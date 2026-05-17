Ft
Ft
15°C
9°C
Ft
Ft
15°C
9°C
05. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz kúria Varga Zs. András Magyar Péter gyűlölet parlament uszítás orbán viktor

Nincs megállás: Magyar Péter most a „luxizó” Kúria-elnököt fenyegette meg

2026. május 17. 11:18

Az új miniszterelnök folytatja bosszúhadjáratát.

2026. május 17. 11:18
null

Az egykori neres és kőkemény fideszes, most miniszterelnök 

Magyar Péter folytatja bosszúhadjáratát.

A gyűlöletpolitika új fejezetét jelenti a Kúria elnökének a megtámadása a köztársasági elnök gyalázása után.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Haladéktalanul távozzon Varga Zs. András, közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnök! 

Az a Varga Zs. András, aki amolyan fideszes stílusban rendszeresen fenyegette a saját kollégáit. 

Az a Varga Zs. András, akiről most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok. 

Az a Varga Zs. András, akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott” – írja Magyar Péter a Facebookon.

Hozzáteszi: „A Kúria elnöke tegnap közleményben kérte ki az állításomat, miszerint a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus elnöki szintet a Kúria épületének több tízmilliárdos felújításának keretében. 

Elnök úr, íme néhány emlékeztető a luxusról, amit ön tegnap letagadott a közleményben: 

aranyozott plafon az elnöki szobában; gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben; bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal; üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt; új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással” – sorolja Magyar a „bizonyítékait”.

Ezt követően Magyarország kormányfője a tőleg megszokott hangnemben folytatja:

„Mindezt természetesen közpénzen, titokban. Vajon mit szólnak ehhez a nettó 200-300 ezer forintot kereső leírók, jegyzők és más igazságszolgáltatási kollegák, akikért önnek nem volt ideje/kedve kiállni, hisz 

épp a márványlapokat kellett válogatni az elnöki fürdőbe? Tovább is van, mondjam még? Távozzon mielőbb, a többi közpénzen luxizó Orbán-bábbal együtt!” 

– írja Magyar Péter.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Sulyok Tamás elképesztő tartással viseli a megaláztatást, amit rázúdít az új miniszterelnök

A köztársasági elnök soha semmiben nem akadályozta Magyar Pétert.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd, tulajdonos: MTI/MTVA

Összesen 175 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 17. 12:59
Magyar Péter a globalista zsarnokság szolgálatában áll. Gerinctelenül kiszolgálja a liberálfasiszták demagóg vezetőit és beteges ideológiáját, ami falanszterré akarja változtatni a világot. A gátlástalan hazudozás, mocskolódás, vádaskodás és impertinencia nem a modern világ tempója, hanem szociopátia.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. május 17. 12:50
Rovar úr a vak miniszterének: Érdemes megnézni, ja inkább nem, hagyjuk - Videó Vadhajtasok
Válasz erre
0
0
google-2
2026. május 17. 12:50
Állítsátok már meg Arturo Uit! Ez az ember méltatlan arra, hogy ezt az országot kormányozza, Magyarország ennél többet, mást, jobbat érdemel! Segítsen nekünk az Úr, hogy ettől a morális csődtömegtől megszabaduljunk! Élni akarjuk az életünket békében, nem akarunk egy hideg polgárháborúban résztvevői lenni! Elég volt abból, hogy ez a méregkeverő már több mint két éve mérgezi a közéletet! Elveszi a saját életünkhöz való jogunkat, az ő bosszúhadjáratának a nézőivé akar minket degradálni. Már a csapból is ő folyik, a szociális hálózatokon ömlik az üres, fals moralizálása, elég már!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. május 17. 12:46
Antoniosalazar Helló, szia, szevasz! Van nálatok terasz?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!