harkiv kupjanszk valerij gerasimov orosz-ukrán háború

Az ukránok szerint megtörték az orosz offenzívát Harkivnál

2026. május 17. 06:59

Valójában nem tudjuk, mi történik pontosan.

2026. május 17. 06:59
A KárpátHír az ukrán Espreso-ra hivatkozva arról ír, hogy 

az ukrán erők súlyos harcokban „kötötték le” a támadó orosz egységeket Harkiv megyében.

 Úgy vélik, Moszkva a frontvonal mesterséges kiszélesítésével próbál politikai nyomást gyakorolni Kijevre és a nyugati partnerekre a lehetséges béketárgyalások előtt.

Az ukránok szerint 

Kupjanszk városában gyakorlatilag teljesen megszűnt az orosz egységek szervezett ellenállása, 

így a stratégiai fontosságú logisztikai központ ukrán kézen maradt. Emlékeztetnek: Valerij Gerasimov orosz vezérkari főnök már 2025. november 20-án bejelentette a város elfoglalását, és a moszkvai vezetés azóta többször megismételte ezt. Az ukrán vezetés szerint ez nem így van.

Hangsúlyozzák: Kupjanszk földrajzi helyzete miatt kulcsfontosságú az orosz hadsereg számára, mivel az Oszkil folyó olyan természetes erődítményt képez. Vladiszlav Szeleznyov katonai szakértő és ukrán ezredes értékelése szerint az orosz parancsnokság célja a harkivi műveletekkel az, hogy elvonja az ukrán stratégiai tartalékokat a donyecki frontszakaszról. 

Az orosz erők „jelenleg nehéz harcokban állnak, és képtelenek megvalósítani a teljes határszakaszra tervezett ütközőzónát” 

– írják.

Nyitókép: MTI/EPA/Maria Senovilla

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. május 17. 10:00
Akkor már itt a győzelem? Majd holnap olvasok nyugati újságokat és orosz lapokat is.
nemecsekerno-007-01
2026. május 17. 09:52
A Fekete Lovag újabb győzelme. :)))))))))))))))
NokiNokedli
•••
2026. május 17. 09:46 Szerkesztve
Az egész cikkből a cím alatti kiegészítés lehet egyedül igaz: "Valójában nem tudjuk, mi történik pontosan." Hát Mandi, ha nem tudjátok, akkor utána kéne nézni, nemcsak ukrán forrásokból. Kérdésem: ha van "frontvonal mesterséges kiszélesítése", akkor milyen a "frontvonal természetes kiszélesítése" ?
Obsitos Technikus
2026. május 17. 09:33
Már nem is az ingyipingyit szemlézi a mingyinyir, hanem mindenféle noname szart..
