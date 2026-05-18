mandiner takács péter kacsoh dániel fidesz reakció

A választók azt akarták látni, hogy kis Matolcsyt elviszi a rendőrség | Takács Péter a REAKCIÓBAN (VIDEÓ)

2026. május 18. 18:06

Eddig az „elnyomó fasiszta diktatúra” arca voltam, de már „szexi” ellenzéki politikus vagyok – fogalmazott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a Reakcióban azzal kapcsolatban, hogy a választás utáni átrendeződés nem csak új feladatokat, de új szerepköröket is hozott a Fideszben.

Takács Péter – immár parlamenti képviselőként – Kacsoh Dániel Reakciójában kifejtette: az elmúlt hetek tapasztalatai alapján arra buzdít minden helyi fideszes politikust, polgármestert, országgyűlési képviselőt, hogy fogja össze a helyi kezdeményezéseket. „Erre van most a legnagyobb szükség (…), hogy közvetlenül a terepről szerezzünk információt” – szögezte le. 

Kitért arra is: hiába „ernyőszerű” a Fidesz pártszervezete, azt tapasztalta, hogy 

„információs vízzáró rétegek” alakultak ki a kormányzás idején a párton és a kormányzati struktúrán belül is az egyes szintek között – „ezeket le kell bontani”.

A Magyar Péter-fémjelezte „angolnapolitikát” véleménye szerint csak ellenzékben lehet művelni, a TISZÁ-nak viszont ehelyett előbb-utóbb kormányoznia kell, és válaszokat adni – például – a migrációs, a genderideológiai vagy az energiaellátással kapcsolatos kérdésekre.

„Én is azt mondtam korábban, hogy remélem, a miniszterelnök rádöbben arra, hogy vége van a kampánynak, és elkezd majd kormányozni, kormányfölhöz méltón viselkedni – de rájöttem, hogy ez nem így lesz. (…) Ez már csak azért is lehetetlen ez, mert az ő személyisége ilyen” – utalt Magyar Péter utóbbi hetekben tanúsított magatartására és kijelentéseire, amelyek révén – mint fogalmazott – 

„tömegpszichózist” tart fenn a társadalomban.

Kifejtette: véleménye szerint a Fidesznek „sokkal keményebben” kellett volna kommunikálnia a korrupció témájában, hiszen – fogalmazott – 

a választók azt akarták látni, hogy a kis Matolcsyt elkíséri a rendőrség”,

de a kormány „kötötte magát a jogállami keretekhez”.

Beszélt az egészségügyi mutatókkal kapcsolatos szándékos ferdítésekről és félrekommunikálásokról is. Elmondta: 

Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől azt nem várta el, hogy megdicsérje a Fidesz-kormány eredményeit, de „egy kis tényszerűséget igenis elvárnék”.

A miniszternek azt javasolta: „kicsit több szerénység, kicsit több alázat”, még akkor is, ha tudja, nehéz, „amikor a BBC világhírre emeli az embert” a tánca miatt.

Mérföldkőnek nevezte a Fidesz június 13-ai kongresszusát, mint elmondta,

 Orbán Viktor ott fogja az elmúlt időszakot összegezni és vázolni azt: merre tovább. 

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 18. 19:59
Tevedes ugyanis mind a top100 fideszes vagonba kerul, es tobb 100 egyeb NERes es propagandista
KARAK-ter
2026. május 18. 19:30
Most nézem a kormányinfót , de abba kellett hagynom , mert hányinger kerülgetett mp személyeskedő cinikus hangvételétől. Nem való miniszterelnöknek! Kanásznak inkább , szégyen az ország, ill. a min.elnöki pozícióra tekintve is .
Unknown
2026. május 18. 19:17 Szerkesztve
Takács Péter, okos ember! Én nem vagyok orvos, de azt a személyiségzavart, amiben ez a tiktokember szenved, azt biztosan lehet diagnosztizálni. Annyit azonban hétköznapi emberként is lehet érezni ebből a vérfagyasztó arroganciából, mindenki alázásából, pitiáner bosszúhadjáratból, hogy a fickónak az önbecsülése nulla, a nárcisztikosok tipikusan saját magukat gyűlölik a legjobban, ezért nem hiszem, hogy változni fog a hozzáállás, hangvétel, mert csak Orbán Viktorhoz képest próbálja magát meghatározni, azon túl a nagy semmi van ugyanis!
kobi40
2026. május 18. 19:01
A kis Matolcsyt? És az apját?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!