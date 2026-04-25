Nem tűrnek tovább a románok: azonnal bekérették az orosz nagykövetet

Bekérették szombaton a bukaresti külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lakott területen lezuhant drón miatt. Felkérték, hogy Oroszország szüntesse be az Ukrajna elleni támadásokat, a román határ közelében található ukrán polgári infrastruktúrát is beleértve – jelentette a külügyi tárca közleménye alapján az Agerpres hírügynökség.

A román fél elítélte Románia légterének megsértését, és határozott tiltakozását fejezte ki „az elfogadhatatlan cselekedet ellen”,

amely Bukarest szerint Románia szuverenitásának megsértését, a regionális biztonság súlyos eszkalációját jelenti. A román külügy a román állampolgárok biztonságát fenyegető kockázatokra is felhívta az orosz diplomata figyelmét – áll a közleményben.