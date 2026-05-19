Kapu Tibor: Magyarország kutatóűrhajósa vagyok, nem pártok űrhajósa (VIDEÓ)
Egy magyar űrhajósnak nem szabad pártpolitizálnia, amíg ebben a minőségében tevékenykedik.
Talán igen. Talán nem. Talán nem volt az – de az lett. Talán az volt – de meg lehetett volna győzni. A Kapu Tiborra özönlő gyűlöletcunami nem méltó.
„Kapu Tibor Magyarország, a magyar állam űrhajósa. Nem az épp aktuális magyar kormányé. Mint ahogy a Karmelita Kolostor, az egész Budai Vár, ingatlanokkal és ingóságokkal, épületekkel és festményekkel, nem a kormányé, nem Orbán Viktoré (voltak), hanem a magyar államé. (Ez az »aprócska« kis információ valahogy rendre kimarad a hergelő-vázakicsomagoló tárlatvezetésekből.) Kapu Tibor nem a Fidesz, a fideszesek űrhajósa volt.
Még akkor sem, ha valóban a Fidesz-kormány, annak vezetői, és legfőképpen annak miniszteri biztosa tette lehetővé Kapu Tibor számára, hogy a Bosch gépészmérnökségétől a nemzetközi űrállomásig jusson. De Kapu Tibor ezt nem ajcsiba kapta a szülinapjára. Nem egy űrturista-látványosságra kapott személyre szóló ingyenjegyet. Hanem egy állami programban vett részt, egy iszonyatosan kemény kiválasztási procedúrán keresztül, aminek a végén egyedül ő felelt meg – vagy legalábbis ő felet meg a legjobban. Tehát »megdolgozott a pénzéért«.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy magyar űrhajósnak nem szabad pártpolitizálnia, amíg ebben a minőségében tevékenykedik.
Mindentől függetlenül persze valóban nem ízléses, ha szembefordul azzal a kormánnyal, amelyik mégiscsak de facto lehetővé tette számára, hogy valami olyasminek legyen részese, ami Magyarországról előtte összesen egyetlen embernek adatott meg. De Farkas Bertalant sem Kádár János űrhajósának tekintjük, hanem tiszteljük és büszkék vagyunk rá mindannyian.
Legalábbis mindenki, akinek volt gyerekszobája. Más kérdés, hogy a tiszás keménymag nem így szocialzálódott. Ők a legválogatottabb, legelvetemültebb, alpári szitkokat szórták Kapu Tiborra is ugyanazzal a lendülettel, amivel az űrprogramot szidták. Csak mert azt a Fidesz hozta létre. Közben azért bukkantak fel már akkor is olyan kommentek, hogy Kapu valójában tiszás, csak nem beszélhet ki a »kánonból«. Tényleg nem beszélt ki; Orbán Viktorral is »interjúzott« a nagygyűléseken, Sulyok Tamás mellett is ott állt az újévi köszöntő alkalmából. Ez utóbbit talán nem kellett volna ráerőltetni. Lehet, hogy a kormány egy kicsit túltolta a nyomást Kapu Tiboron, túl sok elvárás volt vele szemben, és ez kontraproduktívnak bizonyult. Nem tudhatjuk.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala