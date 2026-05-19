Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manchester City Arsenal Premier League Bournemouth

Tóth Alexék lettek a királycsinálók: megtört az átok, a City betlijével 22 év után ünnepelhet újra bajnoki címet az Arsenal!

2026. május 19. 22:42

Erling Haaland 95. perces találata kevésnek bizonyult. Ez két dolgot jelent: az Arsenal 2004 után örülhet ismét, míg a Bournemouth története során először lesz európai kupainduló!

2026. május 19. 22:42
null

Noha a listavezető Arsenal hétfő esti, már kiesett Burnley felett aratott szűk 1–0-s sikere után mindenki úgy készült, a záróforduló dönt majd a bajnoki címről az angol Premier League-ben, a Bournemouth kedd este elintézte, hogy az utolsó játéknapon már ne kelljen izgulni. A Tóth Alexet is foglalkoztató dél-angliai klub ugyanis egy pontot otthon tartott a Manchester Cityvel szemben, amely így már nem érheti be londoni riválisát a zárónapon!

Kroupi Bournemouth
A bournemouth-i Junior Kroupi eldöntötte a bajnoki cím sorsát, egyúttal kilőtte Európába a Cseresznyéseket (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Bajnok az Arsenal, európai kupainduló a Bournemouth!

Hogy a Manchester Citynél mennyire jött rosszul, hogy éppen a kulcsfontosságú bajnokit megelőző napon szivárogtak ki a menedzser Pep Guardiola nyári távozásáról szóló hírek, nem tudni, mindenesetre az európai kupaindulásért teperő Bournemouth francia újonca, Junior Kroupi szezonbeli 13. gólja után a 95. percig őrizték az 1–0-s előnyt a Cseresznyések. S bár ekkor Erling Haaland kiegyenlített, a vége maradt döntetlen, így mindkét csapat 1-1 ponttal gazdagodott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ez pedig két dolgot eredményezett: 

a B'mouth egyrészről bebiztosította a jövő évi Európa-liga-szereplését – ezzel először lesz európai kupainduló –, másrészt idő előtt kikaparta a bajnoki címet az Arsenalnak, amely így a 2003/04-es idény, azaz 22 év után ünnepelhet újra bajnoki címet a Premier League-ben!

A londoni Ágyúsok így már bajnokként léphetnek pályára vasárnap a Crystal Palace otthonában, ráadásul megvan az esélyük a klubtörténelmi duplázásra, hiszen május 30-án a budapesti Bajnokok Ligája-fináléban is pályára lépnek a címvédő Paris Saint-Germain ellen. 

22 évnyi böjt ért véget az Arsenal szurkolóinál (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Adrian Dennis

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csányi Gyuri
2026. május 19. 23:11
Juhu!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!