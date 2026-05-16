Nem várt helyről kapott kritikát Magyar Péter: „Egy bizonyos szint felett a vezető már nem vitatkozik lefelé”

„Ha személyesítesz, gúnyolódsz, minden konfliktust csörte szintre viszel le, és lebontod a vezetői szerepek közötti távolságot, akkor egyszer csak ugyanaz jön vissza veled szemben is, és nem fogsz tiszteletet kapni. És ez történt most” – írta a szakértő.

Tarjányi Péter azt is közölte, Magyar Péter ma már nem csak politikus, hanem miniszterelnök, és ezzel együtt állami szimbólum is. – Egy szimbólum pedig nem engedhet meg magának mindent, amit egy pártpolitikus igen, mert amikor a miniszterelnök személyes „csörtébe” megy bele egy helyettes államtitkárral, akkor két dolog történik egyszerre: felemeli a másikat maga mellé, és közben saját magát is lejjebb hozza – fogalmazott, hozzátéve, hogy ráadásul pár perccel később ugyanabban az épületben már arról intézkedik személyesen Magyar Péter miniszterelnök, hogyan vezessék ki az épületből a nagyhangú helyettes államtitkárt.