Taktikát váltott Moszkva: kíméletlenül vetik be a Lancet szuperfegyvert

Az orosz hadsereg új taktikát alkalmaz a Lancet típusú kamikazedrónok bevetésénél, ami jelentősen megnehezítheti az ukrán légvédelem dolgát – számolt be róla a Portfólió a Defence Express információi alapján. Az ukrán védelmi miniszter tanácsadója, Szerhij Beszkresztnov szerint több frontszakaszon is azt figyelték meg, hogy a Lancet drónok a támadás pillanatáig teljesen néma üzemmódban repülnek, vagyis nem bocsátanak ki rádiójelet.

A szakértő szerint az oroszok tudatosan alkalmazzák ezt a módszert annak érdekében, hogy az ukrán rádióelektronikai felderítő egységek ne tudják időben azonosítani a fenyegetést. A rádiójel hiánya miatt a drón röppályáját sem lehet előre meghatározni, így a korai előrejelző rendszerek egyik legfontosabb eleme gyakorlatilag működésképtelenné válik.