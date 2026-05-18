defence express orosz-ukrán háború légvédelem

Taktikát váltott Moszkva: kíméletlenül vetik be a Lancet szuperfegyvert

2026. május 18. 16:44

Komoly kihívás elé állíthatják az ukrán légvédelmet.

Az orosz hadsereg új taktikát alkalmaz a Lancet típusú kamikazedrónok bevetésénél, ami jelentősen megnehezítheti az ukrán légvédelem dolgát – számolt be róla a Portfólió a Defence Express információi alapján. Az ukrán védelmi miniszter tanácsadója, Szerhij Beszkresztnov szerint több frontszakaszon is azt figyelték meg, hogy a Lancet drónok a támadás pillanatáig teljesen néma üzemmódban repülnek, vagyis nem bocsátanak ki rádiójelet.

A szakértő szerint az oroszok tudatosan alkalmazzák ezt a módszert annak érdekében, hogy az ukrán rádióelektronikai felderítő egységek ne tudják időben azonosítani a fenyegetést. A rádiójel hiánya miatt a drón röppályáját sem lehet előre meghatározni, így a korai előrejelző rendszerek egyik legfontosabb eleme gyakorlatilag működésképtelenné válik.

Az új taktika arra utalhat, hogy a Lancetek már autonóm navigációs rendszerrel is képesek működni, vagyis nincs szükségük folyamatos kapcsolatra az irányítóállomással. Az ukrán katonai szakértők jelenleg azt elemzik, milyen technikai megoldások teszik lehetővé ezt az üzemmódot, hogy később hatékony ellenintézkedéseket dolgozhassanak ki az egyre nehezebben észlelhető drónokkal szemben.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Ramil Szitdikov

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. május 18. 17:37
Oroszokat lekapcsolták a Starlinkről. Eeredmény: 1 éven belül teljes lesz az orosz analóg.
nitsahon
2026. május 18. 17:29
U Krainában közterületek vannak ELNEVEZVE TÖMEGGYILKOS naziK-ról ?
formaegy-2
2026. május 18. 17:14
Ideje volt.
