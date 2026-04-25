Oroszországban már rajtunk nevetnek: csúnyán átverhette Zelenszkij az egész Európai Uniót

2026. április 25. 21:12

Medvegyev szerint ezt nagyon benézte Von der Leyen.

Az orosz biztonsági tanács alelnöke kőkemény üzenetet fogalmazott meg az X-oldalán Ukrajnáról, valamint az Európai Unióról. Csütörtökön a Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, immár 20. szankciós csomagról.

A hír kapcsán Dmitrij Medvegyev is elárulta a véleményét. Szerinte ugyanis az Európai Unió arra számít, hogy a költségeket végül Oroszország viseli majd, amit teljesen irreális elképzelésnek tart.

Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!”

írta Medvegyev.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
figyelő4322
2026. április 25. 21:47
"ez 90 milliárd euró a zsebetekből!” - mondta Medvegyev. Ez tökéletesen igaz. Az EU-t vezető nacsalnyik banda persze állította, hogy ezt az ukránok fogják visszafizetni orosz jóvátételből. Ez egy szemenszedett hazugság, és nevetséges is. Pont olyasmi, mint majdnem minden, ami már évek óta jön ki Brüsszelből.
cirmos
2026. április 25. 21:46
a sok hülyének mondom, hogy a jóvátételt természetesen nem putyin fizeti majd önszántából. erre való a külföldön lévő befagyasztott ororsz tőke.
Dermedve
2026. április 25. 21:42 Szerkesztve
Az nem 90 milliárd mert van 22 milliárd kamata is. Azt "puszira" kapja Ukrajna. Ha tudná sem kell visszafizetnie.
duro_dorka
2026. április 25. 21:42
Nem lesz orosz jóvátétel. Generációk fogják nyögni az Ukrajnának adott "hiteleket". Ursula von der Leyenék úgy fognak bevonulni a történelembe, mint akik kivégezték az európai fiatalság - és azok gyermekeinek - jövőjét... A ostoba tiszások pedig asszisztáltak ehhez.
