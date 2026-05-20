Zelenszkij nagy bejelentést tett: jóváhagyta az Oroszország elleni támadások terveit – és Magyarországról is beszélt

Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij: Moszkva elleni támadásokat ígért
Az ukrán elnök szerint legyűrik az orosz légvédelmet.
Az ukrán elnök szerint Ukrajna megérdemli az uniós tagságot.
Az Infostart arról ír, hogy
Volodimir Zelenszkij jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit.
Az ukrán elnök ezt kedden jelentette be egy videóüzenetben.
Az ukrán elnök Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva úgy fogalmazott,
májusban „Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben”.
Szerinte Ukrajna jobban meg tudta védeni állásait és több támadást is végre tudott hajtani. Utóbbi kapcsán különösen a drónokkal véghez vitt mélységi csapások jelentőségét emelte ki Oroszország területén, tudjuk meg. Úgy véli, májusban ezek a csapások hatékonynak bizonyultak, s most „kreatívan” tovább kell fejleszteni azokat.
Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatokról szólva kiemelte az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát,
és leszögezte: Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy Ukrajna szerinte megérdemli az uniós tagságot és háborús helyzetben is az integráció felé mozog.
A portál fölhívja a figyelmet, hogy
Zelenszkij egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit is bejelentette
egy külön posztban, amit a lengyelországi Gdanskban tartanának júniusban.
