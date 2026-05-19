Tóth Alexék lettek a királycsinálók: megtört az átok, a City betlijével 22 év után ünnepelhet újra bajnoki címet az Arsenal!

Erling Haaland 95. perces találata kevésnek bizonyult. Ez két dolgot jelent: az Arsenal 2004 után örülhet ismét, míg a Bournemouth története során először lesz európai kupainduló!
Noha a listavezető Arsenal hétfő esti, már kiesett Burnley felett aratott szűk 1–0-s sikere után mindenki úgy készült, a záróforduló dönt majd a bajnoki címről az angol Premier League-ben, a Bournemouth kedd este elintézte, hogy az utolsó játéknapon már ne kelljen izgulni. A Tóth Alexet is foglalkoztató dél-angliai klub ugyanis egy pontot otthon tartott a Manchester Cityvel szemben, amely így már nem érheti be londoni riválisát a zárónapon!
Hogy a Manchester Citynél mennyire jött rosszul, hogy éppen a kulcsfontosságú bajnokit megelőző napon szivárogtak ki a menedzser Pep Guardiola nyári távozásáról szóló hírek, nem tudni, mindenesetre az európai kupaindulásért teperő Bournemouth francia újonca, Junior Kroupi szezonbeli 13. gólja után a 95. percig őrizték az 1–0-s előnyt a Cseresznyések. S bár ekkor Erling Haaland kiegyenlített, a vége maradt döntetlen, így mindkét csapat 1-1 ponttal gazdagodott.
Ez pedig két dolgot eredményezett:
a B'mouth egyrészről bebiztosította a jövő évi Európa-liga-szereplését – ezzel először lesz európai kupainduló –, másrészt idő előtt kikaparta a bajnoki címet az Arsenalnak, amely így a 2003/04-es idény, azaz 22 év után ünnepelhet újra bajnoki címet a Premier League-ben!
A londoni Ágyúsok így már bajnokként léphetnek pályára vasárnap a Crystal Palace otthonában, ráadásul megvan az esélyük a klubtörténelmi duplázásra, hiszen május 30-án a budapesti Bajnokok Ligája-fináléban is pályára lépnek a címvédő Paris Saint-Germain ellen.
Nyitókép: AFP/Adrian Dennis