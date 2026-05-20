05. 20.
szerda
volodimir zelenszkij olekszandr szirszkij andrij hnatov orosz-ukrán háború ukrajna

Zelenszkij nagy bejelentést tett: jóváhagyta az Oroszország elleni támadások terveit – és Magyarországról is beszélt

2026. május 20. 07:18

Az ukrán elnök szerint Ukrajna megérdemli az uniós tagságot.

null

Az Infostart arról ír, hogy 

Volodimir Zelenszkij jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit. 

Az ukrán elnök ezt kedden jelentette be egy videóüzenetben.

Az ukrán elnök Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva úgy fogalmazott, 

májusban „Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben”.

Szerinte Ukrajna jobban meg tudta védeni állásait és több támadást is végre tudott hajtani. Utóbbi kapcsán különösen a drónokkal véghez vitt mélységi csapások jelentőségét emelte ki Oroszország területén, tudjuk meg. Úgy véli, májusban ezek a csapások hatékonynak bizonyultak, s most „kreatívan” tovább kell fejleszteni azokat.

Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatokról szólva kiemelte az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát, 

és leszögezte: Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy Ukrajna szerinte megérdemli az uniós tagságot és háborús helyzetben is az integráció felé mozog.

A portál fölhívja a figyelmet, hogy  

Zelenszkij egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit is bejelentette

 egy külön posztban, amit a lengyelországi Gdanskban tartanának júniusban.

Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. május 20. 08:25
Szóba kerültek a Szabad Tisza Önkéntesek (listáról kiválasztva) ukrilandi bevetése
haxima
2026. május 20. 08:15
Na, ezt a jósnő mondta neki, vagy a hullákról lehúzott karkötő.
gyzoltan-2
2026. május 20. 07:56
"Volodimir Zelenszkij jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit." Jó nagyképű politikai pamflet! Méghogy Zelenszkij valamit is jóváhagyhatna az érvényben lévő, általa is következetesen követett, és végrehajtott, a zsidó tervezés egyik csúcspontjának bizonyult, valóban mestertervben! Személy szerint nem sok köze lehet hozzá..! Sok elítélő jelző érte Zelenszkij színészi és általános képességeit, magam a legnagyobbak közé emelem, akkor is, ha kétségtelen, hogy mögötte a zsidóság talán legkiválóbb, nem hibázó csapata áll, mely szigorúan fogja Zelenszkijt, és kizárja a hibázás lehetőségét is..! -és bár személy-szerint nem lehet rám fogni, hogy örömmel töltene el a zsidóság történelmet formáló sikersorozata, de a racionális valóság, a realítás, megköveteli teljesítményük elismerését! A világraszóló terveik végrehajtása azért nem megy simán..! -némi nehézséget látszik jelenteni a betartó kínai-orosz szövetség ellenállása, mely akár több évtizedes gonddá nőheti ki magát..!
lemez
2026. május 20. 07:49
Szóval kifizetendöbb a háború.Akkor hajrá.
