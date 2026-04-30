Peszkov csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a győzelem napja különleges ünnep, ezért a fegyverszünet kihirdetése erre az időszakra különösen időszerű humanitárius kezdeményezés.

Az ukrajnai konfliktus rendezéséről szólva elmondta: egyelőre nem esett szó arról, hogy Azerbajdzsán lehetne a tárgyalások helyszíne. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Donyec-medence és Novorosszija elcsatolt régióinak hovatartozása Oroszország szempontjából egyértelmű és vitathatatlan.

Úgy véljük, hogy régióink egyértelműek, hovatartozásuk nyilvánvaló, és semmilyen módon nem vitatható. A kijevi rezsim egyelőre az ellenkezőjét gondolja”

– nyilatkozott. Putyin és Trump telefonbeszélgetésére kitérve Peszkov elmondta, a két elnök megállapodott abban, hogy folytatódik a közvetítői tevékenység, de az újabb tárgyalások és a közvetítők látogatásának időpontjával kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok. Közölte, hogy az orosz államfő nem hívta meg tárgyalópartnerét Moszkvába a győzelem napjára, és a felek nem tárgyaltak az Egyesült Arab Emírségeknek az OPEC-ből való kilépéséről.