Tóth Alexék lettek a királycsinálók: megtört az átok, a City betlijével 22 év után ünnepelhet újra bajnoki címet az Arsenal!

Noha a listavezető Arsenal hétfő esti, már kiesett Burnley felett aratott szűk 1–0-s sikere után mindenki úgy készült, a záróforduló dönt majd a bajnoki címről az angol Premier League-ben, a Bournemouth kedd este elintézte, hogy az utolsó játéknapon már ne kelljen izgulni. A Tóth Alexet is foglalkoztató dél-angliai klub ugyanis egy pontot otthon tartott a Manchester Cityvel szemben, amely így már nem érheti be londoni riválisát a zárónapon!

A bournemouth-i Junior Kroupi eldöntötte a bajnoki cím sorsát, egyúttal kilőtte Európába a Cseresznyéseket (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Bajnok az Arsenal, európai kupainduló a Bournemouth!