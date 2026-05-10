Őrület! Egy angol elemzés szerint Szoboszlai Dominiken múlhat a Manchester City bajnoki címe

Olyat tett a magyar válogatott játékosa, amit már Szoboszlai sem hagyhatott annyiban
A vasárnapi West Ham–Arsenal előtt az Ágyúsok gólkülönbsége eggyel volt jobb, mint a Manchester Cityé. Egy angol elemzés szerint éppen ezért akár Szoboszlai Dominiken is múlhat az angol bajnoki cím sorsa.
Őrült csatát vív egymással az Arsenal és a Manchester City a Premier League bajnoki címéért. Az Ágyúsok ezekben a percekben is a West Ham United ellen játszanak, és azon dolgoznak, hogy győzelmükkel visszaállítsák ötpontos előnyüket a tabella élén (egy mérkőzéssel többet játszva riválisuknál). De mégis mi köze lehet ehhez a versenyfutáshoz a Liverpool magyar középpályásának, Szoboszlai Dominiknek?
Azt mindenki jól tudja, hogy az angol bajnokság tabelláján pontazonosság esetén nem az egymás elleni eredmény, de nem is a több győzelem rangsorol (mint az NB I-ben), hanem a gólkülönbség. A West Ham–Arsenal mérkőzés előtt Mikel Arteta csapatának eggyel volt jobb a gólkülönbsége Pep Guardiola együttesénél (és kettővel több pontja).
Tehát, ha ugyanannyi ponttal végezne a két gárda az idény végére, és akkor is csak eggyel lenne jobb az Ágyúsok gólkülönbsége, akkor gyakorlatilag egyetlen jeleneten, mentésen, védésen vagy akár VAR-döntésen múlhat a bajnoki cím sorsa. És a liverpooli Rousing The Kop portál itt vette elő Szoboszlai Dominiket.
Emlékezhetünk rá, hogy a City februárban 2–1-re nyert a Liverpool ellen, de rövid ideig úgy tűnt, hogy 3–1-re kapnak ki a Vörösök. A harmadik gólt Rayan Cherki szerezte a saját térfeléről üres kapura, miután Alisson Becker kapus előre húzódott az egyenlítés reményében. Erling Haaland kísérte a labdát, hogy biztosítson, akit viszont lerántott jóbarátja, Szoboszlai. A gólt így érvénytelenítették, helyette szabadrúgást ítéltek, az egyértelmű gólhelyzetben szabálytalankodó magyart pedig kiállították.
Érdekes módon a mérkőzés után Guardiola és Haaland is amellett érvelt, hogy inkább hagyni kellett volna a gólt érvényben – pedig akkor még talán arra nem is gondoltak, mennyit számíthat majd a végelszámolásnál.
Pedig a Rousing The Cop újságírója szerint ez a Szoboszlai szabálytalansága miatt elvett gól nagyon sokba került a Citynek, és akár az Arsenal bajnoki címét is jelentheti, ha ugyanannyi ponttal végeznének az idény végére.
Frissítés: az Arsenal 1–0-ra nyert a West Ham vendégeként, így egy mérkőzéssel többet játszva 5 ponttal vezet a City előtt, miközben már kettővel jobb a gólkülönbsége riválisánál.
