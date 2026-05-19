Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Valahogy „elfelejtették” kitenni azt az apróságot, hogy május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek.
„Hello Kormány!
Szerintem ideje lenne kirúgni a social media managereteket. A sok vonatos videó és szemétben turkálós performansz között valahogy »elfelejtették« kitenni azt az apróságot, hogy május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek — köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.
Ja, bocsánat. Tényleg. A social media manager maga Magyar Péter.
Így azért már érthetőbb.
Mert innentől legalább hivatalosan is látszik az, amit eddig is mindenki sejtett: a folyamatos polgárpukkasztás, a cirkusz, a kamerának gyártott jelenetek nem a problémák megoldásáról szólnak, hanem arról, hogy senki ne figyeljen arra, ami a háttérben valójában történik.”
