Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
stílus havasi bertalan tarjányi péter karmelita kolostor Magyar Péter miniszterelnök

Nem várt helyről kapott kritikát Magyar Péter: „Egy bizonyos szint felett a vezető már nem vitatkozik lefelé”

2026. május 16. 21:21

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a legnagyobb baj, hogy senki nem szólt rá a miniszterelnökre a stílusa miatt.

2026. május 16. 21:21
null

Néztem ezt a kommunikációs csörtét a miniszterelnök és egy helyettes államtitkár között, és őszintén mondom:

engem nem Havasi Bertalan döbbentett meg a legjobban. Hanem az, hogy senki nem szólt Magyar Péternek – írta Tarjányi Péter, a miniszterelnök viselkedésére reagálva. 

Ismert, szombaton éles csörte alakult ki a kormányfő és Havasi Bertalan között, amikor Magyar Péter a karmelita kolostorban járt újságírókkal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán úgy fogalmazott, van egy pont, ahol már nem csak egyszerű politikus vagy, hanem az ország miniszterelnöke. – És ott már minden mondat nemcsak „emberi reakció”, hanem állami minta. Jelzés. Szimbólum. Lehet szeretni Magyar Pétert vagy nem szeretni. Lehet támogatni vagy ellenezni. De a miniszterelnöki pozíció méltósága nem pártkérdés. És én pontosan ezt hiányoltam ebből a jelenetből. A méltóságot – írta Tarjányi.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Úgy folytatta, 

mikor jutottunk el oda, hogy Magyarország miniszterelnöke egy helyettes államtitkárral nyilvánosan tegeződve, „kólásdobozokról”, “pénzügyi elszámolásról”, „elvtársazásról” vitatkozik? 

– Mikor lett természetes az, hogy egy több szinttel alacsonyabb állami szereplő gúnyos hangot használhat a miniszterelnökkel szemben? És ezt meg meri engedni magának? És mikor lett normális az, hogy erre maga a miniszterelnök reagál vissza személyesen? Antall József? Horn Gyula? Medgyessy Péter? Bajnai Gordon? Melyikük állt volna le egy ilyen “szint nélküli” szóváltásra? Nem azért, mert gyengék voltak. Egyszerűen azért nem, mert ők tudták: egy bizonyos szint felett a vezető már nem vitatkozik lefelé – vélekedett. Hozzátette, a hatalomnak ugyanis nemcsak ereje van, hanem tartása is. 

És itt most nem Havasi Bertalan a lényeg, hanem az, hogy Magyar Péter kommunikációja milyen választ hív elő maga körül.  Ugyanis a vezetői kommunikáció mindig visszahat.

„Ha személyesítesz, gúnyolódsz, minden konfliktust csörte szintre viszel le, és lebontod a vezetői szerepek közötti távolságot, akkor egyszer csak ugyanaz jön vissza veled szemben is, és nem fogsz tiszteletet kapni. És ez történt most” – írta a szakértő.

Forrás: Facebook

Tarjányi Péter azt is közölte, Magyar Péter ma már nem csak politikus, hanem miniszterelnök, és ezzel együtt állami szimbólum is. – Egy szimbólum pedig nem engedhet meg magának mindent, amit egy pártpolitikus igen, mert amikor a miniszterelnök személyes „csörtébe” megy bele egy helyettes államtitkárral, akkor két dolog történik egyszerre: felemeli a másikat maga mellé, és közben saját magát is lejjebb hozza – fogalmazott, hozzátéve, hogy ráadásul pár perccel később ugyanabban az épületben már arról intézkedik személyesen Magyar Péter miniszterelnök, hogyan vezessék ki az épületből a nagyhangú helyettes államtitkárt.

Ez így együtt bizony nem állami erőt sugároz. Régen ezt az állami kultúra nem engedte volna, mert a hierarchia nem ego volt.

 És pontosan ez az, ami kezd eltűnni a magyar közéletből. Nem az ellenfél tisztelete, hanem a szerepek tisztelete És engem ez dühít igazán. Nem az, hogy szájkarate ment…hanem az, hogy senki nem meri azt mondani Magyar Péternek: 

Miniszterelnök úr… ezt Önnek már nem szabad. Ez az ember nem az Ön szintje… 

– zárta sorait Tarjányi Péter.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Amerigo
2026. május 16. 23:02
A pulyka és a ló beszélgetnek. -Bárcsak képes lennék arra, hogy felrepüljek annak a fának a tetejére - sóhajt a pulyka - de nincs annyi erőm! -Miért nem csipegetsz egy keveset az ürülékemből? - mondja a ló. Tele van tápanyaggal. A pulyka megfogadja a tanácsot, és csipeget a ló ürülékéből és elég ereje lesz ahhoz, hogy a fa legalsó ágára felrepüljön. Másnap megint csipeget az ürülékből, és eléri a második ágat. Néhány nappal később a pulyka büszkén felrepül a fa legmagasabb ágára is. Ekkor észreveszi őt egy vadász, aki fogja a puskáját, és lelövi. A történet tanulsága: A sok lószar felrepíthet a csúcsra, de ott tartani nem fog.
Válasz erre
1
0
gyumolcs26
2026. május 16. 22:56
Tarjányi kapisgálja, hogy ennek az izének nem mert szólni senki... Az agresszív hang, az indulatos megszólalás egyik politikusnak sem előnyös. Egy mini.....elnöknek sem. És mellesleg jó lenne, ha a kormányzati kommunikáció -- beleértve egyes intézkedések bejelentésèt -- nem a Facebook-on menne. Továbbá egy felelős pozíciót betöltő személy már NE KOMMENTELGESSEN, ne fumigálja azokat akik a szólásszabadságot gyakorolják!
Válasz erre
0
0
RigbyMordecai
2026. május 16. 22:49
Mert senki nem mer szólni. Szinte egy félelmetes, kemény aura, burok van körülötte, és ha nem pattannak le róla a szavak, akkor azokat ő megsemmisítő lealázássá transzformálva visszalöki ... Az állatvilágban vannak ilyen láthatatlan lelki/ösztön-kapcsolatok, amikor a gyenge állat megfélemül a nagyobbtól, lefagy, és ha van esélye, meghátrál. Ez a ¤¤¤¤¤ ANNNNNNNYIRA pszichopata!!!, és én kárörvendően annyira várom, hogy az összes munkatársát kicsinálja, de nagyon. Mert megérdemlik! Mert melléállva felemelték ezt a szaros gatyás, duhaj, éretlen trógert. Mert miattuk maradt fenn, nem hagyták elmerülni.... Totál lelkimása Roberspierre-nek, a francia forradalom "hősének", a véreskezűnek, aki hatalomra jutva elkezdte tizedelni az addig uralkodókat (is) .... Aztán nem oly sokára a sajátjai csinálták ki, mert már nekik is sok volt az "igazságosságából".
Válasz erre
5
0
nemecsek-3
•••
2026. május 16. 22:42 Szerkesztve
Az "Bastille ostroma" nagyon ütős találat volt. Az ostromot követően vette át a hatalmat a proletariánus Csoda, hogy a szarosgatyás agyvérzés nélkül kibírta
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!