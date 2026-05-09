„Sokkoló teljesítmény” – saját szurkolói szálltak bele Szoboszlaiékba

Szoboszlai kapufáig jutott – a Liverpool ellen szakadt meg a Chelsea borzalmas sorozata
Még mindig nem biztos BL-résztvevő a Liverpool.
Forrnak az indulatok. Szoboszlaiék újabb rossz mérkőzése után ismét kikeltek magukból a szurkolók.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Chelsea-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának szombati nyitó mérkőzésén. A hazai szurkolók nagyon nem voltak megelégedve a mutatott játékkal és az eredménnyel.
A Chelsea az előző hat bajnokiján úgy kapott ki, hogy csak egy gólt szerzett, és azt is akkor, amikor már lényegében mindegy volt neki. A Liverpool otthonában sem számított esélyesnek, és Szoboszlaiék nagyon hamar meg is szerezték a vezetést. Bár Virgil van Dijk révén akár meg is duplázhatták volna az előnyüket, ez nem sikerült, aztán Enzo Fernández szabadrúgásával egyenlítettek a londoniak.
A szünet mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei (Szoboszlai és Van Dijk például a kapufát is eltalálta), de az eredmény már nem változott. Összességében igazságos eredmény született, a Liverpool nem tudott felülkeredni riválisán, amit ki is kértek a szurkolók maguknak.
„Mindenki legyőzi a Chelsea-t, csak mi nem.”
„Gratulálok a Liverpoolnak, hogy megszakította a Chelsea vereségszériáját!”
„Sokkoló teljesítmény!”
„Slot, most már távozz és vidd magaddal Gakpót is! És még több játékost is tudnék javasolni!”
Sok Liverpool-drukker egyébként azt is nehezményezte, hogy Rio Ngumohát a 67. percben lekapta a holland vezetőedző a pályáról. A lelátóról is hallható volt emiatt a fütyülés.
Ezt is ajánljuk a témában
Még mindig nem biztos BL-résztvevő a Liverpool.
Szoboszlainak két veszélyes lövése is volt, az egyiket védte a kapus, a másik a kapufán csattant. A Sofascore 6,3-as osztályzatot adott neki, a This is Anfield pedig 5-öst adott neki, és azt írta róla, hogy az utóbbi időben ez volt az egyik „legcsendesebb mérkőzése”, ami láthatóan frusztrálttá tette őt.
„Megpróbált a letámadás élére állni – gyakran a csapattársak segítsége nélkül –, és a labdajátéka sem volt az igazi: kétszer is elhibázott egy könnyű passzt Jeremie Frimpong felé.
A szünet után azonban életre kelt: előbb egy életerős lövéssel tette próbára Filip Jörgensent, majd távolról a kapufát is eltalálta.”
Nyitókép: Peter Powell/AFP