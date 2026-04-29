háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború katona kamasz

Ez felér egy beismeréssel: egyre többen követelik Ukrajnában a kamaszok katonai kiképzését

2026. április 29. 22:52

Óriási bajban lehet a háborúban álló ország.

2026. április 29. 22:52
null

Ukrajnában a nemzetbiztonsági stratégia radikális átalakítását sürgetik, amelynek keretében a 16 éves kamaszokat is bevonnák a kötelező katonai felkészítésbe – szúrta ki a Kárpáthír.

A Znaj.ua beszámolója szerint a javaslat célja, hogy a lakosság egésze részesüljön alapkiképzésben, függetlenül attól, hogy később hivatásos szolgálatba lépnek-e.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
A szakértők szerint Ukrajnának le kell számolnia azzal az illúzióval, hogy az állam védelme kizárólag a professzionális katonák feladata.

Az új koncepció értelmében minden állampolgárnak el kell sajátítania az alapvető túlélési készségeket és a fegyverkezelést. Julija Poszohova szakértő kiemelte, hogy a fiatalok körében elengedhetetlen a „militáns tudatosság” kialakítása a hosszú távú nemzeti ellenálló képesség biztosításához.

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: Olga MALTSEVA / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nzoltan-818
2026. április 29. 22:59
Ez minden diktatúra végóráinak jellegzetessége. Így volt ez hitler alatt is, cseausescu utolsó évei alatt is, stb.! Mikor kezd elfogyni a besorozható 18-65 év közti korosztály, jönnek a nő és a gyerek katonák..., majd a dicstelen vég.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!