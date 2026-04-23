04. 23.
csütörtök
Brüsszel Ukrajna Kijev hitel Európai Bizottság Európai Unió

Eldőlt: a fejünk felett döntöttek Ukrajna sorsáról – megkapják a 90 milliárd eurós hitelt

2026. április 23. 17:32

Az is kiderült, mikor kaphatja meg a hitel első részletét a háborúban álló ország.

2026. április 23. 17:32


Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, immár 20. szankciós csomagról – tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint a vonatkozó jogszabályok tanácsi elfogadása lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a lehető leghamarabb,

akár már 2026 második negyedévében megkezdje a hitel első részletének kifizetését Ukrajnának.

Az uniós tanács közleményében hangsúlyozta: a hitel 2026-ban és 2027-ben az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit fedezi majd. A finanszírozás szigorú feltételekhez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is – emelték ki.

A hitelből 30 milliárd euró jut makrogazdasági támogatásra, ami Ukrajna legsürgetőbb költségvetési szükségleteinek kezelésére lesz elhasználható. A maradék 60 milliárd euró Ukrajna védelmi ipari kapacitásainak bővítését teszi lehetővé.

Az EU többéves pénzügyi keretrendszerre vonatkozó szabályozásának elfogadott módosításai lehetővé teszik az Európai Bizottság számára, hogy a pénzügyi piacokon megkezdje a hitelfelvételt, majd megtegye a szükséges lépéseket a hitel első részletének folyósításához.

Az EU az összeget két részletben, 2026-ban és 2027-ben egyaránt 45-45 milliárd eurót tervez kifizetni Ukrajnának.

Az Oroszország elleni 20. uniós szankciós csomag

Az ugyancsak csütörtökön elfogadott, Oroszország elleni 20. uniós szankciós csomag rendelkezéseivel az energia területén teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezetnek be az orosz nyersolaj kereskedelmére.

Az EU további 46 hajót vesz fel az orosz energiahordozókra vonatkozóan bevezetett, az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflottát érintő szankciós jegyzékbe.

Ezzel a számuk eléri a 632-t.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Amerigo
2026. április 23. 18:20
EU a szakadék szélére került! Jövöre nagy lépést tehet elöre! 🤔
figyelő4322
2026. április 23. 18:13
Canadian 2026. április 23. 11:43 "Minden ukrán palotában minden WC arany lesz." Ja, ez igaz a 'palotákra', különösen a Zselé geng palotáira. A hohol nép meg persze pusztul meg a háborúban. Zselét ez nem érdekli. Majd hoznak be muszli migriket, ha a hülye hoholok elfogynak! Persze ez esetben felmerül egy fontos kérdés: ki fogja őket eltartani? 🤔 🥺 😲
csulak
2026. április 23. 18:11
a lenyeg, hogy Orbanek miatt halistenek ebbol kimaradunk !
szilvarozsa
2026. április 23. 18:09
Jövő ilyenkor a következő körben már mi is vastagon benne leszünk. Mi magyarok is az ukránok jólétéért fogunk izzadni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!