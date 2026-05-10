Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manchester City Arsenal Szoboszlai Dominik

Őrület! Egy angol elemzés szerint Szoboszlai Dominiken múlhat a Manchester City bajnoki címe

2026. május 10. 18:51

A vasárnapi West Ham–Arsenal előtt az Ágyúsok gólkülönbsége eggyel volt jobb, mint a Manchester Cityé. Egy angol elemzés szerint éppen ezért akár Szoboszlai Dominiken is múlhat az angol bajnoki cím sorsa.

2026. május 10. 18:51
null

Őrült csatát vív egymással az Arsenal és a Manchester City a Premier League bajnoki címéért. Az Ágyúsok ezekben a percekben is a West Ham United ellen játszanak, és azon dolgoznak, hogy győzelmükkel visszaállítsák ötpontos előnyüket a tabella élén (egy mérkőzéssel többet játszva riválisuknál). De mégis mi köze lehet ehhez a versenyfutáshoz a Liverpool magyar középpályásának, Szoboszlai Dominiknek

SZOBOSZLAI Dominik; HAALAND, Erling
Szoboszlai és Haaland emlékezetes jelenete. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ezt is ajánljuk a témában

Azt mindenki jól tudja, hogy az angol bajnokság tabelláján pontazonosság esetén nem az egymás elleni eredmény, de nem is a több győzelem rangsorol (mint az NB I-ben), hanem a gólkülönbség. A West Ham–Arsenal mérkőzés előtt Mikel Arteta csapatának eggyel volt jobb a gólkülönbsége Pep Guardiola együttesénél (és kettővel több pontja).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Tehát, ha ugyanannyi ponttal végezne a két gárda az idény végére, és akkor is csak eggyel lenne jobb az Ágyúsok gólkülönbsége, akkor gyakorlatilag egyetlen jeleneten, mentésen, védésen vagy akár VAR-döntésen múlhat a bajnoki cím sorsa. És a liverpooli Rousing The Kop portál itt vette elő Szoboszlai Dominiket.

Ezt is ajánljuk a témában

Mi köze ehhez Szoboszlainak?

Emlékezhetünk rá, hogy a City februárban 2–1-re nyert a Liverpool ellen, de rövid ideig úgy tűnt, hogy 3–1-re kapnak ki a Vörösök. A harmadik gólt Rayan Cherki szerezte a saját térfeléről üres kapura, miután Alisson Becker kapus előre húzódott az egyenlítés reményében. Erling Haaland kísérte a labdát, hogy biztosítson, akit viszont lerántott jóbarátja, Szoboszlai. A gólt így érvénytelenítették, helyette szabadrúgást ítéltek, az egyértelmű gólhelyzetben szabálytalankodó magyart pedig kiállították.

Érdekes módon a mérkőzés után Guardiola és Haaland is amellett érvelt, hogy inkább hagyni kellett volna a gólt érvényben – pedig akkor még talán arra nem is gondoltak, mennyit számíthat majd a végelszámolásnál.

Pedig a Rousing The Cop újságírója szerint ez a Szoboszlai szabálytalansága miatt elvett gól nagyon sokba került a Citynek, és akár az Arsenal bajnoki címét is jelentheti, ha ugyanannyi ponttal végeznének az idény végére.

Frissítés: az Arsenal 1–0-ra nyert a West Ham vendégeként, így egy mérkőzéssel többet játszva 5 ponttal vezet a City előtt, miközben már kettővel jobb a gólkülönbsége riválisánál.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Öreg Palóc
•••
2026. május 10. 20:41 Szerkesztve
Értelmi fogyatékos, hülye elemző ujságírónak az nem jutott az eszébe, hogy azóta a City lejátszott 11 bajnoki meccset és ha azokon egyiken sem kapott volna gólt, netán nem vesztett volna pontot a kiesők ellen, akkor most pontszámmal is vezetne és vagy +15 lenne a gólaránya ??!!! Angliában mindenki HÜLYE ??!!! Mindenért csak Szoboszlait lehet hibáztatni ott is ?? HÜLYE ANGOLOK, ANGOL HÜLYÉK !!!!! (Monty Python)
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. május 10. 19:56
Na persze. 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!