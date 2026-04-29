Ez felér egy beismeréssel: egyre többen követelik Ukrajnában a kamaszok katonai kiképzését

Rég nem látott támadás alatt áll Ukrajna: félve közölte Zelenszkij, mikorra várja a nyugati segítséget
Egy hét leforgása alatt kíméletlenül lecsapott Ukrajnára Oroszország.
Óriási bajban lehet a háborúban álló ország.
Ukrajnában a nemzetbiztonsági stratégia radikális átalakítását sürgetik, amelynek keretében a 16 éves kamaszokat is bevonnák a kötelező katonai felkészítésbe – szúrta ki a Kárpáthír.
A Znaj.ua beszámolója szerint a javaslat célja, hogy a lakosság egésze részesüljön alapkiképzésben, függetlenül attól, hogy később hivatásos szolgálatba lépnek-e.
A szakértők szerint Ukrajnának le kell számolnia azzal az illúzióval, hogy az állam védelme kizárólag a professzionális katonák feladata.
Az új koncepció értelmében minden állampolgárnak el kell sajátítania az alapvető túlélési készségeket és a fegyverkezelést. Julija Poszohova szakértő kiemelte, hogy a fiatalok körében elengedhetetlen a „militáns tudatosság” kialakítása a hosszú távú nemzeti ellenálló képesség biztosításához.
Egy hét leforgása alatt kíméletlenül lecsapott Ukrajnára Oroszország.
A nyitóképünk illusztráció. Fotó: Olga MALTSEVA / AFP
Egy hét leforgása alatt kíméletlenül lecsapott Ukrajnára Oroszország.
Pattanásig feszült a hangulat.
Az ukrán elnök szerint Oroszország ellen kevés lesz a 20. európai uniós szankciós csomag.