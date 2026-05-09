Arne Slot Liverpool Premier League Chelsea Szoboszlai Dominik

„Sokkoló teljesítmény” – saját szurkolói szálltak bele Szoboszlaiékba

2026. május 09. 15:58

Forrnak az indulatok. Szoboszlaiék újabb rossz mérkőzése után ismét kikeltek magukból a szurkolók.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Chelsea-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának szombati nyitó mérkőzésén. A hazai szurkolók nagyon nem voltak megelégedve a mutatott játékkal és az eredménnyel.

A szurkolóknak nem tetszett, amit Szoboszlaiéktól láttak
A szurkolóknak nem tetszett, amit Szoboszlaiéktól láttak (Fotó: Peter Powell/AFP)

A Chelsea az előző hat bajnokiján úgy kapott ki, hogy csak egy gólt szerzett, és azt is akkor, amikor már lényegében mindegy volt neki. A Liverpool otthonában sem számított esélyesnek, és Szoboszlaiék nagyon hamar meg is szerezték a vezetést. Bár Virgil van Dijk révén akár meg is duplázhatták volna az előnyüket, ez nem sikerült, aztán Enzo Fernández szabadrúgásával egyenlítettek a londoniak.

A szünet mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei (Szoboszlai és Van Dijk például a kapufát is eltalálta), de az eredmény már nem változott. Összességében igazságos eredmény született, a Liverpool nem tudott felülkeredni riválisán, amit ki is kértek a szurkolók maguknak.

„Mindenki legyőzi a Chelsea-t, csak mi nem.”

„Gratulálok a Liverpoolnak, hogy megszakította a Chelsea vereségszériáját!”

„Sokkoló teljesítmény!”

„Slot, most már távozz és vidd magaddal Gakpót is! És még több játékost is tudnék javasolni!”

Sok Liverpool-drukker egyébként azt is nehezményezte, hogy Rio Ngumohát a 67. percben lekapta a holland vezetőedző a pályáról. A lelátóról is hallható volt emiatt a fütyülés.

Szoboszlainak két veszélyes lövése is volt, az egyiket védte a kapus, a másik a kapufán csattant. A Sofascore 6,3-as osztályzatot adott neki, a This is Anfield pedig 5-öst adott neki, és azt írta róla, hogy az utóbbi időben ez volt az egyik „legcsendesebb mérkőzése”, ami láthatóan frusztrálttá tette őt.

„Megpróbált a letámadás élére állni – gyakran a csapattársak segítsége nélkül –, és a labdajátéka sem volt az igazi: kétszer is elhibázott egy könnyű passzt Jeremie Frimpong felé.

A szünet után azonban életre kelt: előbb egy életerős lövéssel tette próbára Filip Jörgensent, majd távolról a kapufát is eltalálta.”

Nyitókép: Peter Powell/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Apik
2026. május 09. 16:49
Az angol szurkolokkal nem kell foglalkozni, ok mindig bullying -ezik a jatekosaikat. Ez nem hir!
