Nincs megállás: Magyar Péter most a „luxizó” Kúria-elnököt fenyegette meg

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Az új miniszterelnök folytatja bosszúhadjáratát.
Az egykori neres és kőkemény fideszes, most miniszterelnök
Magyar Péter folytatja bosszúhadjáratát.
A gyűlöletpolitika új fejezetét jelenti a Kúria elnökének a megtámadása a köztársasági elnök gyalázása után.
„Haladéktalanul távozzon Varga Zs. András, közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnök!
Az a Varga Zs. András, aki amolyan fideszes stílusban rendszeresen fenyegette a saját kollégáit.
Az a Varga Zs. András, akiről most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok.
Az a Varga Zs. András, akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott” – írja Magyar Péter a Facebookon.
Hozzáteszi: „A Kúria elnöke tegnap közleményben kérte ki az állításomat, miszerint a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus elnöki szintet a Kúria épületének több tízmilliárdos felújításának keretében.
Elnök úr, íme néhány emlékeztető a luxusról, amit ön tegnap letagadott a közleményben:
aranyozott plafon az elnöki szobában; gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben; bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal; üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt; új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással” – sorolja Magyar a „bizonyítékait”.
Ezt követően Magyarország kormányfője a tőleg megszokott hangnemben folytatja:
„Mindezt természetesen közpénzen, titokban. Vajon mit szólnak ehhez a nettó 200-300 ezer forintot kereső leírók, jegyzők és más igazságszolgáltatási kollegák, akikért önnek nem volt ideje/kedve kiállni, hisz
épp a márványlapokat kellett válogatni az elnöki fürdőbe? Tovább is van, mondjam még? Távozzon mielőbb, a többi közpénzen luxizó Orbán-bábbal együtt!”
– írja Magyar Péter.
