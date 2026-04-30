Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Végérvényesen elásta magát Zelenszkij: Putyin nyíltan átnéz rajta – Trumppal már mindent megtárgyaltak

2026. április 30. 17:42

Egyre rosszabb helyzetbe kerül Ukrajna.

2026. április 30. 17:42
null

Nincs szükség Kijev reagálására a „különleges hadművelet” övezetében hirdetendő tűzszünethez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára csütörtökön az orosz Life hírportálnak.

Ez az orosz államfő döntése, és végre is fogják hajtani”

– mondta. A Kreml szóvivője hozzátette, hogy Ukrajnától egyelőre nem érkezett kielégítő szándéknyilatkozat a fegyvernyugvással kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin elnök az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal szerdán folytatott telefonbeszélgetés során közölte, hogy készen áll a május 9-i győzelem napja alkalmából fegyverszünetet hirdetni.

Tavaly a fegyvernyugvás a náci Németország felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából május 8. nulla órától május 11. nulla óráig tartott, amely alatt Moszkva szerint Kijev öt sikertelen támadási kísérletet hajtott végre. Az idei tűzszünet tervezett időtartamáról orosz részről még nem hangzott el hivatalos bejelentés.

Peszkov csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a győzelem napja különleges ünnep, ezért a fegyverszünet kihirdetése erre az időszakra különösen időszerű humanitárius kezdeményezés.

Az ukrajnai konfliktus rendezéséről szólva elmondta: egyelőre nem esett szó arról, hogy Azerbajdzsán lehetne a tárgyalások helyszíne. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Donyec-medence és Novorosszija elcsatolt régióinak hovatartozása Oroszország szempontjából egyértelmű és vitathatatlan.

Úgy véljük, hogy régióink egyértelműek, hovatartozásuk nyilvánvaló, és semmilyen módon nem vitatható. A kijevi rezsim egyelőre az ellenkezőjét gondolja”

– nyilatkozott. Putyin és Trump telefonbeszélgetésére kitérve Peszkov elmondta, a két elnök megállapodott abban, hogy folytatódik a közvetítői tevékenység, de az újabb tárgyalások és a közvetítők látogatásának időpontjával kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok. Közölte, hogy az orosz államfő nem hívta meg tárgyalópartnerét Moszkvába a győzelem napjára, és a felek nem tárgyaltak az Egyesült Arab Emírségeknek az OPEC-ből való kilépéséről.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sensuscommunis
2026. április 30. 17:55
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
Válasz erre
0
0
duro_dorka
2026. április 30. 17:51
Alaszkában a 2 elnök már lezsírozott mindent. Nem az iráni háború miatt nem kap Zelenszkij légvédelmi Patriotot. Hanem Zelenszkij viselkedése miatt, Rubio, de inkább J D Vance kifejezetten utálja a bohócot.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!