04. 25.
orosz nagykövet orosz-ukrán háború Oroszország drón Románia

Nem tűrnek tovább a románok: azonnal bekérették az orosz nagykövetet

2026. április 25. 21:51

Pattanásig feszült a hangulat.

null

Bekérették szombaton a bukaresti külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lakott területen lezuhant drón miatt. Felkérték, hogy Oroszország szüntesse be az Ukrajna elleni támadásokat, a román határ közelében található ukrán polgári infrastruktúrát is beleértve – jelentette a külügyi tárca közleménye alapján az Agerpres hírügynökség.

A román fél elítélte Románia légterének megsértését, és határozott tiltakozását fejezte ki „az elfogadhatatlan cselekedet ellen”,

amely Bukarest szerint Románia szuverenitásának megsértését, a regionális biztonság súlyos eszkalációját jelenti. A román külügy a román állampolgárok biztonságát fenyegető kockázatokra is felhívta az orosz diplomata figyelmét – áll a közleményben.

Felkérte az orosz felet, hogy szüntesse be az Ukrajna elleni támadásokat, a román határ közelében található ukrán polgári infrastruktúrát is beleértve, amelyek – mint írták – Romániára nézve is „rendkívül súlyos következményekkel járnak”.

A beidézett nagykövetet emlékeztették, hogy kizárólag Moszka a felelős az Ukrajna elleni agresszív háborúért.

Bukarest szerint Oroszország kirívó és szisztematikus módon megsérti a szuverenitás, a területi integritás, a biztonság és a béke tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
obakapimaki
2026. április 25. 23:26
Az ork-rain felszopó trollhorda azonnal szolgálatba helyezte saját magát. A takonyszinű, drogos tömeggyilkos, náci szardarab megigérte nekik, hogy megkaphatják az aranybudi tartalmát.... 🤣🤣🤡🤡💩💩💩💩💩🇺🇦💩💩💩💩💩
Bastyaelvtars
•••
2026. április 25. 22:27 Szerkesztve
Na ilyen nálunk elő nem fordulhatott volna az Orbán rezsim idején:) Orosz nagykövetet berendelni? Csak úgy?? Hát hogy jönnénk mi ahhoz?! :))
massivement5
2026. április 25. 22:26
Ott nem szopják automatikusan Lavór bácsi löttyedt lőcsét, mint itt a kakadu meg a fidkánymaffia. Ennyi gerince még a románoknak is van.
Nemmostszülettem
2026. április 25. 22:06
“hogy kizárólag Moszka a felelős az Ukrajna elleni agresszív háborúért.” Érdekes, mindenki úgy csinál, mintha onnét indulna az időszámítás. Az, hogy előtte mennyit g.ciskedtek az ukránok az ott élő oroszokkal (is), az valahogy mindenkinek elkerüli a figyelmét. Igen, tudom, pontosabban leszarják. Az ukránok szentek, hát persze, blabla… Belem kifordul.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!