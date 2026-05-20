Elfogadták Brüsszelben: így kellene megerősíteni az EU válsághelyzeti felkészültségét

A jelentés kiemelten foglalkozik a vidéki, hegyvidéki és határ menti térségek helyzetével, sőt azt is kimondja, hogy a gyógyszerekhez vagy az ivóvízhez való hozzáférés alapjog. De hogyan kapcsolódik össze egy brüsszeli deklaráció a hétköznapokkal? Mi a garancia arra, hogy egy magyarországi kistelepülésen valóban lesz kötszer egy esetleges válság idején?
Önmagában attól, hogy a Bizottság elfogad egy véleményt és továbbítja az uniós intézmények felé, még semmire sincs garancia. Rosszabb esetben akár a fiók mélyén is landolhat a dokumentum. Ugyanakkor nem szabad lebecsülni a jelentőségét, mert a legfontosabb eredményünk az, hogy hivatkozási alapot teremtünk mások számára. Előfordult már, hogy egy európai parlamenti jelentéstevő szinte szó szerint vett át gondolatokat és bekezdéseket a korábban megfogalmazott véleményünkből.
A másik nagy előny a jó gyakorlatok cseréje. Rengeteget tanulunk egymástól. Egy korábbi előadásomban például a Pest vármegyei püspökszilágyi vízmegtartási projektről beszéltem, ami egy spanyol tartományi vezető érdeklődését is felkeltette, mert náluk is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek: hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, majd hosszabb aszályos időszakok következnek. Az ilyen fórumokon az ötletek könnyen továbbgyűrűznek, és a bevált megoldásokat mindenki hazaviheti a saját régiójába.