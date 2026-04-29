Ez felér egy beismeréssel: egyre többen követelik Ukrajnában a kamaszok katonai kiképzését

Ukrajnában a nemzetbiztonsági stratégia radikális átalakítását sürgetik, amelynek keretében a 16 éves kamaszokat is bevonnák a kötelező katonai felkészítésbe – szúrta ki a Kárpáthír.

A Znaj.ua beszámolója szerint a javaslat célja, hogy a lakosság egésze részesüljön alapkiképzésben, függetlenül attól, hogy később hivatásos szolgálatba lépnek-e.