja történik. Nem a bankok pénze megy az emberekhez, hanem az emberek pénze a bankokhoz.

Ez egy elég látványos különbség a két kormány működésében és felfogásában.

Egy kis emlékeztető: A kamatstop intézményét a 2022-ben vezettük be. 4,5 év alatt 500 Mrd Ft-ot hagyott ott az embereknél. Ez az a pénz, amit Kármán András és a Tisza soha nem adott volna oda az embereknek…

Nyilván véletlen az is, hogy Brüsszel évek óta követeli ennek az intézkedésnek a megszüntetését. Magyar Péter kormánya pedig ezt egy hónappal megalakulása után megszünteti. Ez is a brüsszeli csomag része?

És mielőtt megérkeznek a Tiszás-pénzügyesek, hogy ez az intézkedés torzította a versenyt, a bankok agyon vannak adóztatva és drágák a banki díjak: A bankszektor tavaly 1500 Mrd Ft-os profitot vitt haza, (1500 MRD FT !!!), az összeg amiről most beszélünk pedig 60 Mrd Ft. A tavalyi profitjuk 4%-a. Tehát mielőtt elsiratnánk a bankrendszert: van a bankoknak lehetőségük és mozgásterük díjcsökkentésekre, azt mégse teszik meg. Ezt a kérdést tehát nekik tessenek majd feltenni.

Az persze már bírhatná a vitát, hogy ezt az összeget amit most megkapnak a bankok azt díjcsökkentésekre fordítják és ezért az mégiscsak valamilyen formában ott marad az embereknél (persze azoknál, akik többet bankolnak, tehát a vagyonosabbaknál, de ezt most hagyjuk), de ez a szempont egyáltalán nem jelent meg. A bankok ezt a pénzt bizony zsebre fogják tenni. Ahogyan zsebre teszik a kormányt is. 

Mi szóltunk: Kármán Andrással megérkeznek a bankok is a kormányba. És pontosan ez történik.

Jó tudni, hogy a Tisza számára az emberséges Magyarország azt jelenti, hogy az emberek pénzét a bankok kapják. A nyílt és őszinte kommunikáció szellemében pedig erről hallgatnak.

Lehet, hogy a Tiszának 3 helyett 6 kormányszóvivőre volna szüksége, és akkor a korábbi fideszes kormány gyalázása helyett jutna lehetőség az embereket érintő dolgokkal is foglalkozni. Esetleg miniszterelnök úr beszéljen kétszer ennyit.” 

Nyitókép: Panyi Miklós Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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Sorrend:
sagirdilsiz-2
2026. június 14. 08:35
A szófosásnak a politikailag korrekt elnevezése a bőbeszédűség, és az egyik orvosi neve a logorhoea. Ez a tünet közel 100 diag. velejárója. - A foniátere is javasolhatta a bőbeszédűséget, hogy némileg csökkentse a kappan hangját.
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1
0
states-2
2026. június 14. 08:30
Helytartókormány, élén az új Haynauval, egy hazaáruló drogos pszichopatával. Tűpontos helyzetértékelés Orbántól. Az már csak hab a tortán, hogy minden idők legundorítóbb fejű és lelkületű politikusa is, a multik, bankok kreatúrája.
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0
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20260412
2026. június 14. 08:23
Vitnyédi állításaival már meg is bukott. (Szent István Egyetem)
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4
0
gullwing
2026. június 14. 08:20
Miért csodálkozunk hogy ezek a szemetek MINDIG ugyanazt csinálják?! Már kunbéla óta náluk ez megy, a néptől elvenni a külföldi gazdiknak odaadni...
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3
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