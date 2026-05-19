kapu tibor fidesz magyarország

Tiszás-e Kapu Tibor?

2026. május 19. 22:40

Talán igen. Talán nem. Talán nem volt az – de az lett. Talán az volt – de meg lehetett volna győzni. A Kapu Tiborra özönlő gyűlöletcunami nem méltó.

Jeszenszky Zsolt
„Kapu Tibor Magyarország, a magyar állam űrhajósa. Nem az épp aktuális magyar kormányé. Mint ahogy a Karmelita Kolostor, az egész Budai Vár, ingatlanokkal és ingóságokkal, épületekkel és festményekkel, nem a kormányé, nem Orbán Viktoré (voltak), hanem a magyar államé. (Ez az »aprócska« kis információ valahogy rendre kimarad a hergelő-vázakicsomagoló tárlatvezetésekből.) Kapu Tibor nem a Fidesz, a fideszesek űrhajósa volt.

Még akkor sem, ha valóban a Fidesz-kormány, annak vezetői, és legfőképpen annak miniszteri biztosa tette lehetővé Kapu Tibor számára, hogy a Bosch gépészmérnökségétől a nemzetközi űrállomásig jusson. De Kapu Tibor ezt nem ajcsiba kapta a szülinapjára. Nem egy űrturista-látványosságra kapott személyre szóló ingyenjegyet. Hanem egy állami programban vett részt, egy iszonyatosan kemény kiválasztási procedúrán keresztül, aminek a végén egyedül ő felelt meg – vagy legalábbis ő felet meg a legjobban. Tehát »megdolgozott a pénzéért«.

Mindentől függetlenül persze valóban nem ízléses, ha szembefordul azzal a kormánnyal, amelyik mégiscsak de facto lehetővé tette számára, hogy valami olyasminek legyen részese, ami Magyarországról előtte összesen egyetlen embernek adatott meg. De Farkas Bertalant sem Kádár János űrhajósának tekintjük, hanem tiszteljük és büszkék vagyunk rá mindannyian.

Legalábbis mindenki, akinek volt gyerekszobája. Más kérdés, hogy a tiszás keménymag nem így szocialzálódott. Ők a legválogatottabb, legelvetemültebb, alpári szitkokat szórták Kapu Tiborra is ugyanazzal a lendülettel, amivel az űrprogramot szidták. Csak mert azt a Fidesz hozta létre. Közben azért bukkantak fel már akkor is olyan kommentek, hogy Kapu valójában tiszás, csak nem beszélhet ki a »kánonból«. Tényleg nem beszélt ki; Orbán Viktorral is »interjúzott« a nagygyűléseken, Sulyok Tamás mellett is ott állt az újévi köszöntő alkalmából. Ez utóbbit talán nem kellett volna ráerőltetni. Lehet, hogy a kormány egy kicsit túltolta a nyomást Kapu Tiboron, túl sok elvárás volt vele szemben, és ez kontraproduktívnak bizonyult. Nem tudhatjuk.” 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benkő péterné
2026. május 19. 23:18
Én nem vagyok ilyen megengedő. Nem az a probléma, hogy nem fideszes - bár fáj -, de annak mutatta magát, legalábbis minimum hagyta, hogy ezt higgyék róla. Hogy gyűlölték, mocskolták, gyalázták tiszásék, és hagyta. AZT nem kérte ki magának. Kivárt. Amikor már biztosra vehető volt, hogy pár órán belül kiderül, a Tisza nyer, hirtelen kifejezte örömét a demokrácia győzelme fölött. Értjük ugye: a "demokrácia" győzelme fölött. Szomorúan mondom: morálisan, "emberileg", egymásra találtak.
BFZ97
2026. május 19. 23:13
Annyiban vitatkoznék, hogy még egy űrhajós iparostól is elvárható , hogy különbséget tudjon tenni jó és rossz, avagy politikus és nótórius hazudozó között. De ha ez nem megy, miközben magát "Magyarország kutatóűrhajósának" gondolja, legalább tartotta volna meg a véleményét és akkor büszkék lehettünk volna rá mindannyian.
devuscka2
2026. május 19. 22:56
Nincs ezen mit magyarázni. Hallgatni arany. Nem kell táncikázni pártrendezvényen. És ne mondjuk már, hogy egyedüli volt. Cserényi Gyula ugyanúgy megoldotta volna. Nem vollt szerencséje. Kapu tipikus tiszás. Csalódás.
nyugalom
2026. május 19. 22:46
Azért erdekes! A ver nem valik vízzé!
