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miniszterelnökség partizán államtitkár 444

„Bővül a Partizán-kormány”: Kovalcsik Tamás személyében újabb partizános elemző kapott magas kormányzati tisztséget

2026. június 14. 06:45

Kovalcsik Tamás lesz a Miniszterelnökség szakpolitikai elemzésekért felelős helyettes államtitkára, Ruff Bálint irányítása alatt.

2026. június 14. 06:45
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„Bővül a Partizán-kormány: Kovalcsik Tamás szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkár lesz Ruff alatt” – írta meg a 444. Tovább növekszik a korábban a Partizán csatorna műsoraiból ismert szakértők száma a kormányzati apparátusban. A 444 beszámolója szerint Kovalcsik Tamást, a Választási Földrajz társalapítóját és a Partizán korábbi elemzőjét nevezték ki a Miniszterelnökség szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkárává. Ezzel ő a sokadik olyan elemző, aki a médiából közvetlenül Tisza-kormányzati tisztségbe lép át. 

A képernyőről a helyettes államtitkári székbe

Kovalcsik Tamás a nagyközönség számára elsősorban a Választási Földrajz nevű elemzőoldal egyik készítőjeként és arcaként vált ismertté. Az oldal részletes térképes elemzései rendszeresen megjelentek a Telex felületén is. Kovalcsik emellett állandó vendége és elemzője volt a Partizán Adatpont című műsorának. 

Távozását a csatornától május 18-án jelentette be az adás végén, jelezve, hogy az volt az utolsó munkanapja, mivel kormányzati felkérést kapott.

Összeállt a partizános elemzői kör a Miniszterelnökségen

Kovalcsik kinevezésével egy kifejezetten a Partizánhoz köthető szakértői csapat áll össze a kormányzati központban. 

Kovalcsik felettese ugyanis az a Ruff Bálint lesz, aki szintén a Partizán műsoraiból, politikai elemzőként vált széles körben ismertté, 

és jelenleg Magyarország miniszterelnök-helyettese, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A szervezeti hierarchiában Kovalcsik felett álló államtitkár pedig Bíró-Nagy András, aki a Policy Solutions politikai elemző intézet igazgatói posztját hagyta ott a kormányzati szerepért. 

Bíró-Nagy korábban szintén visszatérő és rendszeres meghívott vendége volt a Partizán stúdiójának a különböző választási és belpolitikai vitaműsorokban.

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

 

Összesen 10 komment

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nyúlgerinc
2026. június 14. 08:17
Amikor az aktuális hatalom a zsinagógából válogat...
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1
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Syr Wullam
2026. június 14. 07:47
Vénusz Légycsapóját mikor hívja el Muff a csapatba? youtube.com/@venuszlegycsapoja/shorts 😁😁😁
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0
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Haifisch
2026. június 14. 07:36
Ez a takonygerincű kis féreg pont beleillik a sorba.
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6
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states-2
2026. június 14. 07:32
A zsoldosok zsoldja.
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