tisza párt rétvári bence országgyűlés Magyar Péter

Magyar Péter meghúzta a váratlant: egy hét szünettel indul a munka

2026. május 19. 06:41

Nem baj, majd lesz helyette tánc, gólyalábon lépkedés, kardnyelés, légtornász-bemutató és tűzkarikán átugrás.

Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Üres a parlament, a Tisza Párt egy hét szünettel indítja a munkát. Nem hívott ugyanis ülést össze a tiszás többség, ezek szerint egyelőre a politikájuk nem költözik át a közösségi médiából az Országházba.

– Hiába mondta azt Magyar Péter, hogy törvényalkotási dömpingre kell számítani, hogy újabb és újabb javaslatokkal fogják bombázni az Országgyűlést, nincs javaslat és nincsen ülés sem – hangsúlyozta Rétvári Bence a közösségi oldalán.

A KDNP frakcióvezetője hozzátette: pedig várták, hogy jönnek a javaslatok a 480 forintos benzinről, ahogy ezt ígérték a kampányban. Azt is várták, hogy jön a javaslat a kilakoltatások felfüggesztéséről, ahogy ezt ígérték a kampányban, de semmilyen javaslat nem érkezett.

Emberemlékezet óta nem volt olyan, hogy egy új kormány hatalomba lépett, és utána szünetet rendelt el a parlamentben, egy hétig semmi nem történt – hívta fel a figyelmet.

Emlékeztetett: amikor 2010-ben ők kezdték el a kormányzásukat, akkor 17 javaslatot nyújtottak be a parlamentnek, ennyinek a vitája indult el, most pedig csak zárt ajtók vannak és nincs parlamenti ülés.

Na igen, de az nem egy TikTok-, Facebook-kormányzás volt, hanem komoly törvényalkotási munka. Nem olyan érdekes, izgalmas és főleg látványos dolog unalmas törvényeket, rendeleteket alkotni, úgy egyébként dolgozni sem olyan trendi, mint élőzni a közösségi médiában.

Nem baj, majd lesz helyette tánc, gólyalábon lépkedés, kardnyelés, légtornász-bemutató és tűzkarikán átugrás.

Ennyit a beígért törvényalkotási dömpingről és úgy általában a szép új világról.”

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
21 gramm
2026. május 19. 09:05
Azt hiszem ez a fotó, ami a cikket illusztrálja, sokak retinájába beleég. Van abban valami szimbolikus, ahogy a méltóságos képviselőasszony a házelnöki pulpitusnak hátat fordítva a seggével felül a padra, lábát felrakja arra az ülésre, ahol egykor Mikszáth Kálmánok, Madách Imrék, Andrássy Gyulák, Apponyi Albertek, Széchenyi Istvánok, Esterházy Móricok foglaltak helyet díszmagyarban.
Kormánypárti2
2026. május 19. 08:38
Nyugi, a szakértőik most agyalnak azon hogy hogy kell a választóikkal ügyesen megetetni a kirablásukat, nehogy lincselésbe forduljon a hatalmas győzelmi mámor.
Obsitos Technikus
2026. május 19. 08:15
A futvafosás kimaradt a felsorolásból.
5m007h 0p3ra70r
•••
2026. május 19. 08:01 Szerkesztve
» antoniosalazar 2026. május 19. 07:01 jönnek a javaslatok a 480 forintos benzinről, ahogy ezt ígérték a kampányban.« Hű! Ma már 480 a benzin? A nettó ára már csak 370 forint. 110 forint/liter haszon nem elég a rabló bohóckirálynak? 🎪🤡🎪🤡🎪🤡🎪
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!