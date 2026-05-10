Őrület! Egy angol elemzés szerint Szoboszlai Dominiken múlhat a Manchester City bajnoki címe

Mi köze ehhez Szoboszlainak?

Emlékezhetünk rá, hogy a City februárban 2–1-re nyert a Liverpool ellen, de rövid ideig úgy tűnt, hogy 3–1-re kapnak ki a Vörösök. A harmadik gólt Rayan Cherki szerezte a saját térfeléről üres kapura, miután Alisson Becker kapus előre húzódott az egyenlítés reményében. Erling Haaland kísérte a labdát, hogy biztosítson, akit viszont lerántott jóbarátja, Szoboszlai. A gólt így érvénytelenítették, helyette szabadrúgást ítéltek, az egyértelmű gólhelyzetben szabálytalankodó magyart pedig kiállították.

Érdekes módon a mérkőzés után Guardiola és Haaland is amellett érvelt, hogy inkább hagyni kellett volna a gólt érvényben – pedig akkor még talán arra nem is gondoltak, mennyit számíthat majd a végelszámolásnál.