„Sokkoló teljesítmény” – saját szurkolói szálltak bele Szoboszlaiékba

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Chelsea-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának szombati nyitó mérkőzésén. A hazai szurkolók nagyon nem voltak megelégedve a mutatott játékkal és az eredménnyel.

A szurkolóknak nem tetszett, amit Szoboszlaiéktól láttak (Fotó: Peter Powell/AFP)

A Chelsea az előző hat bajnokiján úgy kapott ki, hogy csak egy gólt szerzett, és azt is akkor, amikor már lényegében mindegy volt neki. A Liverpool otthonában sem számított esélyesnek, és Szoboszlaiék nagyon hamar meg is szerezték a vezetést. Bár Virgil van Dijk révén akár meg is duplázhatták volna az előnyüket, ez nem sikerült, aztán Enzo Fernández szabadrúgásával egyenlítettek a londoniak.