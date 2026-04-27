Rég nem látott támadás alatt áll Ukrajna: félve közölte Zelenszkij, mikorra várja a nyugati segítséget

Nem tűrnek tovább a románok: azonnal bekérették az orosz nagykövetet
Pattanásig feszült a hangulat.
Egy hét leforgása alatt kíméletlenül lecsapott Ukrajnára Oroszország.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a vezérkari ülésen áttekintették a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerekhez szükséges rakétaszállítások helyzetét – szúrta ki a Portfolio.
Az ülésen szintén értékelték a partnerekkel kötött megállapodások végrehajtásának állását.
Az elnök a májusi szállítmányok mennyiségének biztosítását közvetlen feladatként jelölte ki a diplomáciai és a katonai vezetés számára. A Portfolio arra is felhívta a figyelmet, hogy a megbeszélés aktualitását az adja, hogy a múlt héten Oroszország nagyszabású csapássorozatot hajtott végre Ukrajna ellen.
Ennek során mintegy 1900 csapásmérő drónt, közel 1400 irányított légibombát és nagyjából 60 különböző típusú rakétát vetettek be.
Az ukrán légvédelem azonban a drónok több mint 90 százalékát sikeresen elfogta.
