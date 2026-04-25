Oroszországban már rajtunk nevetnek: csúnyán átverhette Zelenszkij az egész Európai Uniót

Az orosz biztonsági tanács alelnöke kőkemény üzenetet fogalmazott meg az X-oldalán Ukrajnáról, valamint az Európai Unióról. Csütörtökön a Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, immár 20. szankciós csomagról.

A hír kapcsán Dmitrij Medvegyev is elárulta a véleményét. Szerinte ugyanis az Európai Unió arra számít, hogy a költségeket végül Oroszország viseli majd, amit teljesen irreális elképzelésnek tart.