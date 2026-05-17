Katlant alakítottak ki az oroszok, komoly nyomás alatt áll Ukrajna több fronton is
Óriási erők mozdultak meg.
Valójában nem tudjuk, mi történik pontosan.
A KárpátHír az ukrán Espreso-ra hivatkozva arról ír, hogy
az ukrán erők súlyos harcokban „kötötték le” a támadó orosz egységeket Harkiv megyében.
Úgy vélik, Moszkva a frontvonal mesterséges kiszélesítésével próbál politikai nyomást gyakorolni Kijevre és a nyugati partnerekre a lehetséges béketárgyalások előtt.
Az ukránok szerint
Kupjanszk városában gyakorlatilag teljesen megszűnt az orosz egységek szervezett ellenállása,
így a stratégiai fontosságú logisztikai központ ukrán kézen maradt. Emlékeztetnek: Valerij Gerasimov orosz vezérkari főnök már 2025. november 20-án bejelentette a város elfoglalását, és a moszkvai vezetés azóta többször megismételte ezt. Az ukrán vezetés szerint ez nem így van.
Hangsúlyozzák: Kupjanszk földrajzi helyzete miatt kulcsfontosságú az orosz hadsereg számára, mivel az Oszkil folyó olyan természetes erődítményt képez. Vladiszlav Szeleznyov katonai szakértő és ukrán ezredes értékelése szerint az orosz parancsnokság célja a harkivi műveletekkel az, hogy elvonja az ukrán stratégiai tartalékokat a donyecki frontszakaszról.
Az orosz erők „jelenleg nehéz harcokban állnak, és képtelenek megvalósítani a teljes határszakaszra tervezett ütközőzónát”
– írják.
