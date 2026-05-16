Nem várt helyről kapott kritikát Magyar Péter: „Egy bizonyos szint felett a vezető már nem vitatkozik lefelé”

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a legnagyobb baj, hogy senki nem szólt rá a miniszterelnökre a stílusa miatt.
Néztem ezt a kommunikációs csörtét a miniszterelnök és egy helyettes államtitkár között, és őszintén mondom:
engem nem Havasi Bertalan döbbentett meg a legjobban. Hanem az, hogy senki nem szólt Magyar Péternek – írta Tarjányi Péter, a miniszterelnök viselkedésére reagálva.
Ismert, szombaton éles csörte alakult ki a kormányfő és Havasi Bertalan között, amikor Magyar Péter a karmelita kolostorban járt újságírókkal.
A biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán úgy fogalmazott, van egy pont, ahol már nem csak egyszerű politikus vagy, hanem az ország miniszterelnöke. – És ott már minden mondat nemcsak „emberi reakció”, hanem állami minta. Jelzés. Szimbólum. Lehet szeretni Magyar Pétert vagy nem szeretni. Lehet támogatni vagy ellenezni. De a miniszterelnöki pozíció méltósága nem pártkérdés. És én pontosan ezt hiányoltam ebből a jelenetből. A méltóságot – írta Tarjányi.
Úgy folytatta,
mikor jutottunk el oda, hogy Magyarország miniszterelnöke egy helyettes államtitkárral nyilvánosan tegeződve, „kólásdobozokról”, “pénzügyi elszámolásról”, „elvtársazásról” vitatkozik?
– Mikor lett természetes az, hogy egy több szinttel alacsonyabb állami szereplő gúnyos hangot használhat a miniszterelnökkel szemben? És ezt meg meri engedni magának? És mikor lett normális az, hogy erre maga a miniszterelnök reagál vissza személyesen? Antall József? Horn Gyula? Medgyessy Péter? Bajnai Gordon? Melyikük állt volna le egy ilyen “szint nélküli” szóváltásra? Nem azért, mert gyengék voltak. Egyszerűen azért nem, mert ők tudták: egy bizonyos szint felett a vezető már nem vitatkozik lefelé – vélekedett. Hozzátette, a hatalomnak ugyanis nemcsak ereje van, hanem tartása is.
És itt most nem Havasi Bertalan a lényeg, hanem az, hogy Magyar Péter kommunikációja milyen választ hív elő maga körül. Ugyanis a vezetői kommunikáció mindig visszahat.
„Ha személyesítesz, gúnyolódsz, minden konfliktust csörte szintre viszel le, és lebontod a vezetői szerepek közötti távolságot, akkor egyszer csak ugyanaz jön vissza veled szemben is, és nem fogsz tiszteletet kapni. És ez történt most” – írta a szakértő.
Tarjányi Péter azt is közölte, Magyar Péter ma már nem csak politikus, hanem miniszterelnök, és ezzel együtt állami szimbólum is. – Egy szimbólum pedig nem engedhet meg magának mindent, amit egy pártpolitikus igen, mert amikor a miniszterelnök személyes „csörtébe” megy bele egy helyettes államtitkárral, akkor két dolog történik egyszerre: felemeli a másikat maga mellé, és közben saját magát is lejjebb hozza – fogalmazott, hozzátéve, hogy ráadásul pár perccel később ugyanabban az épületben már arról intézkedik személyesen Magyar Péter miniszterelnök, hogyan vezessék ki az épületből a nagyhangú helyettes államtitkárt.
Ez így együtt bizony nem állami erőt sugároz. Régen ezt az állami kultúra nem engedte volna, mert a hierarchia nem ego volt.
És pontosan ez az, ami kezd eltűnni a magyar közéletből. Nem az ellenfél tisztelete, hanem a szerepek tisztelete És engem ez dühít igazán. Nem az, hogy szájkarate ment…hanem az, hogy senki nem meri azt mondani Magyar Péternek:
Miniszterelnök úr… ezt Önnek már nem szabad. Ez az ember nem az Ön szintje…
– zárta sorait Tarjányi Péter.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP