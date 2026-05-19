űrhajós kapu tibor fidesz

Kapu Tibor: Magyarország kutatóűrhajósa vagyok, nem pártok űrhajósa (VIDEÓ)

2026. május 19. 07:07

Egy magyar űrhajósnak nem szabad pártpolitizálnia, amíg ebben a minőségében tevékenykedik.

null

„Én Magyarország kutatóűrhajósa vagyok, nem a Fidesz űrhajósa, és nem is leszek a Tisza űrhajósa” – jelentette ki Kapu Tibor az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hétfő este. Az űrhajós szerint érthető, hogy sokan pártpolitikai színezetet látnak a szereplésében, hiszen „16 évig nyilvánvaló, hogy egy rendszerben éltünk”, és a kormány meg a párt sok ember fejében összemosódott. Ugyanakkor határozottan leszögezte: 

sem a Nemzetközi Űrállomásra való feljutásakor, sem egy esetleges jövőbeli küldetésnél nem visel semmilyen pártlogót.

Kapu Tibor elmondta, hogy mindkét oldal évértékelőjére meghívták, de egyikre sem ment el, mert nem kívánt pártpolitikába keveredni. Hasonló okokból visszautasította a DPK-rendezvényekre szóló meghívásokat is. Mint fogalmazott, egy magyar űrhajósnak nem szabad pártpolitizálnia, amíg ebben a minőségében tevékenykedik.

Rónai Egon műsorvezető felvetésére, miszerint tavaly novemberben mégis politizált, amikor Orbán Viktort kérdezte a Mandiner díjátadóján, Kapu azt válaszolta: örült, hogy az év közéleti személyiségének választották, és nem akarta megbántani a rá szavazókat azzal, hogy bojkottálja az eseményt. Az űrhajós az április 12-i Facebook-bejegyzéséről is beszélt, amelyben azt írta: „Ma a demokratikus Magyarország győzött. Büszke ország, gyönyörű ország. Ma este vigyázzatok magatokra és egymásra!”

Kapu szerint a posztot akkor tette ki, amikor még csak a részvételi adatok érkeztek, és a közel 80 százalékos részvételt egy demokráciában ünnepelendő eredménynek tartotta. Hozzátette: örült, hogy véget ért az a két év, amelyben rengeteg gyűlöletkeltő megnyilvánulás hangzott el, és reméli, hogy a társadalom el tud kezdeni gyógyulni.

Arra a kérdésre, hogy sok fideszes szavazó árulónak tartja a posztja és a rendszerváltó népünnepélyen készült fotója miatt, Kapu Tibor azt felelte: nem esik jól neki és a szeretteinek sem. Kiemelte ugyanakkor, hogy soha nem kommunikálta, hogy párt színeiben menne az űrbe, az űrkutatás pedig szerinte pártok feletti, kormányokon átívelő ügy kell legyen.

„Egy modern Magyarország nem lehet modern Magyarország űrkutatás nélkül” – zárta gondolatait Kapu Tibor.

Nyitókép forrása: Highlights of Hungary

***

 

Összesen 129 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 19. 10:17
Remélem ez a kis szarosseggű olvassa az itteni kommenteket... Ezek előbb utóbb mint itt kötnek ki...
savrena
2026. május 19. 10:12
Hát, ez eső után köpönyegforgatás.
nemecsek-3
2026. május 19. 10:10
Egy akármilyen tudományos felsőfokú iskola semmit nem jelez a szellemi képességre, valódi tudásra vonatkozóan, az intelligenciára, mint látható végképp nem. Az utazás megvalósításában kitartott, de ez azért már nem Farkas Berci féle igénybevétel volt amit Simonyi kétszer annyi idősen is símán megcsinált, a nem túl forradalmi kísérleteinél pedig inkább az ottlét, az űrkutatásban való résztvétel demonstrálásának volt jelentősége az ilyenkor természetes körítéssel Nincs ezekkel egyébként nagy baj, a probléma, hogy Kapu nem riportképes (ld. első rész) és az utazását sem volt képes elhelyezni a jelentőségskálán és a múló időben. Megint csak Simonyira tudok utalni.
boomaire
2026. május 19. 10:10
"yalaelnok - 2026. május 19. 09:44" "millió lehetősége lett volna" 1. Nem vállalja az űrutazást egy "diktatúra" megbízásából... 2. Nem megy el semmilyen pártrendezvényre... 3. bármi mást, mint szembeköpni mindent és mindenkit egy kis politikai haszonért...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!