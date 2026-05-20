Zelenszkij nagy bejelentést tett: jóváhagyta az Oroszország elleni támadások terveit – és Magyarországról is beszélt

Az ukrán elnök Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva úgy fogalmazott,

májusban „Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben”.

Szerinte Ukrajna jobban meg tudta védeni állásait és több támadást is végre tudott hajtani. Utóbbi kapcsán különösen a drónokkal véghez vitt mélységi csapások jelentőségét emelte ki Oroszország területén, tudjuk meg. Úgy véli, májusban ezek a csapások hatékonynak bizonyultak, s most „kreatívan” tovább kell fejleszteni azokat.