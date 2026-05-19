„Kapu Tibor Magyarország, a magyar állam űrhajósa. Nem az épp aktuális magyar kormányé. Mint ahogy a Karmelita Kolostor, az egész Budai Vár, ingatlanokkal és ingóságokkal, épületekkel és festményekkel, nem a kormányé, nem Orbán Viktoré (voltak), hanem a magyar államé. (Ez az »aprócska« kis információ valahogy rendre kimarad a hergelő-vázakicsomagoló tárlatvezetésekből.) Kapu Tibor nem a Fidesz, a fideszesek űrhajósa volt.

Még akkor sem, ha valóban a Fidesz-kormány, annak vezetői, és legfőképpen annak miniszteri biztosa tette lehetővé Kapu Tibor számára, hogy a Bosch gépészmérnökségétől a nemzetközi űrállomásig jusson. De Kapu Tibor ezt nem ajcsiba kapta a szülinapjára. Nem egy űrturista-látványosságra kapott személyre szóló ingyenjegyet. Hanem egy állami programban vett részt, egy iszonyatosan kemény kiválasztási procedúrán keresztül, aminek a végén egyedül ő felelt meg – vagy legalábbis ő felet meg a legjobban. Tehát »megdolgozott a pénzéért«.