Oroszországban már rajtunk nevetnek: csúnyán átverhette Zelenszkij az egész Európai Uniót

Eldőlt: a fejünk felett döntöttek Ukrajna sorsáról – megkapják a 90 milliárd eurós hitelt
Az is kiderült, mikor kaphatja meg a hitel első részletét a háborúban álló ország.
Medvegyev szerint ezt nagyon benézte Von der Leyen.
Az orosz biztonsági tanács alelnöke kőkemény üzenetet fogalmazott meg az X-oldalán Ukrajnáról, valamint az Európai Unióról. Csütörtökön a Mandiner is beszámolt róla, hogy az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, immár 20. szankciós csomagról.
A hír kapcsán Dmitrij Medvegyev is elárulta a véleményét. Szerinte ugyanis az Európai Unió arra számít, hogy a költségeket végül Oroszország viseli majd, amit teljesen irreális elképzelésnek tart.
Élvezzétek, hogy újra átvernek benneteket, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből!”
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP