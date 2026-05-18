A választók azt akarták látni, hogy kis Matolcsyt elviszi a rendőrség | Takács Péter a REAKCIÓBAN (VIDEÓ)

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Eddig az „elnyomó fasiszta diktatúra” arca voltam, de már „szexi” ellenzéki politikus vagyok – fogalmazott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a Reakcióban azzal kapcsolatban, hogy a választás utáni átrendeződés nem csak új feladatokat, de új szerepköröket is hozott a Fideszben.
Takács Péter – immár parlamenti képviselőként – Kacsoh Dániel Reakciójában kifejtette: az elmúlt hetek tapasztalatai alapján arra buzdít minden helyi fideszes politikust, polgármestert, országgyűlési képviselőt, hogy fogja össze a helyi kezdeményezéseket. „Erre van most a legnagyobb szükség (…), hogy közvetlenül a terepről szerezzünk információt” – szögezte le.
Kitért arra is: hiába „ernyőszerű” a Fidesz pártszervezete, azt tapasztalta, hogy
„információs vízzáró rétegek” alakultak ki a kormányzás idején a párton és a kormányzati struktúrán belül is az egyes szintek között – „ezeket le kell bontani”.
A Magyar Péter-fémjelezte „angolnapolitikát” véleménye szerint csak ellenzékben lehet művelni, a TISZÁ-nak viszont ehelyett előbb-utóbb kormányoznia kell, és válaszokat adni – például – a migrációs, a genderideológiai vagy az energiaellátással kapcsolatos kérdésekre.
„Én is azt mondtam korábban, hogy remélem, a miniszterelnök rádöbben arra, hogy vége van a kampánynak, és elkezd majd kormányozni, kormányfölhöz méltón viselkedni – de rájöttem, hogy ez nem így lesz. (…) Ez már csak azért is lehetetlen ez, mert az ő személyisége ilyen” – utalt Magyar Péter utóbbi hetekben tanúsított magatartására és kijelentéseire, amelyek révén – mint fogalmazott –
„tömegpszichózist” tart fenn a társadalomban.
Kifejtette: véleménye szerint a Fidesznek „sokkal keményebben” kellett volna kommunikálnia a korrupció témájában, hiszen – fogalmazott –
a választók azt akarták látni, hogy a kis Matolcsyt elkíséri a rendőrség”,
de a kormány „kötötte magát a jogállami keretekhez”.
Beszélt az egészségügyi mutatókkal kapcsolatos szándékos ferdítésekről és félrekommunikálásokról is. Elmondta:
Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől azt nem várta el, hogy megdicsérje a Fidesz-kormány eredményeit, de „egy kis tényszerűséget igenis elvárnék”.
A miniszternek azt javasolta: „kicsit több szerénység, kicsit több alázat”, még akkor is, ha tudja, nehéz, „amikor a BBC világhírre emeli az embert” a tánca miatt.
Mérföldkőnek nevezte a Fidesz június 13-ai kongresszusát, mint elmondta,
Orbán Viktor ott fogja az elmúlt időszakot összegezni és vázolni azt: merre tovább.
