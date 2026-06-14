„Bővül a Partizán-kormány”: Kovalcsik Tamás személyében újabb partizános elemző kapott magas kormányzati tisztséget

„Bővül a Partizán-kormány: Kovalcsik Tamás szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkár lesz Ruff alatt” – írta meg a 444. Tovább növekszik a korábban a Partizán csatorna műsoraiból ismert szakértők száma a kormányzati apparátusban. A 444 beszámolója szerint Kovalcsik Tamást, a Választási Földrajz társalapítóját és a Partizán korábbi elemzőjét nevezték ki a Miniszterelnökség szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkárává. Ezzel ő a sokadik olyan elemző, aki a médiából közvetlenül Tisza-kormányzati tisztségbe lép át.

A képernyőről a helyettes államtitkári székbe

Kovalcsik Tamás a nagyközönség számára elsősorban a Választási Földrajz nevű elemzőoldal egyik készítőjeként és arcaként vált ismertté. Az oldal részletes térképes elemzései rendszeresen megjelentek a Telex felületén is. Kovalcsik emellett állandó vendége és elemzője volt a Partizán Adatpont című műsorának.